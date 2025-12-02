Άναψε «πράσινο» για το νέο σχολείο στο «The Ellinikon» – Τι θα γίνει με τα αρχαία
Άναψε «πράσινο» για το νέο σχολείο στο «The Ellinikon» – Τι θα γίνει με τα αρχαία
Για το νέο σχολείο «CGS at The Ellinikon» όπως θα ονομάζεται το νέο εκπαιδευτήριο, στόχος είναι η πρώτη σχολική μονάδα 1.500 - 1.700 μαθητών εντός του «The Ellinikon» να λειτουργήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Σεπτέμβριο του 2028
Το πράσινο φως για την οριστική μελέτη, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο και για τις κύριες εργασίες κατασκευής, έλαβαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα για τη δημιουργία του νέου σχολείου εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development.
Μαζί με την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου εγκρίνεται και η συνοδή μελέτη που αφορά την πρόταση για τη διατήρηση και την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το ΥΠΠΟ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μαζί με την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου εγκρίνεται και η συνοδή μελέτη που αφορά την πρόταση για τη διατήρηση και την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το ΥΠΠΟ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα