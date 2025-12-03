Διπλάσιο το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα από την Ευρώπη: Tο καμπανάκι Στασινόπουλου, Παπαλεξόπουλου
Διπλάσιο το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα από την Ευρώπη: Tο καμπανάκι Στασινόπουλου, Παπαλεξόπουλου
Ευρωπαϊκός συναγερμός: δραστική επιδότηση ενέργειας για να σωθεί η βαριά βιομηχανία στην Γερμανία - Norsk Hydro: λουκέτα σε πέντε εργοστάσια αλουμινίου - Η κρίση στην Ευρώπη βαθαίνει, οι παραγωγικές αλυσίδες συρρικνώνονται
H μεγάλη καθυστέρηση της κυβέρνησης να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας στο ρεύμα έχει αρχίσει να εντείνει τον προβληματισμό και την ανησυχία στους κόλπους της παραγωγής, που για πολλοστή φορά χθες έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου.
Η ελληνική βιομηχανία λειτουργεί με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, την ώρα που άλλες χώρες ανακοινώνουν ήδη ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια αντοχής και περιμένουν άμεσες απαντήσεις καθώς ο χρόνος εκπνέει και τα ενεργειακά βάρη μεγαλώνουν.
Η βιομηχανία, όπως είπε, δεν ζητά τίποτα παράλογο: ανταγωνιστική ενέργεια, λογικό φορολογικό πλαίσιο, δίκαιες εργασιακές ρυθμίσεις και επιτάχυνση αποσβέσεων που είναι αυτονόητες συνθήκες για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
«Το κράτος πρέπει να δει τη βιομηχανία ως επένδυση, όχι ως κόστος», ανέφερε. «Σε δύο-τρία χρόνια όσα θα έχει δώσει θα επιστρέψουν πολλαπλάσια. Όπως είπε ο πολλαπλασιαστής στη βιομηχανία είναι από 3 μέχρι 6″, εξηγώντας πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία συνολικά να γίνονται βιομηχανικές επενδύσεις.
Στασινόπουλος: «Διπλάσιο το ενεργειακό κόστος από την Ευρώπη»«Το κόστος ενέργειας που πληρώνει η βιομηχανία στην Ελλάδα είναι διπλάσιο από την υπόλοιπη Ευρώπη», δήλωσε χθες ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής της Βιοχάλκο και πρόεδρος της ElvalHalcor, στο 36ο Greek Economic Summit. Τόνισε ότι ολόκληρη η παραγωγή βρίσκεται σε αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων, ενώ υπογράμμισε πως το ενεργειακό πρόβλημα «είναι πάρα πολύ σοβαρό».
Παπαλεξόπουλος: «Στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα από όλες τις χώρες του ΤΙΤΑΝ»Από το ίδιο βήμα, ο πρόεδρος του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ήταν κατηγορηματικός: «Το κόστος ενέργειας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην ευρύτερη περιοχή. Από όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, στην Ελλάδα πληρώνουμε τη μεγαλύτερη τιμή».
