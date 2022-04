«Covid free-teza» με τον Κώστα Παπαγεωργίου την Παρασκευή στην μπλε σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας

Κλείσιμο





, μέλος της παλιάς φρουράς της Λουκίας Ρικάκη, που έφερε στην Ελλάδα οργανωμένα το stand up comedy μέσα από τις Νύχτες Κωμωδίας, παίρνει δυναμικά το μικρόφωνο, μαζί με τα φιλαράκια του από το Εργαστήρι Κωμωδίας και... show must go on!Tην Παρασκευή 15 Απριλίου, στις 22:00 το βράδυ, υπόσχεται μιάμιση ώρα παράσταση με γέλιο, μιμήσεις και έναν προτζέκτορα που κάνει support με σατιρικά videos.Τι ζήσαμε αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας και όχι μόνο, μέσα από τη χιουμοριστική ματιά ενός stand up comedian. Ο πόλεμος, η ελπίδα, η καθημερινότητά μας, η ακρίβεια, οι σχέσεις, τα ζευγάρια, τα... ταγάρια κλπ.Στο τέλος της παράστασης θα γίνει κλήρωση για ένα μπιτόνι βενζίνης από τα μικρά για τα hot wheels…Ο Κώστας Παπαγεωργίου δεν θα είναι μόνος όμως… Φιλική συμμετοχή, τέσσερις θαυμάσιοι κωμικοί (Γιάννης Δημητριάδης, Γιώργος Καραμανλής, Σοφία Κλιάνη, Κλαίρη Λιβανού), που πέρασαν με επιτυχία από το Εργαστήρι Κωμωδίας, που σχεδιάστηκε στο Θέατρο της Ημέρας με την καθοδήγηση του Κώστα Παπαγεωργίου.Μπλε σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας (Γεννηματά 20, πλησίον Πανόρμου)Εισιτήριο 8 ευρώ.Κρατήσεις έγκαιρα στα: 2106929090, 2106995777.