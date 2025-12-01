Wall Street: Με το… αριστερό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου – Στα κόκκινα το ταμπλό

Ανοδικά κινήθηκαν, επίσης, οι ενεργειακοί τίτλοι ακολουθώντας το πετρέλαιο, αποτελώντας μάλιστα τον πλέον κερδισμένο κλάδο στον S&P 500, ενώ στους κερδισμένους ήταν και ονομάτα του λιανεμπορίου, όπως η Walmart και η Home Depot, μετά τα θετικά μαντάτα από τις πωλήσεις-ρεκόρ της Black Friday και της Cyber Monday.Στον αντίποδα οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο των crypto, όπως η Coinbase, η Strategy, η MicroStrategy, κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ακολουθώντας την πτωτική τροχιά των ψηφιακών νομισμάτων.Ισχυρή πτώση κοντά στο 6% κατέγραψε και η μετοχή του Shopify, καθώς η κατάρρευση της πλατφόρμας επί ώρες για αδιευκρίνιστους λόγους, στέρησε στην εταιρεία σημαντικές πωλήσεις του Cyber Monday.Υπό πίεση βρέθηκε και η Merck & Co, που ετοιμάζεται να αντλήσει 8 δισ. δολάρια από έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι μέτοχοι ανησυχούν για την επικείμενη λήξη σε κάποιες από τις σημαντικές πατέντες της φαρμακευτικής.