Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Από το Μεξικό ένα εφιαλτικό σενάριο «εργασίας», η τυφλή εξέγερση συναντάει μια καλά οργανωμένη στρατιωτική συνωμοσία μέσα σε λουτρό αίματος!--Top

Αποκάλυψη τώρα όταν τον Ιούνιο του 1962, επί Χριουτσιόφ, σε μια πόλη νοτιοδυτικά της Ρωσίας, σοβιετικά στρατεύματα εκτέλεσαν εν ψυχρώ δεκάδες αθώους εργάτες!—Οπωσδήποτε!

Σε στυλ Film Noir όπου το σύστημα είναι σάπιο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, και όπου ο Μπρους Γουέιν αποφασίζει να βρει έναν τύπο με το ψευδώνυμο «Γρίφος», έναν τύπο που σκοτώνει κακούς, όπως εκείνος!-ο καλύτερος Batman όλων των εποχών!

Ισως η καλύτερη ελληνική ταινία της φετινής περιόδου με μια Σοφία Κόκκαλη για Οσκαρ—Μόνο οι «περίεργοι»

Εξι υποψηφιότητες Οσκαρ με πρώτη και ανώτερη για την ερμηνεία του αγνώριστου Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των δύο πρωταθλητριών τένις, πρώτα της Βίνους και κατόπιν η Σερένα Γουίλιαμς—Καθηλωτικό!

Εντελώς διαφορετική η πεμπτουσία του θρυλικού μυθιστορήματος της Αγκαθα Κρίστι, όχι μόνο αστυνομικό μυστήριο αλλά κυρίως μελόδραμα και μοιραίο πάθος—το τερπνόν μετά του ωφελίμου

Ασπρόμαυρο, όπως και οι μνήμες, αυτοβιογραφικό του Κένεθ Μπράνα, ευαίσθητο, αυθεντικό και σκληρό για εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι στο Μπέλφαστ του 1969--Οσκαρικό

Love story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν—πάει για Οσκαρ!

Καταιγιστική δράση όπου ομάδα ληστών, φορτωμένη με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια τραπεζών είναι περικυκλωμένη από στρατό αστυνομικών—Action μέχρι λιποθυμίας!

Σαν λιτή, λαική ζωγραφιά από Αφρική όπου βασανισμένη μητέρα πρέπει οπωσδήποτε να βρει και να σκοτώσει τον βιαστή της κόρης της—Ακατέργαστο διαμάντι

Συνιστώ τόσο στην υπουργό Παιδείας όσο και σε όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να το δουν για να αντιληφθούν την χαοτική διαφορά που χωρίζει το γερμανικό επίπεδο Παιδείας με το δικό μας το τριτοκοσμικό!-Να σπεύσουν δάσκαλοι και καθηγητές!

«Σημείο βρασμού» (Boiling Point)

--Σκ Φιλίπ Μπαραντίνι, Cast Στίβεν Γκράχαμ, Βίνιετ Ρόμπινσον, Τζέισον Φλέμινγκ

Το στοίχημα ήταν να κερδίσει το κοινό, κινηματογραφώντας σε ένα και μοναδικό μονοπλάνο μια ιστορία που διαδραματίζεται εντός κουζίνας μοδάτου εστιατορίου με ήρωα κάποιον απελπισμένο σεφ στα όρια της κατάρρευσης. Και το κερδίζει--Ιδιαίτερο



«River»

--Σκ Τζένιφερ Πίντομ, Cast (αφηγητής) Γουίλεμ Νταφό

Πρόκειται για μια εκδοχή του είδους «ντοκιμαντέρ» με οικολογικό προορισμό και με μουσική επένδυση όπου ανάμεσα στους άλλους ακούγονται κομμάτια από τους «Radiohead»-Εικόνες μαγευτικές

Το στόρι τυπικό, σχεδόν κλισέ, όμως η σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι στα χνάρια κλασικών περιπετειών και η ερμηνεία του Τζέισον Στέιθαμ λιτή, δωρική, η καλύτερη του στιγμή!--Αξίζει

Ελβετός τραπεζικός στο Μπουένος Αιρες του 1980 και των χουντικών αξιωματικών περιφέρεται στα σαλόνια και τα γραφεία πλουσίων και κυβερνητικών--χασμουρητά

«Που κρύβεται η Αννα Φρανκ» (Where is Anne Frank)

--Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ

Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική—Θα το ξαναδώ





«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής

Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια—Ετσι κι έτσι





«Τραγούδα! 2»

--Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο

Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--Διασκεδαστικό



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ





«Η βοή του κόσμου» (The Rumble of the World)

--Σκ Πέτρος Σεβαστίκογλου, cast Μάρθα Λαμπίρη, Ιώ Λατουσάκη, Βασίλης Μπούτσικος

Συναντήσεις με νέους από Ελλάδα, Ρωσία, ΗΠΑ, Βραζιλία, Κίνα, Σενεγάλη για την πτώση του κομμουνισμού, την κρίση του καπιταλισμού, τις οικολογικές καταστροφές, τα μεταναστευτικά κύματα-Αξίζει



«Η μπαλάντα της λευκής αγελάδας» (The Ballad of a White Cow)

--Σκ Μαριάμ Μογκαντάμ, Μπεχτάς Σαναέχα, Cast Μαριάμ Μογκαντάμ, Σάνι Φαρ

Μια χήρα που ο άντρας της, αν και αθώος, εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, πρέπει να αποδείξει την αθωότητα του εκλιπόντος και τη δύναμή της για την προσωπική της ανεξαρτησία-Καλών προθέσεων από Ιράν



«Πάντα στο κόκκινο» (Turning Red)

--Σκ Ντόμι Σι, Cast (φωνές) Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαίδου, Εριέττα Σαούγκου

Animation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!



«Το πάθος» (Passion Simple)

--Σκ Ντανιέλ Αρμπίντ, Cast Λετισιά Ντος, Σεργέι Πολούνιν

Τι είναι η ταινία; Μια διαρκής και μονότονη εναλλαγή κρεβατιών. Αν αυτό μεταδίδει πάθος, τότε εγώ μεταδίδω μαθήματα πυρηνικής φυσικής!—Βαρετό





«Spider-man no way home»

--Σκ Τζον Γουάτς, Cast Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μαρίζα Τομέι

Πάλι Super ήρωας, πάλι Spider-man, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ—Α χου δεν με νοιάζει!





Ο Αντόνιο Μπαντέρας σχεδιάζει να καταστρέψει πλήθος υποδομών για τις κυρώσεις εναντίον Ελλάδας, ο Ράιαν Ρέινολντς σωματοφύλακας σε κατάθλιψη και η Σάλμα Χάγιεκ να πυροβολεί και να εξοντώνει κάθε εμπόδιο που βρίσκεται στο δρόμο της--Βαρέθηκα





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Καλύτερη επιλογή η γαλλική και αποκαλυπτική «Αντίο κύριε Χαφμάν», εμπορικό χαρτί, σαν ποπ κορν «Η χαμένη πόλη» με Σάντρα Μπούλοκ, διασκεδαστικό μεταγλωττισμένο Animation τα «κακά παιδιά» και από το εναλλακτικό σινεμά «η βασίλισσα της κυψέλης»!Εβραίος κοσμηματοπώλης δημιουργεί στα υπόγεια και Γάλλος της Αρίας φυλής κερδίζει και μοσχοπουλάει σε Γερμανούς Ναζί αξιωματικούς—Αποκαλυπτικό!Μια συγγραφέας θύμα απαγωγής από εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο επειδή εκείνος ελπίζει πως μπορεί να τον οδηγήσει στον θησαυρό μιας χαμένης αρχαίας πόλης—Ποπ κορνΜετά το τέλος του εμφύλιου σπαραγμού, κάπου στο Κόσοβο, μια μοναχική γυναίκα, σύζυγο αγνοούμενου πολεμιστή, τα κάνει όλα όπως η βασίλισσα στο μελίσσι, όμως όλοι την περιφρονούν—Γυναίκα κουράγιοAnimation μεταγλωττισμένο με πέντε κακά παιδιά, δηλαδή ο Λύκος ο πορτοφολάς, το Φίδι ο διαρρήκτης, ο Καρχαρίας της μεταμφίεσης, ο Πιράνχα ο νταής και η κυρία Ταράντουλα η χάκερ-διασκεδαστικόΟ Μερς Κάνινγκαμ, ο χορογράφος που έβγαλε τους χορευτές στους δρόμους και τους φυσικούς χώρους, από αυθεντικό υλικό γυρισμένο μεταξύ 1942 και 1972 με τρισδιάστατη οπτική-για λάτρεις του χορούΝτοκιμαντέρ αφιερωμένο στην αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελλαράκη (1936-2010), με έργο τόσο εξαιρετικό όπως οι ανασκαφές στην Κρήτη—Καλών προθέσεων