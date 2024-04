Διεθνές φόρουμ Βιώσιμης Ανάπτυξης από το Ελληνικό Παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης 

Το “1ο Διεθνές Forum Βιώσιμης Ανάπτυξης “ διοργανώνει στις 20 Απριλίου 2024 το “1ο Διεθνές Forum Βιώσιμης Ανάπτυξης “.



Το Φόρουμ αποτελεί την κεντρική εκδήλωση του Money Show Αθηνών.

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με ομιλίες

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Η Πρόεδρος της Λέσχης της Ρώμης, Sandrine Dixson-Declève.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτιος Κριμιζής.

Ο τ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Ο Πρωην Αν. Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Σωτήρης Μουσούρης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βασιλική Λαζαράκου

Ο Πρόεδρος ΕΒΙΔΙΤΕ (Ενωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών, ) Δρ. Αθανάσιος Πότσης.

Συντονισμός: Παντελής Λάμπρου. Συνιδρυτής και CEO P&I, Πρόεδρος “Σύλλογος ΑΙ”

Τι είναι η Λέσχη της Ρώμης

Το 1968 ιδρύεται η Λέσχη της Ρώμης ως ένας άτυπος σύλλογος, ανεξάρτητων κορυφαίων προσωπικοτήτων από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την επιστήμη, μακροπρόθεσμων στοχαστών που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με ένα συστημικό, διεπιστημονικό και ολιστικό τρόπο για έναν καλύτερο κόσμο. Το 1969 παίρνει τη σημερινή της νομική μορφή με Πρόεδρο τον Aurelio Peccei, αφοσιωμένο στην ευαισθητοποίηση των κέντρων εξουσίας και αποφάσεων για τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει η ανθρωπότητα.

Τα μέλη της είναι αναγνωρισμένοι επιστήμονες και οικονομολόγοι, επιχειρηματίες και βιομήχανοι, υψηλόβαθμοι Διοικητικοί παράγοντες, Βασιλείς και πρώην αρχηγοί κρατών που μοιράζονται μια κοινή ανησυχία για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Απο το 1971-2020 η Λέσχη της Ρώμης έχει δημοσιεύσει 48 εκθέσεις με την πιο γνωστή να είναι η «The Limits to Growth». Τα Όρια της Ανάπτυξης κυκλοφόρησαν το 1972, λίγο πριν την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί καμία άλλη επιστημονική μελέτη που άσκησε τόσο μεγάλη επιρροή.

45 χρόνια μετά δημοσιεύτηκε μια νέα πραγματογνωμοσύνη που συντάχθηκε από 35συγγραφείς. Ο τίτλος του βιβλίου «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet». Οι λέξεις-κλειδιά είναι αλλαγή του κλίματος, καταστροφή γόνιμου εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το “Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για το Κλίμα” (The Climate Emergency Plan) της Λέσχης της Ρώμης, που καθορίζει 10 δράσεις προτεραιότητας για όλους τους τομείς και τις κυβερνήσεις και αποτελεί επείγουσα έκκληση για αφύπνιση.

Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η ΛτΡ επικεντρώνεται στις βαθύτερες αιτίες της συστημικής κρίσης, καθορίζοντας και κοινοποιώντας την ανάγκη για το όραμα και τα στοιχεία μιας νέας οικονομίας που παράγει πραγματικό πλούτο και ευημερία, η οποία δεν υποβαθμίζει τους φυσικούς μας πόρους και παρέχει σημαντικές θέσεις εργασίας και επαρκές εισόδημα για όλους

τους ανθρώπους.

Σκοπός της Λέσχης της Ρώμης είναι να ευαισθητοποιήσει και να γνωστοποιήσει τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να προτείνει και προωθήσει λύσεις μέσα από επιστημονικές αναλύσεις, επικοινωνία και άμεση συνεργασία με τους Θεσμούς.

Το Ελληνικό Παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης ιδρύθηκε το 2008, από την αείμνηστη Πρόεδρο και Ιδρύτρια της Βιοπολιτικής, Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, με μέλη επιφανείς ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, διπλωμάτες, καταξιωμένα στελέχη και επιχειρηματίες της Πατρίδας μας.