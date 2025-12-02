Άναψε «πράσινο» για το νέο σχολείο στο «The Ellinikon» – Τι θα γίνει με τα αρχαία

Για το νέο σχολείο «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, στόχος είναι η πρώτη σχολική μονάδα 1.500 - 1.700 μαθητών εντός του «The Ellinikon» να λειτουργήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Σεπτέμβριο του 2028