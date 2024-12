Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Καβάκος, Πορτοκάλογλου και αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο πρόγραμμα του 2025

• «Presto, forte e con brio», παιχνίδι γνώσεων για ενήλικες• «Ο Καρυοθραύστης κι εγώ», παράσταση πολυμέσων της Alexandra Dariescu [Αλεξάντρα Νταριέσκου] για σόλο πιάνο με χορό και ψηφιακά κινούμενα σχέδια• Αλεξία Μουζά – Νεφέλη Μούσουρα, ρεσιτάλ για δύο πιάνα• Alexandra Dovgan [Αλεξάντρα Ντόβγκαν], ρεσιτάλ πιάνου• «Μπαχ έτσι… κι αλλιώς» με τον Αχιλλέα Γουάστωρ, βραδιά με μουσικά τοπία, βασισμένα σε έργα του Μπαχ, και αυτοσχεδιασμούςΚυριακή 26 Ιανουαρίου 2025• Lukas Sternath [Λούκας Στέρνατ], ECHO Rising Stars, ρεσιτάλ πιάνου• Νέοι και νέες σολίστ στο Φουαγιέ Ισογείου της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης, μαθητές ωδείων ερμηνεύουν έργα επιλογής τους• «Για αριστερό χέρι», ρεσιτάλ πιάνου με τον Απόστολο Παληό• Ludmila Berlinskaya – Arthur Ancelle [Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια – Αρτύρ Ανσέλ], ρεσιτάλ με έργα για δύο πιάνα (με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας)• «Μουσική από τον Βορρά», συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, υπό τον μαέστρο Κωνσταντίνο Τερζάκη, με σολίστ τον πιανίστα Ilya Shmukler [Ίλυα Σμούκλερ].Οι φίλοι της φωνητικής μουσικής δωματίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, με τη συμμετοχή εκλεκτών ελλήνων τραγουδιστών, οι οποίοι εμφανίζονται στο Μέγαρο πλαισιωμένοι από αναγνωρισμένους πιανίστες.Ο κύκλος Liederabend ανοίγει, την καινούργια χρονιά, στις 14/1/2025 με τη συναυλία της μεσοφώνου Νεφέλης Κωτσέλη και του πιανίστα Δημήτρη Γιάκα που συνδυάζουν στο πρόγραμμά τους γερμανικά λίντερ και ελληνικές συνθέσεις για φωνή και πιάνο. Ακολουθούν (19/3/2024) η υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο σολίστ του πιάνου Βασίλης Βαρβαρέσος, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν, μεταξύ άλλων, τραγούδια του Franz Liszt [Φραντς Λιστ] και του Richard Strauss [Ρίχαρντ Στράους]. Στο τρίτο ρεσιτάλ (29/3/2025) του κύκλου Liederabend, ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς συναντά την πιανίστα Σοφία Ταμβακοπούλου, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια των άγγλων συνθετών Ralph Vaughan Williams [Ραλφ Βων Ουίλλιαμς] και Gerald Finzi [Τζέραλντ Φίνζι].Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της ΜουσικήςΣτις 4/1/2025, η Καμεράτα γιορτάζει την έναρξη της νέας μουσικής χρονιάς στο Μέγαρο με μια συναυλία που θα μας μεταφέρει στην ονειρική ατμόσφαιρα της αυτοκρατορικής Βιέννης, μια εορταστική βραδιά στο πνεύμα της παράδοσης της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας της Φιλαρμονικής της Βιέννης με υπέροχα βαλς και εκρηκτικές πόλκες.Στις 19/2/2025, το κορυφαίο αθηναϊκό σύνολο και ο διακεκριμένος μαέστρος Γιώργος Πέτρου μας προτείνουν να ζήσουμε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία με τις Συμφωνικές ροκ μεταμορφώσεις. Στο πρόγραμμά τους, η Τέταρτη συμφωνία (βασισμένη στο άλμπουμ «Heroes» των David Bowie και Brian Eno) του Philip Glass [Φίλιπ Γκλας] και η Sarabande για ροκ γκρουπ και ορχήστρα του John Lord [Τζον Λορντ] (Deep Purple). Στη μουσική διεύθυνση, στο πιάνο και στο Hammond organ, ο Γιώργος Πέτρου.Η τρίτη συναυλία της Καμεράτας Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής (18/3/2025) τιτλοφορείται Μίκης Θεοδωράκης: Η αρχή και το τέλος και πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων, το 2025, από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη (1925-2021). Θα ακουστούν τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη Αποκάλυψη –Ωδή στον Μπετόβεν και Ραψωδία.Στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Μαρία Φαραντούρη και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, πλαισιωμένοι από 20μελές μουσικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, ερμηνεύουν έργα του μεγάλου έλληνα μουσουργού. Η συναυλία (16/2/2025) ανοίγει με αποσπάσματα από το εμβληματικό «Canto General» του Πάμπλο Νερούδα. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας ακούγονται τραγούδια του συνθέτη από γνωστούς και αγαπημένους κύκλους σε ενορχήστρωση του πιανίστα Αχιλλέα Γουάστωρ. Συμμετέχουν 20μελές μουσικό σύνολο καθώς και οι Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων. Συμπαραγωγή: Λυκόφως – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Οι δύο πρώτες συναυλίες της νέας χρονιάς (21 και 30/1/2025) είναι αφιερωμένες στη μουσική δωματίου του Dmitri Shostakovich (1906 –1975), με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατό του, το 2025. Στην πρώτη βραδιά συμμετέχουν οι μουσικοί: Michael Walker (πιάνο), Ανδρέας Παπανικολάου και Βασίλης Σούκας (βιολί), Ενκέλα Κοκολάνη (βιόλα) και Άγγελος Λιακάκης (βιολοντσέλο). Στη δεύτερη συναυλία λαμβάνουν μέρος το Κουαρτέτο Αέναον (Γιώργος Μάνδυλας, Βασίλης Σούκας – βιολί, Αντίλοχος Τρανός – βιόλα,Αστέριος Πούφτης – βιολοντσέλο) και η πιανίστα Δανάη Καρρά.Τον Φεβρουάριο, το μουσικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε έργα για βιολί, τσέλο και πιάνο του Maurice Ravel [Μωρίς Ραβέλ] (13/2/2025), τα οποία θα παρουσιάσουν στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος οι σολίστ Κωνσταντίνος Δεστούνης (πιάνο),Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί) και Δημήτρης Τραυλός (βιολοντσέλο).Συνεχίζονται οι κυριακάτικες μεσημεριανές συναυλίες στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Στις 12/1/2025, υποδεχόμαστε τους νέους δεξιοτέχνες Ραφαηλία Κόντου (φλάουτο), Χριστόφορο Πετρίδη (βιολί), Μαρία-Έλλη Πετρίδου (βιολοντσέλο) και Ευάγγελο Παπαμανώλη (πιάνο), η συναυλία των οποίων πραγματοποιείται στο Μέγαρο σε συνεργασία με το με το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίνθου, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Τη σκυτάλη παίρνουν στις 23/2/2025 οι υψίφωνοι Χριστίνα Γιαννακοπούλου και Μυρσίνη Μαργαρίτη καθώς και η πιανίστα Μαρία Παπαπετροπούλου, οι οποίες θα ερμηνεύσουν έργα Μότσαρτ για φωνή και πιάνο.ΘΕΑΤΡΟ@ΜΕGARON UNDERGROUNDΑπό τις 15/1 έως τις 2/2/2025 παρουσιάζεται στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη το μυθιστόρημα «Αισθηματική αγωγή» του Γκυστάβ Φλωμπέρ, το οποίο μεταφέρεται στο θέατρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον σκηνοθέτη Παντελή Φλατσούση. Η μετάφραση είναι του Παναγιώτη Μουλλά. Παίζουν οι ηθοποιοί Βαγγέλης Δαούσης, Χρήστος Διαμαντούδης, Γιώργος Κριθάρας, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Ντέμπορα Οντόνγκ.Στις 19/3/2025 κάνει πρεμιέρα στον ίδιο χώρο «Ο χορός του θανάτου» του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο του σπουδαίου συγγραφέα ανεβαίνει στο Μέγαρο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Τη μετάφραση υπογράφει η Έρι Κύργια. Τους ρόλους ερμηνεύουν: Σίμος Κακάλας (Έντγκαρ), Έλενα Τοπαλίδου (Αλίς), Χάρης Φραγκούλης (Κουρτ).Τον ίδιο μήνα (6/3/2025), προβάλλεται μαγνητοσκοπημένη στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη η απολαυστική κωμωδία «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Oscar Wilde [Όσκαρ Ουάιλντ] από το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας. Η σκηνοθεσία είναι του Max Webster [Μαξ Ουέμπστερ]. Η προβολή (στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους) εντάσσεται στο πλαίσιο του δημοφιλούς κύκλου δορυφορικών μεταδόσεων National Theatre Live που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.επιστρέφει στο Μέγαρο με τη μουσική παράσταση «Του δρόμου η χαρά» (31/1 και 1/2/2025), στην οποία παρουσιάζει αγαπημένα τραγούδια του καθώς και άλλα, λιγότερα γνωστά, αλλά σημαντικά για τον ίδιο. Μαζί του, ο Βύρωνας Τσουράπης, η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Κώστας Τζίμας, το Φωνητικό Σύνολο Ναταλίας Λαμπαδάκη και οι Ευγενείς Αλήτες. Συμπαραγωγή: 360 Entertainment ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Επίσης τον Φεβρουάριο (1/2/2025), το Μέγαρο έχει προγραμματίσει τη συναρπαστική βραδιά μουσικής και χορού τάνγκο «Desde el alma / Από ψυχής» με διαχρονικές αργεντίνικες μελωδίες αλλά και ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 1940 και του 1950, που ερμηνεύει η ορχήστρα Athens Tango Ensemble. Παρουσίαση, κείμενα, συντονισμός: Ελένη Τσιριγώτη, Αφροδίτη Κεφαλά, Κώστας Δούκας. Λαμβάνουν μέρος 40 χορευτές και ο dj Μπάμπης Παππάς.Στις 13/3/2025, το κορυφαίο Ερευνητικό Ινστιτούτο IRCAM με έδρα το Παρίσι, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας (LABMAT) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζουν στο Μέγαρο το σύστημα Somax 2, σε μια συναυλία που ταξιδεύει το κοινό στον αναδυόμενο κόσμο της συνύπαρξης μουσικής δημιουργίας, ερμηνείας και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τηλέμαχος Μούσας και μικρά σύνολα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα της βραδιάς έναν μοναδικό συνδυασμό νέων συνθέσεων, στις οποίες κυριαρχούν η εκρηκτική ενέργεια και οι πολυρυθμίες, συνδέοντας την τζαζ, τις μουσικές του κόσμου, τη ροκ και την κλασική μουσική με τις νέες τεχνολογίες.Από τις 18/1/2025 συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκιές στο πεντάγραμμο, ο Καραγκιόζης και ο θρίαμβος της Μουσικής» του Ηλία Καρελλά (συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).Τον Μάρτιο (12 ‒ 16/3/2025), ο μαέστρος Αλέξανδρος Μούζας (ιδέα, σχεδιασμός, μουσική, κείμενα, αφήγηση) εξερευνά «Τα μυστικά δωμάτια της μουσικής» με βοηθό την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου, σε ένα ανατρεπτικό παιχνίδι φαντασίας, μια διασκεδαστική μουσική παράσταση για συμφωνική ορχήστρα, αφηγητή και δύο ηθοποιούς. Παίζουν: Άννα-Μόσχα Καμπόσου (σκηνοθεσία, θεατρικά κείμενα) και Γιώργος Χατζής.Επιπλέον, για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025, το Μέγαρο προτείνει εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, οι οποίες μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες. Κάθε σαββατοκύριακο, το κοινό μπορεί να παρακολουθεί συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, να συμμετέχει σε εργαστήρια, να γνωρίζει τα μουσικά όργανα, να περιηγείται στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, να ανακαλύπτει τα επαγγέλματά του, να γνωρίζει τους συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλους, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και σχολεία.Συνεχίζεται και φέτος η συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Η πρώτη διάλεξη του κύκλου Μegaron Plus εστιάζει στο μεγάλο θέατρο της Νικόπολης (18/2/2025), και η δεύτερη στο αρχαίο θέατρο της Λευκάδας (27/3/2025).Ακόμα, μην χάσετε…• Το ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922 – 1940» της Μαρίας Ηλιού, το οποίο προβάλλεται από τις 17 έως τις 19/1/2025 στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Η γνωστή σκηνοθέτις και οι συνεργάτες της διηγούνται την ιστορία του Μεσοπολέμου στην Αθήνα με μια νέα ματιά, αξιοποιώντας άγνωστο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε αρχεία της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι αφηγήσεις, οι φωτογραφίες, τα φιλμάκια, οι ήχοι της πόλης που σχεδίασε η Αλίκη Παναγή, η ανασύνθεση της μουσικής της εποχής αλλά και η πρωτότυπη μουσική της Κατερίνας Πολέμη αναδημιουργούν την ατμόσφαιρα μιας πολύ δημιουργικής περιόδου, γεμάτης αντιθέσεις.• Τον Mario Brunello [Μάριο Μπρουνέλλο] σε ένα σπάνιο ρεσιτάλ για βιολοντσέλο πίκολο (20/2/2025). Σε αυτή τη συναυλία Παλαιάς Μουσικής, το κοινό θα γνωρίσει το ηχόχρωμα ενός λησμονημένου υβριδικού έγχορδου με ιδιαίτερο ηχόχρωμα, απολαμβάνοντας τον βραβευμένο ιταλό δεξιοτέχνη σε αριστουργηματικές συνθέσεις για βιολί του Johann Sebastian Bach [Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ], παιγμένες όμως σε violoncello piccolo!• Τον βιολονίστα Julian Rachlin [Τζούλιαν Ράχλιν] να ερμηνεύει συνθέσεις Δημήτρη Παπαδημητρίου, συμπράττοντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου υπό τον μαέστρο Γεώργιο Μπαλατσινό (22/2/2025). Συμπαραγωγή: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Συνεχίζεται έως τις 23/2/2025 η έκθεση «Εγκώμιο της σκιάς» της Νίνας Παπακωνσταντίνου σε επιμέλεια της Άννας Καφέτση. Στον χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής παρουσιάζονται έργα in situ, ειδικά για την έκθεση, η οποία δανείζεται τον τίτλο της από το δοκίμιο Το εγκώμιο της σκιάς του Τζουνίτσιρο Τανιζάκι. Τα έργα επιχειρούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη συνομιλίας, έναν κοινό χώρο, μεταξύ δύο λογοτεχνών: του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Τζουνίτσιρο Τανιζάκι. Με αφορμή την αισθητική αντίληψη του ιάπωνα συγγραφέα και με βάση το έργο του έλληνα «ποιητή του σκιόφωτος», η καλλιτέχνις εξερευνά έναν κόσμο όπου οι λέξεις κατοικούν σε μια ενδιάμεση διάσταση, ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, σε μια θολή, συγκεχυμένη εικόνα. Συνδέοντας την ομιχλώδη ασάφεια του Τανιζάκι με την απόκοσμη φύση των ηρώων του Παπαδιαμάντη, επιχειρεί να φωτίσει τις δυνατότητες που αναδύονται από τη σιωπή και τη μοναξιά, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, αυτό τον «άλλο» κόσμο.Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Ιανουαρίου – Μαρτίου 2025 αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ η προπώληση για τη συναυλία του Jonas Kaufmann αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου.