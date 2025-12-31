Όλα τα οικονομικά μέτρα για τους επόμενους 18 μήνες, ποιοι θα ωφεληθούν: Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027