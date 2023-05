First Republic Bank: «Η διάσωσή της θα βοηθήσει να σταθεροποιηθεί το σύστημα» λέει ο επικεφαλής της JPMorgan

Κλείσιμο

Η διάσωση της αμερικανιής περιφερειακής τράπεζας, η οποία τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών αρχών, προτού εξαγοραστεί σε μεγάλο μέρος της από την JPMorgan Chase, «θα βοηθήσει να σταθεροποιηθεί το σύστημα», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της JPMorgan Τζέιμι Ντάιμον.Μολονότι οι πτωχεύσεις δύο άλλων τραπεζών το Μάρτιο είχαν συγκλονίσει το χρηματοπιστωτικό κόσμο και είχαν δημιουργήσει προβλήματα στη First Republic, «το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά υγιές», υποστήριξε επίσης ο αξιωματούχος στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σε δημοσιογράφους.Με βάση το ύψος του ενεργητικού (229 δισεκ. δολάρια στις 13 Απριλίου), πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών (πλην των τραπεζών επενδύσεων, όπως η Lehman Brothers) έπειτα από εκείνη της Washington Mutual το Σεπτέμβριο 2008.Η DFPI διόρισε την ομοσπονδιακή υπηρεσία (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC) για την εποπτεία της αναφερόμενης τράπεζας, ενώ ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε μία προσφορά από την JPMorgan Chase Bank και από την National Association, Columbus, Ohio για τη διαχείριση όλων των καταθέσεων. H Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνιας (DFPI) ανακοίνωσε σήμερα ότι η αναφερόμενη υπηρεσία έθεσε υπό τον έλεγχό της την τράπεζα First Republic Bank (FRB).Το τραπεζικό ίδρυμα βρισκόταν σε αναταραχή μετά τις πτωχεύσεις της SVB και της Signature, τη λειτουργία των οποίων ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές έπειτα από μαζικές αποχωρήσεις πελατών που ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητά τους.Οι αρχές και άλλες μεγάλες τράπεζες είχαν σπεύσει τότε να διασώσουν την First Republic για να αποφύγουν να έχει την ίδια τύχη, με 11 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δέχονται να εκταμιεύσουν συνολικά για το σκοπό αυτό 30 δισεκ. δολάρια.Όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να καθησυχάσει τους επενδυτές και η μετοχή συνέχισε να πέφτει στη Γουόλ Στριτ.Η τράπεζακαι, όταν επιβεβαίωσε, την περασμένη Δευτέρα, πως πολλοί πελάτες είχαν αποσύρει τις καταθέσεις τους το πρώτο φετινό τρίμηνο, συνολικά περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια, η μετοχή της σημείωσε κάθετη πτώση.Στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, η αξία της First Republic δεν ήταν πλέον παρά 654 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στην αρχή της χρονιάς άξιζε περισσότερα από 20 δισεκ. δολάρια και περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια στην καλύτερη περίοδό της, το Νοέμβριο 2021.Οι αρχές, οι οποίες έμοιαζαν απρόθυμες να σπεύσουν προς διάσωση άλλης μιας τράπεζας, ανέλαβαν τελικά δράση.Η FDIC και το υπουργείο Οικονομικών ζήτησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τράπεζες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και την Παρασκευή επέτρεψαν σε λίγες απ' αυτές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για τη First Republic.Η διαδικασία της υποβολής προσφορών ήταν «πολύ ανταγωνιστική» και κατέληξε σε μια συναλλαγή «συμβατή με την απαίτηση για μικρότερο κόστος», διαβεβαίωσε η FDIC.