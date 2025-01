Κώστας Παπαγεωργίου: 30 χρόνια stand up comedy σε τρεις επετειακές βραδιές

Κλείσιμο

Η παράσταση stand up comedy , με τίτλο «30», είναι μια αναδρομή στα 30 χρόνια παρουσίας του Kώστα Παπαγεωργίου πάνω στην σκηνή -είτε αυτή είναι σε σκηνή μπαρ, θεάτρου, camping, είτε... σκοινί απλώματος ρούχων!Το 1995, ο Κώστας Παπαγεωργίου ξεκίνησε από την πρώτη ομάδα κωμικών που επέλεξε η αείμνηστη Λουκία Ρικάκη, για να συστήσει οργανωμένα στο κοινό ένα νέο είδος κωμωδίας, που έκανε θραύση τα επόμενα χρόνια.Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και εκφωνητής Κώστας Παπαγεωργίου επιστρέφει σε έναν χώρο που ξέρει καλά το stand up comedy, για τρεις επετειακές βραδιές, στη μικρή σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας. Δεν θα είναι μόνος, αλλά με φίλους ως special guests, που σηματοδοτούν τρεις διαφορετικές περιόδους αυτής της πορείας των 30 χρόνων.Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στις 21:30, μαζί του οι «Etsi De», που θα επενδύσουν σατιρικά-μουσικά με τις κιθάρες τους αρκετές κοινές καλλιτεχνικές στιγμές, με πολύ γέλιο και διάδραση.Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις 21:30, μαζί του τρεις ταλαντούχοι stand up comedians που πέρασαν από το εργαστήρι κωμωδίας του Κώστα Παπαγεωργίου: οι Γιώργος Καραμανλής, Γιάννης Μασκοφόρος και Σοφία Κλιάνη.Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 21:30 μαζί του ένας άνθρωπος, που ξεκίνησαν μαζί το 1995 και έχουν γράψει ατελείωτα χιλιόμετρα με τις Νύχτες Κωμωδίας, ένας χαρισματικός ηθοποιός: Ο συνεπώνυμος… Θανάσης Παπαγεωργίου!Θέατρο της Ημέρας. (Ν. Γεννηματά 20 - Πλησίον μετρό Πανόρμου)Εισιτήρια για την πάνω σκηνή που θα φιλοξενηθούν οι παραστάσεις stand up comedy εδώ Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώΦοιτητικό: 8 ευρώ