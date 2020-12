Χάρις και Δημήτρης Φαφαλιός: Τα δύο αδέλφια παραμένουν στην κορυφή της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στον προεδρικό θώκο της Intercargo της Ένωσης Ανεξαρτήτων Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων επανεξελέγη οτης Fafalios Shipping S.A., όσο και στη θέση του αντιπροέδρου ο Σπύρος Ταράσης της Olympic Vision Maritime Co Inc. Νέος δεύτερος Αντιπρόεδρος της Ένωσης εκλέχθηκε ο καπτ. Uttam Kumar Jaiswal της Pacific Basin Shipping (HK).Πρόκειται για μία ακόμη επιβεβείωση ότι οι Έλληνες καθοδηγούν την παγκόσμια ναυτιλία.Ο Δημήτρης Φαφαλιός πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται στην 86η θέση στη φετινή λίστα της Lloyd’s List με τις 100 προσωπικότητες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία για το 2020.Το αξιοσημείωτο είναι ότι δύο αδέλφια βρίσκονται στην κορυφή δύο οργανισμών-ενώσεων που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στα δρώμενα της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Και αυτό γιατί ο αδελφός του Δημήτρη Φαφαλιού, ο Χαράλαμπος Φαφαλιός, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Greek Shipping Co operation Committee).