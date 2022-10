«Game of Thrones»: Κυκλοφορεί στα ελληνικά το βιβλίο με τα επίσημα παρασκήνια της θρυλικής σειράς

Κλείσιμο

Στις 15 Νοεμβρίουαπό τις εκδόσεις mvpublications το βιβλίο τουΠρόκειται για ένα εκτενές σύγγραμμα, το οποίο καλύπτει κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια των γυρισμάτων του «Game of Thrones», μίας από τις μεγαλύτερες, παγκόσμιες επιτυχίες της βιομηχανίας του θεάματος των τελευταίων ετών.Η σειρά του HBO χρειάστηκε οκτώ σεζόν για να ολοκληρωθεί, ενώ για την παραγωγήΌπως αναγράφεται στο εσώφυλλο του βιβλίου «οι ιστορίες του ‘Η Φωτιά δεν σκοτώνει τον Δράκο’ είναι χορταστικές, γεμάτες εκπλήξεις και αποκαλύψεις, με λεπτομέρειες οι οποίες βγάζουν ειδήσεις και την ίδια στιγμή, ρίχνουν φως σε γεγονότα που συναρπάζουν, όπως, π.χ., η προσπάθεια του Κιτ Χάρινγκτον να πείσει κοινό και συντελεστές ότι ο Τζον Σνόου δεν θα επέστρεφε στη σειρά»., βραβευμένος συντάκτης του περιοδικού «Entertainment Weekly», χρειάστηκε να πάρει πάνω από 50 πρωτότυπες συνεντεύξεις, καθώς είχεστους παραγωγούς, τους ηθοποιούς και τα μέλη του συνεργείου. Έτσι, το βιβλίο «Η Φωτιά δεν σκοτώνει τον Δράκο» είναι επίσημη -αλλά μη λογοκριμένη-του Game of Thrones, μέσα από το βλέμμα όσων εργάστηκαν για ένα υπερθέαμα, το οποίο θεωρείται από πολλούς η φανταστική περιπέτεια που ξανάγραψε από την αρχή το πώς γυρίζεται ένα τηλεοπτικό θέαμα. Και, για ακόμη περισσότερους, το «Game of Thrones» είναι απλώς το μεγαλύτερο τηλεοπτικό θέαμα όλων των εποχών., εν είδει δειγμάτων της πληροφορίας που περιέχουν και του ύφους γραφής. Στο πρώτο, ο συγγραφέας των μυθιστορημάτων πάνω στα οποία βασίστηκε το σενάριο του «Game of Thrones»,, διηγείται την αληθινή ιστορία πίσω από μια τολμηρή σκηνή με πρωταγωνιστές τον«ΤΖΟΡΤΖ Ρ. Ρ. ΜΑΡΤΙΝ: Ως γαμήλιο δώρο, ο Καλ Ντρόγκο προσφέρει στην Ντενέρις ένα ασημένιο άλογο και αυτή το καβαλάει και φεύγει. Για μια στιγμή νομίζεις ότι πάει να το σκάσει. Τότε, το στρέφει προς την άλλη κατεύθυνση και το άλογο πηδάει μια μεγάλη φωτιά. Ο Ντρόγκο μοιάζει εντυπωσιασμένος και η σχέση τους αρχίζει με ευοίωνες προοπτικές. Για να γυρίσουμε αυτή τη σκηνή προσλάβαμε έναν από τους κορυφαίους κασκαντέρ και επιστρατεύσαμε ένα εξαιρετικό άλογο, μια ασημένια φοραδίτσα, η οποία όμως αρνούνταν να πηδήξει πάνω από τη φωτιά. Οπότε, ο σκηνοθέτης είπε: «Σβήστε τη φωτιά και θα την αναπαράξουμε ψηφιακά». Αυτό έγινε, όμως το άλογο δεν πηδούσε ούτε πάνω από τη σβησμένη φωτιά! Επομένως έπρεπε να πετάξουν στα σκουπίδια όλη τη σκηνή – επρόκειτο για ατυχή εξέλιξη, αφού θα πιστοποιούσε το ‘δέσιμο’ ανάμεσα στην Ντάνι και στον Καλ Ντρόγκο.Τότε ήρθε το γύρισμα της νύχτας του γάμου. Σύμφωνα με μια ερμηνεία, είναι βιασμός. Φυσικά, δεν είναι βιασμός στο βιβλίο μου, ούτε στη σκηνή που γυρίσαμε. Η Ντάνι και ο Ντρόγκο δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Η Ντάνι είναι λίγο φοβισμένη και συνάμα, ενθουσιασμένη, ενώ ο Ντρόγκο μάλλον διακριτικός. Οι μόνες λέξεις που ξέρει είναι ‘ναι και ‘όχι’. Βρισκόμασταν δίπλα στο μικρό ρυάκι. Έδεσαν τα άλογα στα δέντρα και ακολούθησε μια σκηνή αποπλάνησης στη ρεματιά. Ο Τζέισον Μομόα και η Τάμζιν Μέρτσαντ [σσ: η ηθοποιός που υποδύθηκε την Ντενέρις στον «πιλότο» της σειράς] ήταν γυμνοί και ‘έκαναν σεξ’. Ξαφνικά, ο τύπος με την κάμερα άρχισε να γελάει: Η ασημένια φοραδίτσα δεν ήταν καθόλου φοραδίτσα, αλλά πουλάρι, και μάλιστα φανερά ερεθισμένο, βλέποντας τους δύο ανθρώπους να ερωτοτροπούν! Οπότε ούτε αυτό πήγε καλά».Σε μια άλλη περίπτωση, το-δηλαδή η λιγότερο ελκυστική όψη τους, ακριβώς επειδή ήταν πραγματική- αποδείχθηκε αληθινό, αηδιαστικό μαρτύριο για τους συμμετέχοντες:Υπήρχε μια σκηνή όπου άνοιξαν το στομάχι ενός ελαφιού (όταν οι Σταρκ βρήκαν τους ανταρόλυκους, στις σκηνές που γυρίστηκαν ξανά για το πρώτο επεισόδιο). Το έκαναν στα αλήθεια και αναδιδόταν μια απαίσια μυρωδιά! Όλοι οι άνδρες ηθοποιοί ξέρασαν.Είναι αλήθεια! Αντί να χρησιμοποιήσουμε ταριχευμένο ελάφι και μετά (στο πλάνο) να δείξουμε μερικά από τα όργανά του, είχαμε ένα πραγματικό νεκρό ελάφι, το οποίο ήταν πρησμένο και έβγαζε αέρια. Γυρίζαμε κανονικά τη σκηνή, μέχρι που ανοίξαμε το στομάχι του. Τη στιγμή που το μαχαίρι χώθηκε στην κοιλιά του, τα σωθικά του πετάχτηκαν έξω, η μυρωδιά ανακάτεψε τους πάντες και έκαναν εμετό.Δεν έχω μυρίσει ποτέ ξανά τίποτα πιο αηδιαστικό – και φανταστείτε ότι δεν βρισκόμουν καν κοντά του, αλλά πέρα από το λιβάδι, σε μια τέντα που είχαμε στήσει για να κάθονται οι παραγωγοί! Η μυρωδιά αυτή βασανίζει τα ρουθούνια μου ακόμη και σήμερα!Είχα τάση για εμετό και, ταυτόχρονα, έκλαιγα από τα γέλια».Ας επιστρέψουμε, όμως, στις, οι οποίες είναι σαφώς πιο συναρπαστικές από την αφόρητη οσμή του δύστυχου νεκρού ζώου:Η πρώτη σκηνή σεξ που γυρίσαμε (μία που γυρίστηκε ξανά) ήταν ανάμεσα στον Καλ Ντρόγκο και στην Εμίλια, όπου αυτή καταλήγει από πάνω του και αναλαμβάνει δράση. Είναι μια όμορφη, ρομαντική σκηνή. Είχαμε άγχος, επειδή στην πραγματικότητα δεν είχαμε σκηνοθετήσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν. Έμοιαζε να πηγαίνει καλά και, κατόπιν, ο Τζέισον ήρθε και μας είπε: ‘Κάνατε υπέροχη δουλειά’. Μου έσφιξε το χέρι, κοίταξε κάτω και έβαλε την......την αποκαλούν ‘κάλτσα του πέους’!Βασικά, είναι σαν προφυλακτικό, μόνο που είναι λίγο μεγαλύτερη. Την έβαλε στο χέρι μου –και ήταν πάνω στο πέος του σε ολόκληρη τη σκηνή!Αυτό έγινε επειδή ο Νταν μού έλεγε: ‘Μομόα, απλώς βγάλε την!’ Μου έκανε πλάκα. ‘Θυσιάσου! Κάν' το για την τέχνη σου!’ Και εγώ είπα: ‘Άντε γ...! Η γυναίκα μου θα τσαντιστεί’. Ο Ντέιβιντ και εγώ λατρεύουμε να κάνουμε πλάκα. Οπότε, μετά την έβγαλα, την κρατούσα στο χέρι μου, του έκανα μια μεγάλη αγκαλιά, μια χειραψία και του είπα: ‘Τώρα έχεις ένα μικρό κομμάτι από εμένα πάνω σου, φιλαράκο!’»Τέλος, σύμφωνα με τον δημιουργικό νου, τον συγγραφέα των βιβλίων από τα οποία γεννήθηκε το τηλεοπτικό έπος του «Game of Thrones», τον Τζορτζ Ρ. Μάρτιν, «ο συγγραφέας Τζέιμς Χίμπερντ κάλυψε το ‘Game of Thrones’ από την αρχή έως το τέλος και γνωρίζει πού είναι θαμμένα όλα τα πτώματα!, οι θρίαμβοι και τα εμπόδια, οι σκληρές αποφάσεις, τα κρίσιμα σταυροδρόμια, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, οι υπεύθυνοι της σειράς, οι παραγωγοί, οι εκτελεστικοί, ακόμη και εγώ. Το ‘Η Φωτιά δεν σκοτώνει τον Δράκο’ έχει όλα όσα θέλετε να μάθετε. Το ‘GoT’ ήταν μια απίθανη διαδρομή και το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί ένα απίθανο ανάγνωσμα».