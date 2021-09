Μια εταιρεία με λαμπρή πορεία και «πράσινη» κατεύθυνση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σήμερα που η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα και θέλουμε να εξελισσόμαστε καθημερινά προστατεύοντας ό,τι μας περιβάλλει οι σύγχρονες εταιρείες μας εμπνέουν επενδύοντας στην πράσινη οικονομία και δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα με σεβασμό στη φύση.Γι αυτό και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πιο «πράσινες» επιλογές μειώνοντας έτσι το αποτύπωμά μας στο φυσικό περιβάλλον. Φτιαγμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό οι φιάλες του εφαρμόζουν την αειφορία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην πράξη.Ταυτόχρονα, η εταιρεία επενδύει εδώ και χρόνια στην Πράσινη Οικονομία, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, προσπαθώντας συνεχώς να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να παραμείνει πιστή στο στόχο της να εξελίσσεται με γνώμονα την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα και την αειφορία.Ήταν εκείνη που πρώτη στον κλάδο της, παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2020 τις νέες φιάλες, απο 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET), το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, αποτυπώνοντας στην πράξη την δέσμευση της εταιρείας για μείωση χρήσης νέου πλαστικού στις συσκευασίες της και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.Η πρωτοβουλία της εταιρείας σε ποσοστό 5% μεγαλύτερο από εκείνο που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (25%) και μάλιστα 5 χρόνια νωρίτερα, αποδεικνύει στην πράξη την ευθύνη που έχει αναλάβει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ απέναντι στους πολίτες και στο περιβάλλον.Οι πρώτοι κωδικοί της σειράς GO GREEN είναι το ΖΑΓΟΡΙ MINI 330ml, το ΖΑΓΟΡΙ ATHLETIC 750ml και το ΖΑΓΟΡΙ 750ml, ενώ αυτή την πράσινη κατεύθυνση ακολουθεί και η σειρά ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling . Η εταιρεία έχει ήδη δεσμευτεί ότι σταδιακά όλοι οι κωδικοί του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ, που είναι σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, θα περιέχουν και ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET.Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας r-PET από τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η πιστοποίηση αυτή εγγυάται πως η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα της. Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN όμως δεν είναι η πρώτη και μόνη πράσινη επένδυση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία έχει ένα συνολικό στρατηγικό πλάνο βιωσιμότητας και αιεφορίας που την καθιστά το ελληνικό green case study.Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ μειώνει συνεχώς το ενεργειακό της αποτύπωμα και ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2, ενώ επέλεξε το 2020 να συνεργαστεί με τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος Protergia, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις του από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις, και φροντίζει για τις Βιώσιμες Μεταφορές τουΉδη από το 2000, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ άρχισε να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη διακίνηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ να γίνεται μέσω του ιδιόκτητου μεταφορικού στόλου της εταιρείας. Σκοπός είναι να μειωθεί κατά 12% το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα. Έγιναν όμως και άλλα σημαντικά βήματα.Το 2020 εφάρμοσε τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 10% και το ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας μεταφοράς κατά περίπου 12%. Επιπλέον, η προσέγγιση μείωσης βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και για το υπόλοιπο 50% του μεταφορικού στόλου της Εταιρείας, εντός του 2021, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το στόλο επιβατικών αυτοκινήτων leasing που χρησιμοποιεί το προσωπικό της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.Τελικός στόχος, όλων των δράσεων και των πρωτοβουλιών είναι να γίνουμε όλοι κοινωνοί μιας μεγάλης ιδέας: να νοιαζόμαστε τόσο για το περιβάλλον ώστε να αλλάξουν όλα προς το καλύτερο και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να γίνει ουδέτερο. Γιατί το καλό το έχουμε μέσα μας και μπορούμε όλοι μαζί να το κάνουμε πράξη.