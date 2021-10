Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την ταινία «Uncharted», με Χόλαντ, Γουόλμπεργκ και Μπαντέρας - Δείτε το

𝐒𝐢𝐜 𝐏𝐚𝐫𝐯𝐢𝐬 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐚. Watch the official trailer for @UnchartedMovie, exclusively in movie theaters February 18.



A note from @Naughty_Dog: https://t.co/rgUDuBX9qq pic.twitter.com/XTG2zEbdyX