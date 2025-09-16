SKAG: Από το «μπλε τετράδιο» στη νέα εποχή που φέρνει η τρίτη γενιά της οικογένειας Σκαγιά

Η υπογεννητικότητα και η ψηφιοποίηση ωθεί την εταιρεία σε διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της αλλά και σε νέες δραστηριότητες – Η πρόκληση και οι οικονομικές επιδόσεις