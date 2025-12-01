Wall Street: Με το… αριστερό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου – Στα κόκκινα το ταμπλό
Wall Street: Με το… αριστερό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου – Στα κόκκινα το ταμπλό
Περίπου 400 μονάδες έχασε ο Dow, δίδοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων - Η ελεύθερη πτώση των crypto, επηρέασε την αγορά και τις μετοχές του κλάδου - Κρίσιμα μάκρο τις επόμενες ημέρες θα επηρεάσουν την επικείμενη συνεδρίαση της Fed
Ο Δεκέμβριος, που ιστορικά αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μήνες της χρονιάς για τη Wall Street, ξεκίνησε αυτή τη φορά με πτώση, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μακριά από τα πιο «ριψοκίνδυνα» τμήματα της αγοράς, εν μέσω μιας νέας βουτιάς στα κρυπτονομίσματα. Εξάλλου, οι επενδυτές δεν εντόπισαν νέα θετικά στηρίγματα, έχοντας πλέον «χωνέψει» τη διαφαινόμενη τρίτη μείωση των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.
Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,90% στις 47.289 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,53% στις 6.812 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,38% και τις 23.275 μονάδες.
Στις αγορές crypto, σχεδόν 1 δισ. δολάρια από μοχλευμένες θέσεις ρευστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ακόμη απότομης πτώσης των τιμών, η οποία έδωσε νέο στίγμα στην ήδη ευρεία καθοδική πορεία της βιομηχανίας. Το Bitcoin βυθίστηκε κατά 7%, αγγίζοντας τα 85.000 δολάρια.
Παρά τη μειωμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, οι αμερικανικοί κρατικοί τίτλοι ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα υπό πίεση, καθώς οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά από δηλώσεις του επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας που ενίσχυσαν τα στοιχήματα για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Έτσι η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,09% και του 2ετούς στο 3,53%.
Οι μετοχές έχασαν τη δυναμική τους, καθώς οι επενδυτές «έκλεισαν» έναν ασταθή Νοέμβριο με κέρδη, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι πλέον ιδιαίτερα πιθανό να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική μέσα στον Δεκέμβριο.
Περίπου μια εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση της FOMC, οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον 88% πιθανότητες σε νέα περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης, από κάτω του 50% πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το τοπίο είναι αρκετά θολό αναφορικά με τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας, από τον Ιανουάριο.
«Με την FOMC του Δεκεμβρίου πλέον να πλησιάζει σε πλήρη ενσωμάτωση μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, εκτιμούμε ότι η αγορά θα αρχίσει ολοένα και περισσότερο να επικεντρώνεται στην τιμολόγηση των επόμενων συνεδριάσεων», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs σε σημείωμά τους, τονίζοντας ότι η διχογνωμία ανάμεσα στους αξιωματούχους του συμβουλίου συγκρατεί τις εκτιμήσεις για νέες περικοπές.
Πάντως, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης τους, οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να λάβουν μια σημαντική όσο και «καθυστερημένη» ένδειξη για τον πληθωρισμό. Η έκθεση που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή αναμένεται να δείξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σταθερές, αλλά επίμονες. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση στη συνεδρίαση της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου θα επικεντρωθεί κυρίως στην αγορά εργασίας.
Το τελευταίο αιτιολογεί και την κρισιμότητα των νέων στοιχείων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την ADP, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 50.000 θέσεις εργασίας. «Αυτό θα είναι το πιο επίκαιρο στοιχείο για την αγορά εργασίας που θα έχουν στα χέρια τους οι αξιωματούχοι της Fed στη συνεδρίαση που έρχεται», επεσήμανε η Deutsche Bank σε ανάλυση της, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.
Έτερα κομβικά στοιχεία της εβδομάδας αφορούν τα στοιχεία λιανικής, μαζί με τα αποτελέσματα από τις πωλήσεις του εμπορικού τετραήμερου από την Black Friday έως την σημερινή Cyber Monday, που για την ώρα φαίνεται να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.
Πάντως, τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι η αμερικανική μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς οι παραγγελίες υποχώρησαν, λειτουργώντας σαν τροχοπέδη για την οικονομία.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγάλες τεχνολογικές εμφάνισαν μεικτές τάσεις, με την Alphabet να καταγράφει πτώση και την Nvidia να ανακάμπτει μετά τη βουτιά της Παρασκευής. Ξεχώρισε, μάλιστα, η μετοχή της Synopsys μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε με την Nvidia, διασφαλίζοντας επένδυση μαμούθ ύψους 2 δισ. δολαρίων από τον γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ.
Στο ταμπλό, λοιπόν, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,90% στις 47.289 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,53% στις 6.812 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,38% και τις 23.275 μονάδες.
Στις αγορές crypto, σχεδόν 1 δισ. δολάρια από μοχλευμένες θέσεις ρευστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ακόμη απότομης πτώσης των τιμών, η οποία έδωσε νέο στίγμα στην ήδη ευρεία καθοδική πορεία της βιομηχανίας. Το Bitcoin βυθίστηκε κατά 7%, αγγίζοντας τα 85.000 δολάρια.
Παρά τη μειωμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, οι αμερικανικοί κρατικοί τίτλοι ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα υπό πίεση, καθώς οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά από δηλώσεις του επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας που ενίσχυσαν τα στοιχήματα για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. Έτσι η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,09% και του 2ετούς στο 3,53%.
Οι μετοχές έχασαν τη δυναμική τους, καθώς οι επενδυτές «έκλεισαν» έναν ασταθή Νοέμβριο με κέρδη, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι πλέον ιδιαίτερα πιθανό να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική μέσα στον Δεκέμβριο.
Περίπου μια εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση της FOMC, οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον 88% πιθανότητες σε νέα περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης, από κάτω του 50% πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το τοπίο είναι αρκετά θολό αναφορικά με τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας, από τον Ιανουάριο.
«Με την FOMC του Δεκεμβρίου πλέον να πλησιάζει σε πλήρη ενσωμάτωση μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, εκτιμούμε ότι η αγορά θα αρχίσει ολοένα και περισσότερο να επικεντρώνεται στην τιμολόγηση των επόμενων συνεδριάσεων», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs σε σημείωμά τους, τονίζοντας ότι η διχογνωμία ανάμεσα στους αξιωματούχους του συμβουλίου συγκρατεί τις εκτιμήσεις για νέες περικοπές.
Πάντως, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης τους, οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να λάβουν μια σημαντική όσο και «καθυστερημένη» ένδειξη για τον πληθωρισμό. Η έκθεση που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή αναμένεται να δείξει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σταθερές, αλλά επίμονες. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση στη συνεδρίαση της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου θα επικεντρωθεί κυρίως στην αγορά εργασίας.
Το τελευταίο αιτιολογεί και την κρισιμότητα των νέων στοιχείων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την ADP, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 50.000 θέσεις εργασίας. «Αυτό θα είναι το πιο επίκαιρο στοιχείο για την αγορά εργασίας που θα έχουν στα χέρια τους οι αξιωματούχοι της Fed στη συνεδρίαση που έρχεται», επεσήμανε η Deutsche Bank σε ανάλυση της, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις προσδοκίες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.
Έτερα κομβικά στοιχεία της εβδομάδας αφορούν τα στοιχεία λιανικής, μαζί με τα αποτελέσματα από τις πωλήσεις του εμπορικού τετραήμερου από την Black Friday έως την σημερινή Cyber Monday, που για την ώρα φαίνεται να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.
Πάντως, τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι η αμερικανική μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς οι παραγγελίες υποχώρησαν, λειτουργώντας σαν τροχοπέδη για την οικονομία.
Σε επίπεδο μετοχών, οι μεγάλες τεχνολογικές εμφάνισαν μεικτές τάσεις, με την Alphabet να καταγράφει πτώση και την Nvidia να ανακάμπτει μετά τη βουτιά της Παρασκευής. Ξεχώρισε, μάλιστα, η μετοχή της Synopsys μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε με την Nvidia, διασφαλίζοντας επένδυση μαμούθ ύψους 2 δισ. δολαρίων από τον γίγαντα των μικροτσίπ ΑΙ.
Ανοδικά κινήθηκαν, επίσης, οι ενεργειακοί τίτλοι ακολουθώντας το πετρέλαιο, αποτελώντας μάλιστα τον πλέον κερδισμένο κλάδο στον S&P 500, ενώ στους κερδισμένους ήταν και ονομάτα του λιανεμπορίου, όπως η Walmart και η Home Depot, μετά τα θετικά μαντάτα από τις πωλήσεις-ρεκόρ της Black Friday και της Cyber Monday.
Στον αντίποδα οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο των crypto, όπως η Coinbase, η Strategy, η MicroStrategy, κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ακολουθώντας την πτωτική τροχιά των ψηφιακών νομισμάτων.
Ισχυρή πτώση κοντά στο 6% κατέγραψε και η μετοχή του Shopify, καθώς η κατάρρευση της πλατφόρμας επί ώρες για αδιευκρίνιστους λόγους, στέρησε στην εταιρεία σημαντικές πωλήσεις του Cyber Monday.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Merck & Co, που ετοιμάζεται να αντλήσει 8 δισ. δολάρια από έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι μέτοχοι ανησυχούν για την επικείμενη λήξη σε κάποιες από τις σημαντικές πατέντες της φαρμακευτικής.
newmoney.gr
Στον αντίποδα οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο των crypto, όπως η Coinbase, η Strategy, η MicroStrategy, κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ακολουθώντας την πτωτική τροχιά των ψηφιακών νομισμάτων.
Ισχυρή πτώση κοντά στο 6% κατέγραψε και η μετοχή του Shopify, καθώς η κατάρρευση της πλατφόρμας επί ώρες για αδιευκρίνιστους λόγους, στέρησε στην εταιρεία σημαντικές πωλήσεις του Cyber Monday.
Υπό πίεση βρέθηκε και η Merck & Co, που ετοιμάζεται να αντλήσει 8 δισ. δολάρια από έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι μέτοχοι ανησυχούν για την επικείμενη λήξη σε κάποιες από τις σημαντικές πατέντες της φαρμακευτικής.
newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα