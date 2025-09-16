SKAG: Από το «μπλε τετράδιο» στη νέα εποχή που φέρνει η τρίτη γενιά της οικογένειας Σκαγιά
Η υπογεννητικότητα και η ψηφιοποίηση ωθεί την εταιρεία σε διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της αλλά και σε νέες δραστηριότητες – Η πρόκληση και οι οικονομικές επιδόσεις
Μέσα Σεπτέμβρη και στα βιβλιοπωλεία δεν πέφτει καρφίτσα… Γονείς με λίστες, παιδιά που διαλέγουν εξώφυλλα, και πάγκοι γεμάτοι τετράδια, ντοσιέ, κλασέρ. Εκεί όπου «παίζεται» κάθε χρόνο η μεγάλη μάχη των σχολικών, η SKAG παραμένει σημείο αναφοράς — μια μάρκα που ιστορικά αντλεί τη δύναμή της από το κανάλι των βιβλιοπωλείων και που σήμερα επιχειρεί να ξαναγράψει την πορεία της, χωρίς να χάσει την «ταυτότητα» του μπλε τετραδίου.
Φέτος όμως, η κορύφωση έχει και σαφές στόχο: η διοίκηση που βρίσκεται πλέον στα χέρια της τρίτης γενιάς της οικογένειας καθώς προ μηνών ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Θεόδωρος Σκαγιάς (κεντρ. φωτ.), θέλει οι πωλήσεις του 2025 να υπερβούν τα αποτελέσματα του 2024 περίπου κατά 5% – και δεν το αφήνει στην τύχη της ζήτησης. «Παντρεύει» το ράφι του βιβλιοπωλείου με νέα δραστηριότητα σε ψηφιακές, προσωποποιημένες εκτυπώσεις και premium συσκευασία, ώστε να ανοίξει πρόσθετα «κανάλια» εσόδων και να προστατεύσει τα περιθώρια. Παράλληλα διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της στο ράφι μέσω νέων συνεργασιών, όπως αυτή που ανακοίνωσε χθες για την αποκλειστική διάθεση στην ελληνική αγορά των προϊόντων Y-Plus.
