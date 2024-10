Η έκθεση Space Of Togetherness του ΝΕΟΝ στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου - Δείτε το πρόγραμμα

Ο ΝΕΟΝ παρουσιάζει την έκθεση Space of Togetherness στον χώρο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου | Σχολείον της Αθήνας, από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2024 σε επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη.

Στις 19/10/24 -μία μέρα πριν να κλείσει η έκθεση space of togetherness- οι Αφρο-Έλληνες πρωταγωνιστές του συλλογικού έργου σε εξέλιξη the AfroGreeks οργανώνουν δημόσιες δράσεις στo Αμφιθέατρο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου που συνδυάζουν την κινούμενη εικόνα με το χορό και τη μουσική.

Οι πρωταγωνιστές του έργου the AfroGreeks, χορευτές Mikel Ergar & Kofi Yiadom διοργανώνουν τη δημόσια δράση The Art of Now στo Αμφιθέατρο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την έκθεση space of togetherness. 35 street artists από όλη την Ελλάδα διεκδικούν ένα χρηματικό έπαθλο και διαγωνίζονται σε μια χορευτική “μάχη” που ακυρώνει διαχωριστικά και προκαταλήψεις, αποτυπώνει το δικαίωμά τους να εκφράζονται μέσω της τέχνης και στοιχειοθετεί ένα δημιουργικό διάλογο της έκθεσης, των καλλιτεχνών και τα έργων της με την ελληνική underground hip-hop χορευτική σκηνή. Κριτές οι Mc Prince, Dida Dee και Chocolate Muffin και Dj o Kofi.

Οι πρωταγωνιστές του συλλογικού έργου σε εξέλιξη the AfroGreeks στήνουν μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για την έκθεση Space of Togetherness που περιέχει ένα μουσικό ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού και των προκαταλήψεων και διεκδικεί το δικαίωμά τους να είναι Έλληνες καλλιτέχνες διαφορετικής καταγωγής. Η καλλιτεχνική πρακτική της ομάδας Døcumatism με αφετηρία την κινούμενη εικόνα, δημιουργεί στη σκηνή του θεάτρου μια πλατφόρμα πειραματισμού σε ένα μεγάλο εύρος μουσικής (γκόσπελ, σόουλ, φάνκ, χιπ χοπ, afrobeat, τζάζ και ραπ έως την ελληνική παραδοσιακή μουσική) και καλεί τους θεατές της έκθεσης να συμμετάσχουν δημιουργικά διευρύνοντας τους διαλόγους των θεματικών της.

Συμμετέχουν τα καλλιτεχνικά σχήματα: Jerome Kaluta, Άγγελου Αγγέλου, Voices of Diaspora Choir, Monika Kabasele, Idra Kayne, Moose, Steven Aderinto, Tosin, Adédèjì, Mc Yinca, The Roots,Chocolate Muffin & Kofi. Σε συνεργασία με την HumanRights360.



Είναι η πρώτη φορά που μέρος του έργου εκτίθεται στην Αθήνα σε τέτοιο εύρος και δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθεί κανείς στον κόσμο των Αφρο-Ελλήνων που συμμετέχουν και ξεπερνούν τους 350 συμβάλλοντας στην κοινωνική παρέμβαση του έργου στην πόλη.

Η έκθεση του συλλογικού έργου the AfroGreeks περιλαμβάνει βίντεο - εγκαταστάσεις, συνεντεύξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συναυλίες, εργαστήρια, προβολές και ένα αρχείο εργαστήριο.

Η Γκρέις, η Πρέσιους και ο Λουκάς που συμμετέχουν στο έργο ξεναγούν στην έκθεση και μπορούν να συζητήσουν μαζί σας την πορεία του συλλογικού συμμετοχικού καλλιτεχνικού έργου που γίνεται από το 2009.

Το έργο συμμετέχει σε αυτή την έκθεση σε τρεις χώρους, με 9 βίντεο Αφρο-Ελλήνων στη μια αίθουσα, με 4 βίντεο στην άλλη αίθουσα με αρχειακό υλικό από την Αφρικανική διασπορά στη Μεσόγειο και την Ελλάδα τους 4 τελευταίους αιώνες και ένα βίντεο στην τρίτη αίθουσα με 5 Αφρο-Έλληνες δημιουργούς που προβάρουν τα τραγούδια τους στο στούντιο ενώ η Αθήνα διαδηλώνει, πιστεύει, γιορτάζει, διεκδικεί και μετατρέπει τη βία σε περφόρμανς και μεγάλα πάρτι μπροστά στο Κοινοβούλιο.

Το έργο οργανώνει στα πλαίσια της έκθεσης ένα δημόσιο πρόγραμμα με δράσεις, ομιλίες, χορευτικούς διαγωνισμούς και συναυλία.

Παρακάτω στο wetransfer οι φωτογραφίες από την έκθεση:

Η συλλογική αυτή έκθεση του ΝΕΟΝ με 20 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, θέτει μερικά από τα πιο πιεστικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα. Η μετακίνηση ανθρώπων, πολιτισμών και ιδεών διαμορφώνει την Ευρώπη ως ένα χώρο ροών μέσω της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής πολιτισμικών διαφορών. Το Space of Togetherness είναι μια έκθεση για ιστορίες που αποκαλύπτονται όταν διασταυρώνονται οι φυλές, οι πολιτικές, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα διερευνήσει πώς υφαίνονται στην καθημερινή μας ζωή προκαθορισμένες ιδέες για τον ρατσισμό, την κοινωνική κινητικότητα, τα δικαιώματα των μεταναστών και πώς ενυπάρχει η αίσθηση του ανήκειν, η συνύπαρξη, μέσα από τη διαφορετικότητα της τάξης, της φυλής, του φύλου.

Συμμετέχουν καλλιτέχνες, καλλιτέχνιδες και συλλογικότητες, παρουσιάζοντας καλλιτεχνικές πρακτικές που αμφισβητούν τα στερεότυπα: Igshaan Adams, Taysir Batniji, Enri Canaj, Døcumatism, Mona Hatoum, Patricia Kaersenhout, Bouchra Khalili, Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Grada Kilomba, Tarik Kiswanson, Sophie Kovel, Καλλιόπη Λεμού, Μαρία Λοϊζίδου, Malgorzata Mirga-Tas, Στέλλα Νάστου, Κώστας Ρουσσάκης, Γεωργία Σαγρή, Antrea Tzourovits, VASKOS, Μαριάννα Χριστοφίδου.

Επιμέλεια έκθεσης | Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ



Κλείσιμο

Το έργο the AfroGreeks και η πρακτική της ομάδας Døcumatism συμμετέχουν με 3 χώρους στην έκθεση space of togetherness του ΝΕΟΝ σε επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη.

To έργο the AfroGreeks είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ σε εξέλιξη που παρουσιάζεται ως βίντεο εγκατάσταση μαζί με ζωντανές εκδηλώσεις, εργαστήρια, δημόσιους διαλόγους, κινηματογραφικές προβολές, συνεργασίες με τις κοινότητες κι άλλες δράσεις με στόχο να δώσει φωνή και βήμα έκφρασης στους “αόρατους" της Αθήνας που διεκδικούν να είναι Έλληνες αφρικανικής καταγωγής.

Το έργο ξεκίνησε το 2009 ως ερευνητικό και από το 2015 μέ δράσεις από την ομάδα Døcumatism και τον κινηματογραφιστή Μενέλαο Καραμαγγιώλη με δράσεις που οδήγησαν το 2019 σε ένα δηµόσιο διάλογο, στην Κυψέλη, για την Αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα και μια αρχική εγκατάσταση που εκτέθηκε στη βιβλιοθήκη για μετανάστες «We Need Books» και στην Καθολική εκκλησία της οδού Επτανήσου όπου γίνονταν παράλληλες εκδηλώσεις από την Αφρικανική Κοινότητα. Στις δράσεις αυτές, η λέξη Αφρο-έλληνας χρησιμοποιήθηκε ευρέως δημόσια για πρώτη φορά -με ιδιαίτερη απήχηση στα social media - και άρχισε να υιοθετείται από νεαρούς αφρικανικής καταγωγής.

Οι 200 περίπου συνεντεύξεις τωνΑφρο-έλληνων που περιέχονται στο αρχείο και στα στα βίντεο της εγκατάστασης του έργου αποτυπώνουν δυναμικά πως ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι περήφανοι για την καταγωγή τους, διεκδικούν το δικαίωµα να είναι καλλιτέχνες και πασχίζουν µε κάθε τρόπο να εκφραστούν. Η συμμετοχή τους στο συλλογικό έργο the AfroGreeks τούς δίνει ένα βήµα έκφρασης με στόχο να γίνουν ορατοί, να δηλώσουν πως είναι καλλιτέχνες σχηματοποιώντας μια ηχηρή αντίδραση ενάντια σε κάθε μορφής ρατσισμό μέσα από ένα έργο τέχνης στο οποίο συμμετέχουν δημιουργικά με κάθε τρόπο. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πλούσιο οπτικοακουστικό αρχείο και μια πρώτη αποτύπωση της ιστορίας της Αφρικανικής διασποράς στην Ελλάδα τους 4 τελευταίους αιώνες ως αναπόσπαστο μέρος του εθνικού αφηγήματος και της Ελληνικής ιστορίας.

Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους ήρωές του και για τους καλλιτέχνες που το δημιουργούν καθώς “αναγνωρίζονται” με καλλιτεχνικές διαδικασίες ως Έλληνες και ως καλλιτέχνες, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο που τους φέρνει σε επαφή με την ιστορία και το παρελθόν τους. Ως δράση του έργου λειτουργεί και η «Ομάδα Κρούσης» που σε συνεργασία με κοινότητες και οργανώσεις μεσολαβεί για την επίλυση σε καίρια προβλήματα των ηρώων του έργου.

Η παρουσίαση του έργου the AfroGreeks στο Neon, όπως και στο Centre d’Art Contemporain Genève, θα συνοδεύεται από ζωντανές in-situ εκδηλώσεις: συναυλίες, εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και ξεναγήσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει μια εγκατάσταση πολλαπλών βίντεο, live events κι ένα αρχείο-εργαστήριο που θα παρουσιάζει την οπτικοακουστική έρευνα της Døcumatism για την Αφρικανική διασπορά στην Ελλάδα.