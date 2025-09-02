Mega deal της ρωσικής Gazprom με την Κίνα για νέο αγωγό φυσικού αερίου
Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom PJSC υπέγραψε νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα περνά μέσω Μογγολίας προς την Κίνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξέι Μίλερ, από το Πεκίνο.
Σε δηλώσεις που έκανε σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων από το Πεκίνο, ο Μίλερ είπε ότι η Gazprom θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του Power of Siberia 2 για 30 χρόνια. Δήλωσε επίσης ότι η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που χρεώνει σήμερα η Gazprom στους πελάτες της στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αναφορές.
Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της δήλωσης του Μίλερ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, αναφερόμενο στις διμερείς συναντήσεις, δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον αγωγό, αν και ανέφερε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας.
Σήμερα, η Ρωσία τροφοδοτεί την Κίνα μέσω του υφιστάμενου αγωγού Power of Siberia, με σχεδιαστική δυναμικότητα 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Από το 2027, η λεγόμενη Άπω Ανατολική διαδρομή αναμένεται να αυξήσει τις ετήσιες ρωσικές ροές προς την Κίνα κατά επιπλέον 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Russia’s gas giant Gazprom signs a legally binding agreement to build the Power of Siberia 2 gas pipeline to China via Mongolia, Interfax reports citing CEO Alexey Miller in China https://t.co/U2UbeAyEum— Bloomberg (@business) September 2, 2025
