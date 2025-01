Ιβάνκα Τραμπ: Η ζωή, τα σκάνδαλα και η κόντρα της Πρώτης Κόρης με την Πρώτη Κυρία

Η Ivanka γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1981 και είναι το τρίτο παιδί του Donald Trump και της πρώτης του συζύγου, Ivana. Η ζωή της βρισκόταν συχνά στο προσκήνιο, ειδικά μετά το διαζύγιο των γονιών της όταν εκείνη ήταν δέκα ετών. Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, ξεκίνησε το 1997 να εργάζεται ως μοντέλο, συνεργάστηκε με περιοδικά της εποχής, όπως το Seventeen, και περπάτησε στις πασαρέλες διάσημων οίκων όπως Versace και Thierry Mugler.Στη συνέχεια, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Georgetown για δύο χρόνια, πριν μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο της Pensilvania, όπου αποφοίτησε το 2004. Το 2009, η Ivanka παντρεύτηκε τον Jared Kushner, γιο γνωστού επιχειρηματία ακινήτων της Νέας Υόρκης και ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: την Arabella, τον Joseph και τον Theodore.Επιχειρηματικές δραστηριότητεςΗ Ivanka έπαιξε κεντρικό ρόλο στην εταιρεία του πατέρα της, Trump Organization, όπου κατείχε τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου στον τομέα ανάπτυξης και εξαγορών και είχε στενή συνεργασία με τους αδερφούς της Donald Jr. και Eric. Η συμβολή της ήταν καθοριστική τόσο στη διεθνή επέκταση των ξενοδοχείων Trump όσο και στην εσωτερική τους διακόσμηση.Το 2014 ίδρυσε το δικό της brand μόδας, Ivanka Trump Collection, το οποία περιλάμβανε ρούχα, αξεσουάρ και κοσμήματα. Ωστόσο, το brand αντιμετώπισε αντιδράσεις μετά την εκλογή του πατέρα της, με αρκετές αλυσίδες καταστημάτων να σταματούν τη διάθεση των προϊόντων της. Την ίδια περίοδο, παρά την κριτική, η εταιρεία της σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις. Επιπλέον, η Ivanka δημοσίευσε δύο βιβλία: The Trump Card (2009) και Women Who Work: Rewriting the Rules for Success (2017), ενώ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την εμφάνισή της, ως κριτής, στο ριάλιτι του πατέρα της, The Apprentice.