Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά στη νέα ταινία «I was a stranger»
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά στη νέα ταινία «I was a stranger»
Έχει σαρώσει τα βραβεία στο εξωτερικό. Βγαίνει σύντομα στους ελληνικούς κινηματογράφους
Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά αποτελεί η ταινία «I was a stranger», με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια, Θάνο Τοκάκη, Γιασμίν Αλ Μάσρι και Γιαχία Μαχαΐνι, που βγαίνει σύντομα στους κινηματογράφους.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος παραγωγός και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστεί εκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος.
Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος παραγωγός και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστεί εκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος.
Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά. Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.
Η ταινία, που κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
