ΔΥΠΑ: Πάνω από 500.000 πολίτες θα έχουν πιστοποιηθεί σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες έως το 2025

«Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι ενδημική στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες και σε όλους τους τομείς. Υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με πολύ σκληρούς παίκτες, κυρίως τις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά και Αυστραλία, κράτη που έχουν προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα προσέλκυσης ταλέντων εδώ και δεκαετίες. Για αυτό χρειάζεται μία απο-Βρυξελλοποίηση του αγώνα. Η επανάσταση των δεξιοτήτων πρέπει να φτάσει εκεί όπου ζουν οι άνθρωποι που χρειάζονται τις δεξιότητες, στις περιφέρειες, σε νησιά, σε ορεινές περιοχές, σε όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε συνδικάτα ή εργοδοτικές ενώσεις.»Όπως σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς η ενίσχυση των δεξιοτήτων αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την ενίσχυση της «ανθεκτικότητας» της Ευρώπης, για να μπορέσει «η Ευρώπη να πατήσει γερά στα πόδια της» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.«Ποιος θα κληθεί να υλοποιήσει αυτές τις προκλήσεις; Εμείς, το ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Ε., που πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη της κοινωνικής ατζέντας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους και αυτοί πρέπει να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία- δεξιότητες. Το “business as usual” δεν είναι επιλογή» ανέφερε. Όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν θέσεις κατάρτισης σε πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια με τουλάχιστον 40 οργανισμούς και επιχειρήσεις, που έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο με τις δυναμικές προτάσεις κατάρτισης. Παράλληλα, σημείωσε ότι διατίθεται στην Ευρώπη το πρωτοφανές ποσό των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ για προγράμματα κατάρτισης, εκ των οποίων τα 5 δισεκατομμύρια θα διατεθούν στην Ελλάδα.Τέλος, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στην πλατφόρμα πρόσληψης εργαζομένων από τρίτες χώρες τονίζοντας ότι όσοι έρθουν στην Ευρώπη για εργασία θα πρέπει να ζουν με πλήρη σεβασμό των αρχών και αξιών που διέπουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, για παράδειγμα το σεβασμό στις γυναίκες, στη διαφορετικότητα και στη θρησκευτική ελευθερία και στην πολυπολιτισμικότητα.Στη συζήτηση που ακολούθησε με θέμα «Upskilling & reskilling insights: συζήτηση με μαθητές και εργαζόμενους», ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ευκαιρία και μία πρόκληση: η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται, η Ελλάδα είναι επενδυτικός προορισμός, ωστόσο υπάρχει ανάγκη για διασύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες των εργαζομένων. Τόνισε την πρόοδο που έχει πετύχει η ΔΥΠΑ αφήνοντας πίσω το παρελθόν του ΟΑΕΔ, που θεωρούνταν κυρίως ένας οργανισμός επιδομάτων και ανεργίας, ωστόσο σημείωσε ότι «έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά» και ότι «απαιτείται πιο στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους φορείς της εργοδοσίας.»Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άκης Σκέρτσος, «έχω αλλάξει εννέα δουλειές σε 25 χρόνια εργασιακού βίου. Η εναλλαγή είναι ο κανόνας, η κινητικότητα είναι στοιχείο της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα προγράμματα που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι».Στη συγκεκριμένη συζήτηση άνθρωποι που μετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το κοινό.Η Κωνσταντίνα Αναστασέλλου, οικονομολόγος, απόφοιτος του ΑΠΘ, που μετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για Microsoft Cloud Services, ανέφερε ότι ήταν ένα πρόγραμμα «υψηλού επιπέδου, που εμπλούτισε το βιογραφικό μου και διεύρυνε τις θέσεις εργασίας για την οποίες ήμουν υποψήφια. Αυξήθηκαν οι συνεντεύξεις στις οποίες έλαβα πρόσκληση και είχα επαγγελματικές προτάσεις για τις οποίες είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν πέραν των προσδοκιών μου.».Τη σημασία του γεγονότος ότι το πρόγραμμα που παρακολούθησε ήταν «σύντομο, περιεκτικό και ευέλικτο, με χρήση σύγχρονων μεθόδων, κάτι σημαντικό για μένα που είμαι εργαζόμενος» ανέφερε ο Νίκος Γεράκης, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης που παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ Online Branding and Communication.Ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε επόμενο πάνελ της εκδήλωσης , τόνισε την ανάγκη η εκπαίδευση να συνοδευτεί από πιστοποίηση με αυστηρές εξετάσεις ενώ τόνισε ότι στην αναζήτηση προσωπικού με δεξιότητες οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν κίνητρα αυξάνοντας τους μισθούς.Η υπουργός εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι εκτός από τα πτυχία πρέπει δοθεί έμφαση και στις δεξιότητες που αποκτά ο εργαζόμενος με δική του πρωτοβουλία καθώς και στα soft skills αναγνωρίζοντας ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για φτάσουμε τους στόχους μας ως αγορά εργασίας στον τομέα των δεξιοτήτων.Οι ομιλητές επόμενου πάνελ της εκδήλωσης αναφέρθηκαν στη σημασία της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.«Είχαμε αφήσει πολύ καιρό εκτός της συζήτησης την επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι η πτυχή που ακουμπάει και στα δύο μέρη, δηλαδή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας» υπογράμμισε ηΥφυπουργός Παιδείας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσουμε, είναι εθνικός στόχος» σημείωσε η κυρία Λυτρίβη, εξηγώντας ότι πρέπει να δουλέψουν μαζί και να συνομιλήσουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι και εργοδότες. Όπως είπε, έχουν γίνει βήματα, βρίσκονται όλοι στο ίδιο τραπέζι, αλλά δεν συνομιλούν ακριβώς. Αναφέρθηκε επίσης στον καινούργιο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με τον οποίο ενοποιήθηκαν κάτω από ένα ενιαίο κέντρο, ένα γραφείο σταδιοδρομίας, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον δίαυλο επικοινωνίας της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.Στη συζήτηση που συντόνισε ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος της Huffingtonpost.gr, ο Χρήστος Ιωάννου, Advisor to the Board του ΣΕΒ, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται τις αλλαγές και αυτό που χρειαζόμαστε ως χώρα είναι να έχουμε επιστημονική εικόνα για τις τάσεις και τις ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε θα πρέπει να κάνουμε μια δεκαετία παιδείας» είπε ο κ. Ιωάννου. Σημείωσε ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και τον λιγότερο εκπαιδευμένο να αναβαθμίσει γρήγορα τις δεξιότητές του, προσθέτοντας ότι η γνώση υπάρχει και χρειαζόμαστε τις δεξιότητες, τη δικτύωση και την κοινή γλώσσα για να κάνουμε το επόμενο βήμα.Ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής, Labour Institute της ΓΣΕΕ έκανε λόγο για ένα δίπολο μεταξύ των εργαζομένων. Από τη μία οι υπερεκπαιδευμένοι, που κυνηγούν συνεχώς τα προσόντα και από την άλλη οι υποεκπαιδευμένοι, οι οποίοι διαθέτουν χαμηλά προσόντα κι είναι επί της ουσίας αποκλεισμένοι από τα προγράμματα κατάρτισης. Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να επενδύσουν στον εαυτό τους, απαιτούν όμως να υπάρχουν δημόσιοι φορείς δια βίου μάθησης και να αλλάξει η κουλτούρα των επιχειρήσεων, που θα πρέπει να φροντίζουν να καταρτίσουν και να επιμορφώσουν τους εργαζομένους τους. Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ώρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με χαμηλές αμοιβές και έλλειψη κινήτρων για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα κατάρτισης.Head of Government Affairs and Public Policy της Google για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν τέσσερις λόγοι που καθιστούν σημαντική τη συνεργασία των εταιρειών με το υπουργείο Παιδείας. Ο πρώτος είναι ότι το υπουργείο ξέρει καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν, ο δεύτερος ότι μπορούν να επιτευχθούν πολύ καλύτερα αποτελέσματα μέσα από τη συνεργασία, ο τρίτος ότι κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και ο τέταρτος η αξιοπιστία που προσφέρει ένα πρόγραμμα όταν προσφέρεται με τη σφραγίδα του υπουργείου. «Ειδικά για την Ελλάδα πρέπει να εστιάσουμε στην μικρομεσαία επιχείρηση» προσέθεσε η κυρία Μπόζου.Στη σημασία εστίασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στάθηκε και η, Επικεφαλής του κέντρου δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ (OECD), καθώς αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. Υπογράμμισε ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύσουν σε αυτούς που έχουν τις χαμηλότερες δεξιότητες, σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προσκόμματα στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας και συμπλήρωσε ότι χρειάζονται οι κατάλληλες πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά και η έναρξη της δια βίου μάθηση από μικρή ηλικία.Expert in qualifications and credentials- Future of VET, CEDEFOP, υποστήριξε ότι το ζήτημα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μας αφορά όλους, το θέμα είναι ποιοι είναι έτοιμοι να το καταλάβουν. Ανέφερε ότι οι νέοι αναζητούν, οι ηλικιωμένοι όμως δυσκολεύονται να καταλάβουν τι απαιτείται από αυτούς και προσέθεσε ότι όλες οι πλευρές έχουν αντιληφθεί την ανάγκη να δημιουργηθούν τα μικροδιαπιστευτήρια, δηλαδή έναν φάκελο που να μην περιέχει μόνο ένα πτυχίο, αλλά ο πολίτης να μπορεί να εντάξει και τις δεξιότητες που αναπτύσσει.Την ανάγκη να επενδύσουν οι χώρες σε εξειδικευμένο προσωπικό ανέδειξε σε μήνυμά του ο Nicolas Schmit, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Όπως είπε η Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σαφή στρατηγική, θέτοντας ως στόχο το 60% των ενηλίκων να μπει σε πρόγραμμα δια βίου μάθησης μέχρι το 2030. «Το Ταμείο Ανάκαμψης θα διοχετεύσει στην Ελλάδα πόρους ύψους 3,5 δις. ευρώ για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων» είπε ο κ. Schmit.Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις δεξιότητες για έναν προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό χώρο υπό τον συντονισμό του Αντώνη Φουρλή, δημοσιογράφου της Huffingtonpost.gr. Σύμφωνα με τονΜέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) η προτεραιότητα ενός εργαζόμενου είναι να εκπαιδευτεί ώστε να δέχεται και να συνεργάζεται με κάποιον που στα μάτια του θεωρείται διαφορετικός. «Στην έννοια του πολιτισμού να βάλουμε και την έννοια της διαφορετικότητας. Κάθε επιχείρηση να είναι ανοιχτή στην έννοια της διαφορετικότητας, να μην βάζει κριτήρια, να έχει ευέλικτες πολιτικές και να δίνει ίσες ευκαιρίες στον ανάπηρο πολίτη» σημείωσε ο κ. Κυμπουρόπουλος.Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση της δεξαμενής των δεξιοτήτων και των ανθρώπων και να αλλάξουμε εκ βάθρων τον τρόπο που κατανοούμε το ταλέντο. «Χρειάζονται πολιτικές μηδενικής διάκρισης, να μετατραπεί σε πράξη ο νόμος για την ίση πρόσβαση στην εργασία, να πιστέψουμε από μικροί στη μοναδικότητα και την ικανότητα του κάθε ανθρώπου στο κατάλληλο περιβάλλον» συμπλήρωσε ο Ευρωβουλευτής.Ειδική Γραμματέας διαχείρισης προγραμμάτων ΕΚΤ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι είναι μεγάλη η επιρροή της προσαρμοστικότητας στη δεξιότητα, λέγοντας ότι μέχρι το 2030 το 40% των ενηλίκων στην Ελλάδα θα βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης κάθε χρόνο. «Η δια βίου εκπαίδευση είναι μια αναγκαιότητα για να προσαρμοστούμε στο σήμερα και στον κόσμο του αύριο» συμπλήρωσε η κυρία Δανδόλου.Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήμανε ότι μπορεί να βλέπουμε τους δείκτες ανεργίας να μειώνονται, όμως η ανεργία των γυναικών καλά κρατεί, όπως και η περιορισμένη πρόσβαση στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. «Οι ποσοστώσεις βοηθούν για να φτάσουμε εκεί που πρέπει» είπε η κυρία Εφραίμογλου, τονίζοντας ότι το ΕΒΕΑ θα προχωρήσει στην εκπαίδευση γυναικών άνω των 45 για να τις εντάξει εκ νέου στην αγορά εργασίας, όπως και σε πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε άνεργες γυναίκες.Senior Manager, PwC στάθηκε στη σημασία να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ορατή και τη μη ορατή διαφορετικότητα. «Υπάρχει ταλέντο, το οποίο μερικές φορές οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να φέρουν και να αξιοποιήσουν. Είναι σημαντικό να φέρουμε τη διαφορετικότητα της σκέψη και της οπτική του κάθε εργαζόμενου σε μία εταιρεία» τόνισε η κυρία Παπανικολάου, λέγοντας ότι έχουμε δρόμο ακόμα δρόμο για να το πετύχουμε.Τέλος, οSenior Sales Leader για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα της Amazon υπογράμμισε ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι εργαζόμενοι βιώνουν τη συμπερίληψη αποδίδουν καλύτερα, θεωρούν ότι ανήκουν στον οργανισμό. «Σημασία δεν έχει μόνο να υπάρχει η κουλτούρα, αλλά να δημιουργήσουμε και το περιβάλλον που θα προάγει αυτή την κουλτούρα» είπε ο κ. Πάτσακας.