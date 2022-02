Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Αποτέλεσμα; Τα γραφεία εξακολουθούν να πορεύονται συγκρατημένα. Των φρονίμων τα παιδιά. Δεν τους αδικώ. Κάπως έτσι μόνο τρεις οι νέες αφίξεις. Η πρώτη με Γκέι από Αυστρία. Η δεύτερη με φτωχούς ψαράδες από Μάλτα. Και η τρίτη, μοναδική εμπορική, με Animation για μικρά παιδιά. Οι πιστοί της μεγάλης οθόνης. Οι καλύτερες νταντάδες. Χωρίς αυτές τις «νταντάδες» οι αίθουσες θα είχαν βουλιάξει όπως ο Τιτανικός!Το «Ποτέμκιν» των Γκέι όπου ένας εξ αυτών, ο Χανς που ψάρευε από τα Ουρητήρια της παλιάς Ομόνοιας (φερ ειπείν) καταλήγει να μπαινοβγαίνει πίσω από τα σίδερα της φυλακής-Η σκηνοθεσία ναι, το στόρι έτσι κι έτσιΑπό Μάλτα λοιπόν σαν αυθεντικό ντοκιμαντέρ όπου νεαρός ψαράς αγωνίζεται πάνω στο παλιό σκαρί του παππού του, φροντίζοντας τη γυναίκα και το μωρό τους-- Αξίζει της προσοχής σαςΜεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά όπου η γνωστή τρελή οικογένεια του κόμη Δράκουλα και του μπάμπα Γιάγκα πέφτει πάνω στο μουσικόφιλο Κινγκ Κόνγκα και στο τέρας του Λοχ Νες!—Χαμογελαστό!

«Belfast»

--Σκ Κένεθ Μπράνα, Cast Τζουντ Χιλ, Κατρίνα Μπαλφ, Τζέιμι Ντόρναν, Τζούντι Ντεντς

Ασπρόμαυρο, όπως και οι μνήμες, αυτοβιογραφικό του Κένεθ Μπράνα, ευαίσθητο, αυθεντικό και σκληρό για εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι στο Μπέλφαστ του 1969--Οσκαρικό

Γοητευτικός τύπος, προερχόμενος από μπουλούκι τσίρκου, αναρριχάται με την μέθοδο της χειραγώγησης ακόμα και των πιο δύσπιστων «πελατών»--οπωσδήποτε

«Πίτσα γλυκόριζα» (Licorice Pizza)

--Σκ Πολ Τόμας Αντερσον, Cast Αλάνα Χάιμ, Κούπερ Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς

Love story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν—πάει για Οσκαρ!

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για το γάμο: τρυφερότητα, συμβιβασμός, συνύπαρξη, ρουτίνα, απιστία, υποκρισία, βία (λεκτική), χωρισμός, επαναφορά και πάει λέγοντας--Να το δείτε, να αυτοαναλυθείτε

«Μην κοιτάτε πάνω» (Don't Look UP)

--Σκ Ανταμ ΜακΚέι, Cast Τζένιφερ Λόρενς, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τιμοτέ Σαλαμέ

Η απόλυτη παρωδία για τη σημερινή, παγκόσμια, πανδημία παράνοιας. Οπου κομήτης πρόκειται να αφανίσει το σύμπαν αλλά κανείς δεν δίνει σημασία—οπωσδήποτε



«Η γαλλική αποστολή» (The French Dispatch)

--Σκ Ουές Αντερσον, Cast Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Οουεν Ουίλσον, Μπιλ Μάρει, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Τίλντα Σουίντον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Τζέφρι Ράιτ, Λιβ Σράιμπερ, Λεά Σειντού

Τρεις ιστορίες εξωφρενικά ανάποδα σκηνοθετημένες με ιδιαίτερη αισθητική πρωτοτυπία και με καταιγισμό ευρηματικών σχολίων—Θρίαμβος κομψότητας

Ελβετός τραπεζικός στο Μπουένος Αιρες του 1980 και των χουντικών αξιωματικών περιφέρεται στα σαλόνια και τα γραφεία πλουσίων και κυβερνητικών--χασμουρητά



«Χρυσή Αυγή: υπόθεση όλων μας»

--Σκ Ανζελίκ Κουρούνης, Cast Μάγδα Φύσσα, Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης και πλήθος ανώνυμων

Ντοκιμαντέρ που σκαλίζει τις εκλεκτικές συγγένειες μερίδας αστυνομικών αλλά και δικαστικών με τους τραμπούκους της εγκληματικής οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου--Αξίζει να μεταδοθεί από τα κρατικά κανάλια





«Ερημη χώρα» (Dashte Khamoush )

--Σκ Αχμάντ Μπαχραμί, Cast Αλί Μπακερί, Μαχντί Νασάι

Λιτό. Ξερό. Λιγομίλητο. Ο σκηνοθέτης από Ιράν. Το «χρώμα» φυσικά ασπρόμαυρο. Όπως το σκοτάδι αυτών των ζωντανών ερειπίων. Των εργατών βιοτεχνίας τούβλων. Σκληρό-Μόνο για απαιτητικούς

«Που κρύβεται η Αννα Φρανκ» (Where is Anne Frank)

--Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ

Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική—Θα το ξαναδώ



«Μικρή μαμά» (Petite Maman)

--Σκ Σελίν Σιαμά, Cast Ζοζεφίν Σανζ, Γκαμπριέλ Σανζ, Νινά Μερίς

Η μικρή Νελύ, σχεδόν ορφανή, επινοεί τόσο τη απούσα μητέρα της όσο και μια φανταστική φίλη της με το όνομα της μητέρας της-τρυφερό



«Σχέδιο διάσωσης» (Extinct )

--Σκ Ντέιβιντ Σίλβερμαν και Ρέιμοντ Σ. Πέρσι, Cast (φωνές): Τάνια Παλαιολόγου, Γιώργος Σκουφής, Φοίβος Ριμένας, Στέλιος Ψαρουδάκης

Το απαραίτητο και καθιερωμένο μεταγλωττισμένο παιδικό Animation της εβδομάδας, όπου δύο άτακτα φάμελ σε σχήμα ντόνατ, ξαφνικά καταλήγουν στη Σαγκάη του 1835-Χαριτωμένο νηπιαγωγείο



«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής

Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια—Ετσι κι έτσι



«Φεγγαρόσκονη» (Moonbound)

--Σκ Αλί Σαμαντί Αχαντί, Cast (φωνές) Πάνος Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Πέτρος Δαμουλής, Ζωή Κατσάτου

Παιδικό Animation με δύο μικρά αδέρφια που ονειρεύονται παρέα με ένα ζουζούνι που έχει χάσει το έκτο παιδάκι του-Καλό Νηπιαγωγείο



«Τραγούδα! 2»

--Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο

Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί--Διασκεδαστικό



«Ατυχές πήδημα η παλαβό πορνό» (Bad Luck Banging or Loony Porn)

--Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι

Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό!--Ιδιαίτερο



ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ





«Γάζα αγάπη μου» (Gaza Mon Amour)

--Σκ Αράμπ και Ταρζάν Νάσερ, Cast Σαλίμ Ντου, Ιάμ Αμπάς

Love story όπου 65χρονος φτωχός ψαράς στη Γάζα ανελκύει αρχαιοελληνικό άγαλμα του Απόλλωνα ως δώρο στην αγαπημένη του που ακόμα δεν της έχει ομολογήσει το παράπτωμα της καρδιάς του-τρυφερό



«Φασμπίντερ: η ζωή και ο θάνατός του» (Enfant Terrible)

--Σκ Οσκαρ Ρέλερ, Cast Οσκαρ Μασούτσι, Χάρι Πριντς, Κάτια Ρίμαν, Γιόχεν Σρουπ

Για τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ μια σχηματική βιογραφία που αναλώνεται στα γραφικά, δηλαδή σαρκασμός, υβρεολόγιο, κρεβάτια, χαστούκια και κλωτσιές--Κρίμα



«Για πάντα κοντά σου» (Nowhere special)

--Σκ Ουμπέρτο Παζολίνι, Cast Τζέιμς Νόρτον, Ντάνιελ Λάμοντ

Το οδοιπορικό ενός 35χρονου πατέρα που ξαφνικά ανακαλύπτει τον επικείμενο θάνατό του και γι αυτό αρχίζει να ψάχνει την ιδανική οικογένεια για τον μόλις τριών ετών γιό του--Τρυφερό



«Τι βλέπουμε όταν κοιτάμε τον ουρανό;» (What do We see when we Look at the sky)

--Σκ Αλεξάντρ Κομπερίτζε,Cast Γκιόργκι Μποκοροσβίλι, Ανι Καρσελάτζε, Βάκτανγκ Παντσουλίτζε

Από την Γεωργία με ελάχιστα μέσα αλλά με άφθονη μαγεία, ένα ιδιαίτερο Love story χωρίς ίχνος κλισέ--Ποίηση



«Spider-man no way home»

--Σκ Τζον Γουάτς, Cast Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μαρίζα Τομέι

Πάλι Super ήρωας, πάλι Spider-man, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ—Α χου δεν με νοιάζει!



«West Side story»

--Σκ Στίβεν Σπίλμπεργκ, Cast Ανσελ Ελγκορτ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Αριάνα Ντε Μπόσε, Ντέιβιντ Αλβάρεζ, Ρίτα Μορένο

Ολα είναι τέλεια. Χορογραφίες, χορευτές, ντεκόρ, ρουχισμός, φωτογραφία. Ε και; Μπροστά στο αυθεντικό και θρυλικό μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ με Νάταλι Γουντ, Τζορτζ Τσακίρη και Ρίτα Μορένο δεν πιάνει μία!--Βαρέθηκα



«Αρχηγός από κούνια 2» (Boss Baby 2)

--Σκ Τομ Μακ Γκραθ, Cast (φωνή) Πάνος Μουζουράκης

Μωρά της πιπίλας εντοπίζουν τα ίχνη αλλά και εξουδετερώνουν τους κακούς αυτού του κόσμου—χα χα χα



«Titane»

--Σκ Ζουλιά Ντικουρνό, Cast Αγκάτ Ρουσέλ, Βενσάν Λιντόν

Όλα μέσα από λεσβιακά μέχρι μαχαιρώματα, φόνους και άλλα τέτοια…πικάντικα—Ολα για πούλημα!



«Ασπρο πάτο» (Druk)

--Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε

Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!



ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ