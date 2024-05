Στα ραντάρ του Forbes τα ελληνικά ακίνητα υψηλής αξίας

Μάγδα Τσέγκου, Γιώργος Ντάβλας, Τίνα Μεσσαροπούλου

Ανέστης Ευαγγελόπουλος, Mαρίνα Βερνίκου

, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Επαγγελματιών Ακινήτων CEPI, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ακινήτων FIABCI και έχει προεδρεύσει της Ένωσης Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας (ΕΠΠΑ). Βραβευμένη με τον τίτλο της "Γυναίκας Ηγέτιδας στις Επιχειρήσεις" από τις εκδόσεις Who is Who το 2018, η αφοσίωση της κας Ρούβα στην παροχή υπηρεσιών επεκτείνεται πέρα από τον κλάδο του real estate, καθώς με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας, υπηρετεί ως Πρέσβειρα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.«Το Roula Rouva Real Estate είναι ένας αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, που αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Forbes Global Properties να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο», δήλωσε εν συνεχεία ο Michael Jalbert, Διευθύνων Σύμβουλος της Forbes Global Properties. «Είναι χαρά μας να καλωσορίσουμε το Roula Rouva Real Estate στη Forbes Global Properties και να παρουσιάσουμε τον εξαιρετικό τρόπο ζωής και τα ακίνητα της Ελλάδας στον κόσμο».«Το Roula Rouva Real Estate αναπτύσσεται και επεκτείνεται σταθερά για να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των εκλεκτών πελατών μας», δήλωσε η Ρούλα Ρουβά, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Ιδρύτρια του Roula Rouva Real Estate. «Είμαστε υπερήφανοι που εντασσόμαστε στη Forbes Global Properties και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με τους νέους αξιόλογους συναδέλφους μας και θα επεκτείνουμε τη διεθνή μας εμβέλεια, ενώ παράλληλα στόχος μας είναι το real estate στην Ελλάδα να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και απαιτήσεις των αγοραστών και των επενδυτών που θα έρθουν στην χώρα μας να αγοράσουν τα μοναδικά, ιδιαίτερης αξίας ακίνητα στην Ελλάδα».