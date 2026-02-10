«Λευκά Όρη»: Ιστορίες από την Κρητική Αντίσταση και τον Εμφύλιο μέσα από ένα ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ ενσωματώνει σπάνιο αρχειακό υλικό, ενώ ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης, σκιαγραφεί γλαφυρά το ιστορικό πλαίσιο και συμπληρώνει τα κενά. «Στην Κρήτη οι κομμουνιστές από κάτοικοι χωριών γίνονται κάτοικοι σπηλαίων...», λέει. Στα βουνά οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, αλλά το φρόνημα των Κρητικών ατρόμητο.Η κάμερα του Αλέξανδρου Παπαθανασίου αιχμαλωτίζει τα Λευκά Όρη της Κρήτης που στέκονται αγέρωχα, σχεδόν αναλλοίωτα στο χρόνο, με τη φωνή του Λ.Ηλιάκη να αντηχεί στις βουνοκορφές: «Αντίσταση πρέπει να γίνεται κι όταν είσαι 100% βέβαιος οτι δεν θα φέρει αποτέλεσμα...».Η ταινία προβλήθηκε σε πολυάριθμα φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ενώ διακρίθηκε στα Φεστιβάλ Χανίων (Ειδική Μνεία) και Ιεράπετρας (2ο Βραβείο). Επίσης απέσπασε το βραβείο κοινού (Audience Favorite) στο Workers Unite Film Festival στις ΗΠΑ.Στην πρεμιέρα της ταινίας θα δώσει το παρών ο σκηνοθέτης ενώ ην Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, μετά την προβολή, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό παρουσία του ίδιου και του ιστορικού Γιώργου Μαργαρίτη.