Mega deal της ρωσικής Gazprom με την Κίνα για νέο αγωγό φυσικού αερίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Gazprom Ρωσία Κίνα Φυσικό αέριο αγωγός φυσικού αερίου

Mega deal της ρωσικής Gazprom με την Κίνα για νέο αγωγό φυσικού αερίου

H δεσμευτική συμφωνία αφορά την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2 προς την Κίνα μέσω μέσω Μογγολίας

Mega deal της ρωσικής Gazprom με την Κίνα για νέο αγωγό φυσικού αερίου
25 ΣΧΟΛΙΑ
Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom PJSC υπέγραψε νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος θα περνά μέσω Μογγολίας προς την Κίνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Αλεξέι Μίλερ, από το Πεκίνο.

Σε δηλώσεις που έκανε σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων από το Πεκίνο, ο Μίλερ είπε ότι η Gazprom θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του Power of Siberia 2 για 30 χρόνια. Δήλωσε επίσης ότι η τιμή του καυσίμου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που χρεώνει σήμερα η Gazprom στους πελάτες της στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις αναφορές.

Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της δήλωσης του Μίλερ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, αναφερόμενο στις διμερείς συναντήσεις, δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον αγωγό, αν και ανέφερε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες συνεργασίας, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας.

Σήμερα, η Ρωσία τροφοδοτεί την Κίνα μέσω του υφιστάμενου αγωγού Power of Siberia, με σχεδιαστική δυναμικότητα 38 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Από το 2027, η λεγόμενη Άπω Ανατολική διαδρομή αναμένεται να αυξήσει τις ετήσιες ρωσικές ροές προς την Κίνα κατά επιπλέον 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι

Ο Ντουέιν Τζόνσον έβαλε τα κλάματα αφού τον χειροκροτούσαν για 15 λεπτά στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το «The Smashing Machine» - Δείτε βίντεο
25 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης