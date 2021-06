ΑΑΔΕ: Υπηρεσία μιας στάσης για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

(VAT One Stop Shop, VAT OSS) δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (), με σκοπό την άμεση και καλύτερη δυνατή, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τονστις εισαγωγές και τις ενδοενωσιακές(Business to Consumers), μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.Από 1η Ιουλίου του 2021, τίθενται σε εφαρμογήγια τις διασυνοριακές λιανικές (Business to Consumers) και την εισαγωγή αγαθών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ).Η ψηφιακή υπηρεσία (VAT OSS) επιτρέπει στιςπρομήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος- μέλος της ΕΕ, στο οποίο αποδίδουν και τον ΦΠΑ, που αφορά τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και τον ΦΠΑ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, για αποστολές αξίας μέχρι 150 ευρώ.Μέσα από την πλατφόρμα, τίθεται σήμερα σε λειτουργία η δυνατότητα προεγγραφής των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μόλις αυτοί ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο.Μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ψηφιακή Υπηρεσία Μίας Στάσης ΦΠΑ, με τη σταδιακή προσθήκη μιας σειράς από δυνατότητες και επιμέρους επιλογές για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.Μεταβείτε στην εφαρμογή από τον παρακάτω σύνδεσμο: One Stop Shop (OSS) , για τις πωλήσεις από απόσταση, κάτω από το οποίο:- οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (TBE) και- οι πωλήσεις από απόσταση εντός της ΕΕ,- θα φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στο κ-μ εγκατάστασης του προμηθευτή και όχι στον τόπο κατοικίας του καταναλωτή.- Απλοποιούν σημαντικά τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου,- Ενισχύουν της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και- Οδηγούν σε εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.Για την εφαρμογή των νέων κανόνων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής κοινότητας και των συναλλασσόμενων, η ΑΑΔΕ ανέπτυξε τη νέα πλατφόρμα One Stop Shop.