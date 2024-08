Λένι Κράβιτς: Στην Αθήνα ο ροκ σταρ με τα Grammys και τους διάσημους έρωτες

Αρνείται και αφοσιώνεται στην πρώτη του μεγάλη σχέση με την καταξιωμένη τότε ηθοποιό, η οποία ήταν γνωστή από το περίφημο «Cosby Show». Παντρεύονται κρυφά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 1987, την ημέρα των 20ών γενεθλίων της Μπονέ, σε ένα από αυτά τα αστεία ξωκλήσια του Λας Βέγκας (όχι δεν ήταν κουμπάρος κάποιος σωσίας του Ελβις Πρίσλει!). Τους ενώνει το αμερικανοεβραϊκό αίμα αλλά και η κοινή αισθητική.Η κόρη τους, Ζόι Κράβιτς, μπορεί σήμερα να δηλώνει περήφανα ότι πήρε τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κάνοντας καριέρα ως ηθοποιός και ως μοντέλο και φιγουράροντας πάντα στην πρώτη γραμμή των καλεσμένων στα ντεφιλέ στο Παρίσι, όπου έγινε ο γάμος της. Είναι και αυτή μέρος ενός παιχνιδιού που κατάφερνε πάντα να συνδέσει το coolness με τη ροκ αυθάδεια και το sexyness με την επίγνωση ότι ένας αστέρας για να κατακτήσει την κορυφή πρέπει να τολμάει και να ροκάρει.Από το πρώτο του άλμπουμ «Let love rule», το 1989, ο Λένι έδειξε ότι ήρθε για να μείνει και να ταράξει για τα καλά τα νερά στη μοιρασμένη σε κατηγορίες μουσική βιομηχανία. Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης του και με τον γάμο του σε κρίση λόγω φημολογούμενων ατοπημάτων του, πείθει, το 1990, τη Μαντόνα να προτάξει ως εμβληματικό κομμάτι του νέου της άλμπουμ το τραγούδι που συνθέτει ο ίδιος με τίτλο «Justify my love», το οποίο εμπνέεται από ένα ερωτικό, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, γράμμα που είχε στείλει η Ινγκριτ Τσέιβς, πρώην μούσα του Πρινς, στον ίδιο τον Κράβιτς.Το παράξενο αυτό τρίο -- προκαλεί αναταράξεις στον γάμο Κράβιτς - Μπονέ και τελικά οδηγεί μοιραία σε διαζύγιο. Ο ίδιος, όμως, παρά τα προβλήματα, εξακολουθεί να δίνει συναυλίες και να αποτελεί έμπνευση για κορυφαίους αστέρες όπως ο Στίβεν Τάιλερ, που του ζητάει και αυτός να του γράψει τραγούδι: το «Line Up» εμφανίζεται στο σόλο άλμπουμ του Μικ Τζάγκερ, «Wandering Spirit».Ο Κράβιτς έχει αποκτήσει ήδη όνομα και με το «Are you Gonna Go My Way» τα κορίτσια αρχίζουν να τρελαίνονται με το απαράμιλλο sexyness, που φαίνεται να διαχέεται από όλους τους πόρους του δέρματός του. Ακόμα και σήμερα μπορεί, παρά τα εξήντα του χρόνια, να διατηρεί τον ίδιο τίτλο και να περιφέρεται γυμνός, όπως συνηθίζει, για τις ανάγκες του νέου του βιντεοκλίπ «TK421».Από το πρώτο του άλμπουμ, το 1989 και για τα δύο επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι το εμβληματικό «Mama Said» με την απίστευτη, σκληρή κιθάρα του Σλας, οι φαν αυξάνονται αλλά αυτός προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό του τραγουδώντας για την πρώην γυναίκα του εμβληματικά χιτ όπως το «Stand by My Woman», «What the Fuck Are we Saying?» και φυσικά το αξεπέραστο «It ain’t over til it’s over». Παράλληλα ηχογραφεί με τη Βανέσα Παραντί το τρίτο της άλμπουμ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Be my Baby». Και καθώς φαίνεται το εννοεί καθώς η Γαλλίδα σταρ είναι το επόμενο αμόρε του σε μια σχέση που κρατάει έως το 1996.Η διάλυση της σχέσης του με την Παραντί τον οδηγεί σε μια σειρά από συναισθηματικές περιπέτειες χωρίς μεγάλη διάρκεια: ξέρει ωστόσο να επιλέγει συντρόφους πρώτης γραμμής, όπως την εντυπωσιακή Αντριάνα Λίμα και τη Νικόλ Κίντμαν. Συνεχίζει παράλληλα να σαρώνει τα Grammys και συνεργάζεται με το παιδικό του είδωλο, Μάικλ Τζάκσον. Ενα απίστευτο περιστατικό δεσπόζει στα εξώφυλλα όλων των εφημερίδων καθώς συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Μαϊάμι και κρατείται επειδή μοιάζει απίστευτα με έναν διαβόητο ληστή τραπεζών σε ένα πρωτοφανές περιστατικό ρατσισμού: παρότι ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει μαζί του ταυτότητα αλλά οδηγεί ακριβό αμάξι επειδή είναι ροκ σταρ, κανείς δεν τον πιστεύει.Αυτό το συμβάν τον εμπνέει ώστε να γράψει το σινγκλ «Dig In», το οποίο προγραμματίζει να γυρίσει στους Δίδυμους Πύργους στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου του 2001, την ημέρα δηλαδή που συμβαίνει το τρομοκρατικό χτύπημα που συγκλονίζει τον πλανήτη, το οποίο φυσικά και ακυρώθηκε...Σε μια επίδειξη ενστίκτου και μουσικής αντίληψης ο Λένι συμπράττει, λίγο αργότερα, με τον Ιρακινό Καντίμ Αλ Σαχίρ εκδηλώνοντας και τα αντιπολεμικά του αισθήματα προς την πατρίδα Αμερική γράφοντας το «Want Peace», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη δική μας συλλογή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 με τον τίτλο «Unity». Παράλληλα, αρχίζει να διακρίνεται ως σχεδιαστής φτιάχνοντας δική του εταιρεία, γυρίζει διαφημίσεις και ετοιμάζεται για τη νέα του «Βάπτιση», όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί το έβδομο άλμπουμ του που συστήνει ένα νέο αστέρι στο στερέωμα, τον Jazy-Z, με τον οποίο συνεργάζεται στο «Storm».Το 2005 κάνει την παγκόσμια περιοδεία «Electric Church» καλώντας για άνοιγμα στη συναυλία του στο Λονδίνο τους Aerosmith - την παραμονή ακριβώς μαθαίνει από την τηλεόραση ότι πεθαίνει ο πατέρας του, στον οποίο αφιερώνει όλη την περιοδεία. Την επόμενη χρονιά συμπράττει ξανά με τη Μαντόνα και είναι από τους πιο δυναμικούς υποστηριχτές του Live Earth. Πρωτοστατεί σε κάθε είδους εκστρατείες και αποσπά βραβεία από τα Ηνωμένα Eθνη για τον αγώνα που κάνει για τον παγκόσμιο τερματισμό της φτώχειας.Παρά τα χρήματα που διαθέτει, ο ίδιος επιλέγει από τα τρέντι πάρτυ και τις κοινωνικότητες την απομόνωση προτιμώντας να μένει σε τροχόσπιτο (!) και να τρώει φρέσκα λαχανικά από το μποστάνι που καλλιεργεί ο ίδιος. Η δεκαετία του 2010, όμως, είναι και πάλι δική του αφού δείχνει ότι ο ατίθασος ροκ σταρ δεν χάνει ούτε τη μουσική του δύναμη, ούτε αυτή την πρωτοτυπία που παρασέρνει τους φαν που κράτησε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια: τότε είναι που βγάζει το καταπληκτικό «Black and White America», ένα διορατικό άλμπουμ συμπερίληψης από το μακρινό 2011, για να ακολουθήσει ο εκπληκτικός, πρόσφατος δίσκος της δικιάς μας δεκαετίας, το «Blue Electric Light».Το σινγκλ «Human» αποθεώνει την ανάγκη της συνύπαρξης με τη φύση και την τεράστια αγάπη του που έχει για ό,τι μας περιβάλλει, ενώ το «TK421» που σημειώνει ήδη τεράστια επιτυχία, ροκάρει μέχρι θανάτου. Την Παρασκευή 2 Αυγούστου θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε από κοντά μαζί με τους AthensRocks με support τους Sleaford Mods, The Last Internationale και Ilias Bogdanos & Inco στο ΟΑΚΑ ή αλλιώς Athens Olympic Complex.