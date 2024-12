Ακαδημία Αθηνών: Ποιοι καλλιτέχνες και πολιτιστικοί φορείς απέσπασαν τα βραβεία της για το 2024

• Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητή, για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή, στον κ. Νίκο Σκούτα, για το έργο του με τίτλο «Floral», εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2024, 69 σελ.• Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση μιας εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών, που έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, στον κ. Γιάννη Στρούμπα, για το έργο του με τίτλο «Περίμετρος», εκδόσεις Σμίλη, Αθήνα 2023, 64 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο ανά διετία στην καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας (ελληνικής ή λατινικής), που δημοσιεύθηκε την τελευταία τριετία, στην κυρία Άννα Λευτεράτου, για το έργο της με τίτλο «The Homeric Centos. Homer and the Bible Interwoven», Oxford University Press, Oxford Studies in Late Antiquity, New York 2023, 312 σελ.• Βραβείο Μαρίας Σ. Θεοχάρη, αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα «Περικλής Σ. Θεοχάρης», με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης εντός της τελευταίας τριετίας, με θέμα από τη βυζαντινή ή τη μεταβυζαντινή περίοδο, στον κ. Αγαθάγγελο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου και Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το έργο του με τίτλο «Θεού Σκηνώματα – Εκκλησιαστικά Μνημεία της Εύβοιας (Ιστορία-Τέχνη-Ζωή)», εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2023, 621 σελ.• Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής επιστημονικής μελέτης Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που θα αναφέρεται σε θέμα από την ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στον κ. Κωνσταντίνο Φίλη, για το –υποβληθέν στο Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου– έργο του με τίτλο «Εμπορικοί αμφορείς από την Αρχαία Άκανθο και το τοπικό εργαστήριο», εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αριθ. 113, Αθήνα 2022, 427 σελ. συν 6 χάρτες και 139 πίνακες.• Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση δημοσιευμένου έργου, που θα αναφέρεται στη νεοελληνική ιστορία ή φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στην κυρία Λίλια Μπιλόουσοβα, για το έργο της με τίτλο «Φιλικοί στη Βεσσαραβία (1821-1823). Έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Περιφέρειας Οδησσού», εκδ. Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Αθήνα 2022, 668 σελ.• Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, με σκοπό τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής συνθετικής μελέτης αναφερομένης στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή την προετοιμασία αυτής, στον κ. Δημήτρη Α. Σταματόπουλο, για το έργο του με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το πρόβλημα της Βαλκάνιας νεοτερικής εθνογένεσης», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2024, 388 σελ.• Έπαθλο Βασιλείου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην της μητρός του Μαρίας Δημ. Χατζηβασιλείου-Κοντοδήμου και του αδελφού του Κωνσταντίνου Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση αξιόλογης μελέτης, αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρα, πρωτότυπης και δημοσιευμένης με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία και εν γένει τον πολιτισμό της Ηπείρου, στον κ. Σπύρο Ι. Μαντά, για το οκτάτομο έργο του με τίτλο «Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών», εκδ. Ελίκρανον, Ιωάννινα 2024.• Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου, που αθλοθέτησε ο σύζυγός της ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση συγγράμματος αναφερομένου επί αρχαιολογικού θέματος ή από την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα κριθεί ως συμβολή στην επιστήμη του, στην κυρία Ελένη (Σελήνη) Η. Ψωμά, για το δίτομο έργο της με τίτλο «Corcyra. A City at the edge of two Greek Worlds», εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, σειρά Μελετήματα 83, Αθήνα 2022, 747 σελ.• Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, αναφερομένης σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας, στον κ. Λουκά Π. Χριστοδούλου, για το τρίτομο έργο του με τίτλο «Οι προσφυγικοί οικισμοί της Ε.Α.Π. στη Μακεδονία 1928», εκδ. Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας / Λουκάς Π. Χριστοδούλου, Αθήνα 2023.• Βραβείο Εμμανουήλ Ροΐδου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης, επιστημονικής φιλολογικής ή κριτικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα από τη ζωή και ιδίως το έργο Έλληνα λογοτέχνη, στην κυρία Ασπασία Γκιόκα, για το έργο της με τίτλο «Ο Σεφέρης στην Αμερική», εκδ. Ελληνική Παιδεία Α.Ε. / Νίκας, Αθήνα 2023, 231 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη και στην κυρία Τατιανή Γ. Ραπατζίκου, για τη δίγλωσση έκδοση «Μπέτι Ράιαν και Χένρι Μίλερ. Αλληλογραφία 1952-1979 / Betty Ryan and Henry Miller. Correspondence 1952-1979», εκδ. Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2024, εισαγωγή-επιμέλεια-σχόλια-μετάφραση: Τατιανή Γ. Ραπατζίκου.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Δημήτρη Αποστολόπουλο, ομότιμο Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Διευθυντή του Ερευνητικού Προγράμματος «Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αιώνας», για το σύνολο του ερευνητικού του έργου, με το οποίο συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της ιστορίας του Πατριαρχείου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Άδωνι Κ. Κύρου για το έργο του με τίτλο «Κύθνου Ιστορίαι και Γυάρου περίπλους», εκδ. Λειμών, Αθήνα 2024, 196 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Παναγιώτη Τσακόπουλο για το έργο του με τίτλο «MORA: Άλλοτε Πελοπόννησος. Χωρική συγκρότηση και μορφολογία της πόλης κατά την Οθωμανική κυριαρχία», εκδ. Reflections Architects Files, Αθήνα 2023, Σχήμα 4ο, 1.246 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Αλέξη Κυριτσόπουλο, εικαστικό, για το σύνολο του έργου του.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Δαυίδ Ναχμία, πιανίστα, μαέστρο και πνευματικό δημιουργό, για το σύνολο του έργου του.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Όλγα Κατσιαρδή-Hering και στον κ. Δημήτριο Μ. Κοντογεώργη για το βιβλίο τους με τίτλο: «Η Αυστριακή Αρμάδα κατά την Ελληνική Επανάσταση: διπλωματία και πόλεμος», εκδ. Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2023, 702 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Μιλτιάδη Μ. Παπανικολάου για το έργο του με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στην Τέχνη. Από τον Ντελακρουά στον Παρθένη», εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2024, 216 σελ., βιβλίο που καταδεικνύει την σημασία της τέχνης στην ανάλυση του πολιτικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι της εποχής.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην κυρία Ίριδα-Μαρία Παναγιωτοπούλου για το δίτομο έργο της με τίτλο «Χαρτογράφηση του Οικισμού της Ύδρας – Τεκμήρια ιστορίας», εκδ. Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 2022, 348 σελ.• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ).• Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο συλλογικό έργο με τίτλο «Μετάξι και Πορφύρα. Ο κόσμος του βυζαντινού και μεταβυζαντινού υφάσματος», εκδ. Καπόν, Αθήνα 2023, 280 σελ.• Έπαινος της Ακαδημίας, στην κυρία Έφη C. Νικολούδη, για το υποβληθέν στο Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα έργο της με τίτλο «Η νύχτα των ελαφιών. Γκουίνεβιρ», Εκδόσεις Γραφή & Έφη C. Νικολούδη, σειρά “Πεζά Ερωτικά Ποιήματα”, Τρίκαλα 2023, 67 σελ.• Έπαινος της Ακαδημίας, στην κυρία Λένια Ζαφειροπούλου, για το υποβληθέν στο Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου έργο της με τίτλο «Φύση μισή. Τα χειρόγραφα από το σπίτι του λόφου», Εκδόσεις Πόλις, Ποίηση, Αθήνα 2024, 118 σελ.• Έπαινος της Ακαδημίας, στον κ. Στάντη Ἀποστολίδη, για το υποβληθέν στο Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας έργο του «Πλάτων. Ἀπολογία Σωκράτους καὶ Δίκη», εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, ἀπόδοση, φιλοσοφικά, ἑρμηνευτικά καὶ ἱστορικὰ σχόλια Στάντης Ῥ. Ἀποστολίδης, εκδ. Gutenberg και Ἣρκος – Στάντης Ῥ. Ἀποστολίδης, Αθήνα 2022, 286 σελ.• Έπαινος της Ακαδημίας, στον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Κωνσταντίνο Γ. Καταγά, για την πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία προσέφερε στο κοινό συναρπαστικές εκλαϊκευτικές μελέτες για την ιστορία της ναυτιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά και την αρχαιοελληνική γραμματεία γενικότερα.• Έπαινος της Ακαδημίας, στη διαδικτυακή «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, για τον λόγο ότι το ψηφιακό αποθετήριο αναδεικνύει και προάγει τα μέγιστα τη μελέτη του Αθωνικού Μοναχισμού.