Bloomberg: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal με την Τουρκία για περισσότερα F-16 και 250 επιβατικά αεροσκάφη

Κοντά σε συμφωνία λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν - Η Τουρκία στοχεύει να καταστήσει την Κωνσταντινούπολη διεθνές αεροπορικό κέντρο αντίστοιχο του Ντουμπάι