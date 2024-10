To συλλογικό έργο the AfroGreeks συμμετέχει στην έκθεση Space of Togetherness του καλλιτεχνικού οργανισμού ΝΕΟΝ

NEON στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου | Σχολείον της Αθήνας -Πειραιώς 52, 185 47, ΠειραιάςΕίσοδος ΕλεύθερηΗ έκθεση θα πλαισιωθεί από ένα δημόσιο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής.Στο πλαίσιο του δημοσίου προγράμματος η Døcumatism -στα πλαίσια του έργου το έργο the AfroGreeks- έχει αναλάβει να διοργανώσει δράσεις και ομιλίες σε συνεργασία με τους ήρωές του έργου.29/9/24Døcumatism | 29 Σεπτεμβρίου | Ανοιχτή συζήτηση, Η αναγκαιότητα (ή μη) του όρου Αφρο-ΈλληναςΩρα : 18:00 - 20:00Δημόσια δράση του συλλογικού έργου σε εξέλιξη the AfroGreeks.Οι πρωταγωνιστές του έργου the AfroGreeks συμμετέχουν σε ένα δημόσιο διάλογο σχετικά με τη χρήση του όρου Αφρο-Έλληνας, με κριτική διάθεση και με στόχο να δοθεί βήμα σε όλες τις απόψεις, τις διαφωνίες και αντικρουόμενες προσεγγίσεις θίγοντας καίρια τα ζητήματα διπλής ταυτότητας, τις δυσκολίες ένταξης και τις προκαταλήψεις λόγω χρώματος και καταγωγής στην Ελλάδα.Ομιλητές: Nίκος Οντουμπιτάν ( Generation 2.0 RED),Ιαν Μπάμπου (Οpen Paths Athens), Αντλα Σασάτη (Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών).10/10/24Døcumatism | 10 Οκτωβρίου| Ανοιχτή συζήτηση | Το χρώμα ως εμπόδιο ή περιορισμός για έναν ηθοποιό στην ΕλλάδαΏρα: 18:00- 20:00Αφρο-Έλληνες ηθοποιοί δημιουργούν έναν ανοιχτό διάλογο για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω χρώματος και καταγωγής. Το χρώμα συχνά περιορίζει την επιλογή μόνο σε στερεοτυπικούς χαρακτήρες και εμποδίζει έναν μαύρο ηθοποιό να παίξει τους ρόλους που ονειρεύεται; Οι προκαταλήψεις των casting directors, το περιορισμένο δραματολόγιο, οι Αφρο-Έλληνες ηθοποιοί στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, η δυνατότητα θεατρικών και κινηματογραφικών σπουδών, η δυσκολία χορήγησης ελληνικής ταυτότητας ως εμπόδιο, οι πιθανές στρατηγικές και προτάσεις για ένα συμπεριληπτικό κάστινγκ, η χρήση του blackface σήμερα, η σημασία της ενδυνάμωσης της φωνής των ηθοποιών διαφορετικής καταγωγής είναι τα θέματα της δημόσιας συζήτησης ηθοποιών Αφρικανικής καταγωγής με τη συμμετοχή casting directors από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σπουδαστές και καθηγητές δραματικών σχολών.Με τους ηθοποιούς: Σαμουήλ Ακίνολα, Μιχάλη Αφολάνιο, Ξένια Ντάνια (Ηuman Cast), Ελένη Ντζάνγκα, Ντέμπορα Οντόγκ και τoυς casting directors Σοφία Δημοπούλου (Ready2cast) και Maurilio Mangano.Δημιουργικά στον διάλογο θα συμμετάσχουν: Σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, η διευθύντρια Σπουδών Δηώ Καγγελάρη και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Μόσχος.19/10/24Døcumatism | 19 Οκτωβρίου | Συναυλία Singing in the Space of TogethernessΤραγουδώντας και χορεύοντας στην απόσταση ανάμεσά μας.Οι πρωταγωνιστές του συλλογικού έργου σε εξέλιξη the AfroGreeks ετοιμάζουν ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο ειδικά σχεδιασμένο για την έκθεση Space of Togetherness, δίνουν ένα δυναμικό μουσικό μήνυμα κατά του ρατσισμού και των προκαταλήψεων και διεκδικούν το δικαίωμά τους να είναι Έλληνες καλλιτέχνες διαφορετικής καταγωγής. Σε συνδυασμό με την κινούμενη εικόνα δημιουργούν μια πλατφόρμα πειραματισμού σε κάθε είδος μουσικής (ελληνική παραδοσιακή μουσική, gospel, rap, trap, afrobeats, jazz, funk, hip hop ) καλώντας τους θεατές της έκθεσης να συμμετάσχουν δυναμικά.Tο έργο the AfroGreeks και η πρακτική της ομάδας Døcumatism συμμετέχουν με 3 χώρους στην έκθεση space of togetherness του ΝΕΟΝ σε επιμέλεια της Ελίνας Κουντούρη.To έργο the AfroGreeks είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ σε εξέλιξη που παρουσιάζεται ως βίντεο εγκατάσταση μαζί με ζωντανές εκδηλώσεις, εργαστήρια, δημόσιους διαλόγους, κινηματογραφικές προβολές, συνεργασίες με τις κοινότητες κι άλλες δράσεις με στόχο να δώσει φωνή και βήμα έκφρασης στους “αόρατους" της Αθήνας που διεκδικούν να είναι Έλληνες αφρικανικής καταγωγής.Το έργο ξεκίνησε το 2015 από την ομάδα Døcumatism και τον κινηματογραφιστή Μενέλαο Καραμαγγιώλη με δράσεις που οδήγησαν το 2019 σε ένα δηµόσιο διάλογο, στην Κυψέλη, για την Αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα και μια αρχική εγκατάσταση που εκτέθηκε στη βιβλιοθήκη για μετανάστες «We Need Books» και στην Καθολική εκκλησία της οδού Επτανήσου με παράλληλες εκδηλώσεις από την Αφρικανική Κοινότητα. Στις δράσεις αυτές, η λέξη Αφρο-έλληνας χρησιμοποιήθηκε ευρέως δημόσια για πρώτη φορά -με ιδιαίτερη απήχηση στα social media - και άρχισε να υιοθετείται από νεαρούς αφρικανικής καταγωγής.Οι 200 περίπου Αφρο-έλληνες που πρωταγωνιστούν ως τώρα στα βίντεο της εγκατάστασης του έργου ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι περήφανοι για την καταγωγή τους, διεκδικούν το δικαίωµα να είναι καλλιτέχνες και πασχίζουν µε κάθε τρόπο να εκφραστούν. Η συμμετοχή τους στο συλλογικό έργο the AfroGreeks τούς δίνει ένα βήµα έκφρασης με στόχο να γίνουν ορατοί, να δηλώσουν πως είναι καλλιτέχνες σχηματοποιώντας μια ηχηρή αντίδραση ενάντια σε κάθε μορφής ρατσισμό μέσα από ένα έργο τέχνης στο οποίο συμμετέχουν δημιουργικά με κάθε τρόπο. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα πλούσιο οπτικοακουστικό αρχείο και μια πρώτη αποτύπωση της ιστορίας της Αφρικανικής διασποράς στην Ελλάδα τους 4 τελευταίους αιώνες ως αναπόσπαστο μέρος του εθνικού αφηγήματος και της Ελληνικής ιστορίας.Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους ήρωές του και για τους καλλιτέχνες που το δημιουργούν καθώς “αναγνωρίζονται” με καλλιτεχνικές διαδικασίες ως Έλληνες και ως καλλιτέχνες, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο που τους φέρνει σε επαφή με την ιστορία και το παρελθόν τους. Ως δράση του έργου λειτουργεί και η «Ομάδα Κρούσης» που σε συνεργασία με κοινότητες και οργανώσεις μεσολαβεί για την επίλυση σε καίρια προβλήματα των ηρώων του έργου.Η παρουσίαση του έργου the AfroGreeks στο Centre d’Art Contemporain Genève θα συνοδεύεται από ζωντανές in-situ εκδηλώσεις: συναυλίες, εργαστήρια, ανοιχτές συζητήσεις και ξεναγήσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει μια εγκατάσταση πολλαπλών βίντεο, live events κι ένα αρχείο-εργαστήριο που θα παρουσιάζει την οπτικοακουστική έρευνα της Døcumatism για την Αφρικανική διασπορά στην Ελλάδα.Η Grace Chimela Eze Nwoke, Ελληνίδα ανθρωπολόγος και performer νιγηριανής καταγωγής, ενεργό μέλος της ομάδας Døcumatism μαζί με Αφρο-Έλληνες πρωταγωνιστές του έργου ξεναγούν στο έργο και στις δράσεις του στην έκθεση.Η ομάδα Døcumatism δραστηριοποιείται από το 2009 και αποτελείται από κινηματογραφιστές, εικαστικούς καλλιτέχνες, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, επιμελητές τέχνης, ιστορικούς, δημοσιογράφους, οι οποίοι, με αφετηρία την κινούμενη εικόνα και το ντοκουμέντο, οργανώνουν καλλιτεχνικές δράσεις και δημόσιους διαλόγους πάνω σε κρίσιμα κοινωνικά θέματα με στόχο την εξερεύνηση αόρατων κι δυσπρόσιτων τοπίων (όπως φυλακές, καταυλισμούς, κ.α.) και τη δρομολόγηση πιθανών λύσεων κάνοντας τους «αόρατους», ορατούς. Η αληθινή δύναμη του ντοκουμέντου μπορεί να γίνει μια ουσιαστική αφετηρία για μια τέχνη επίκαιρη με δημιουργικές κοινωνικές παρεμβάσεις: έξω από τα περιοριστικά όρια των γκαλερί και των μουσείων που θα εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ηρώων στο τελικό αποτέλεσμα χωρίς να τους αντιμετωπίζει μόνο ως υποκείμενα αποτύπωσης. Μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις και ταινίες με πρωταγωνιστές αντι-ήρωες και ιστορίες που καταργούν τα σύνορα και τα στερεότυπα, η ομάδα Døcumatism καθιστά την κινηματογραφική τέχνη λειτουργικό εργαλείο για όσους ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Στόχος της ομάδας είναι η διάδραση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των καλλιτεχνών-μελών, των πρωταγωνιστών αλλά και των θεατών εστιάζοντας κάθε φορά και σε ένα καίριο κοινωνικό θέμα. Κάθε στάδιο δημιουργίας μιας καλλιτεχνικής δράσης - από την έρευνα και την προετοιμασία μέχρι την παραγωγή και την παρουσίαση της -, λειτουργεί κι ως ένα αυτόνομο σύστημα ενεργοποίησης ευρύτερων συζητήσεων που βάζει τον in-situ θεατή ταυτόχρονα και στη θέση του αυτόπτη μάρτυρα. Το αρχείο της Døcumatism είναι προσβάσιμο σε καλλιτέχνες, φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ιστορικούς ή κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συλλέξει στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικά θέματα που προκύπτουν από τις καλλιτεχνικές δράσεις της ομάδας.O Μενέλαος Καραμαγγιώλης ζει στην Αθήνα και κάνει κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ταινίες και βίντεο εγκαταστάσεις με πρωταγωνιστές αντιήρωες και ιστορίες που ακυρώνουν τα σύνορα και τα στερεότυπα λειτουργώντας ως βασικό εργαλείο διαλόγου και κοινωνικής παρέμβασης. Οι ταινίες του προβάλλονται και έχουν βραβευτεί διεθνώς, όπως το ντοκιμαντέρ ROM (1989) που έχει χαρακτηριστεί «το turning point του ελληνικού ντοκιμαντέρ» και «ένα αριστούργημα κλασσικό στην ιστορία του σινεμά», οι ταινίες μυθοπλασίας BLACK OUT (p.s. RED OUT) (1998), «η πρώτη γνήσια μεταμοντέρνα ελληνική ταινία», και το J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant (2012), που συμμετείχε σε 52 διεθνή φεστιβάλ (TIFF Toronto International FilmFestival, Thessaloniki International Film Festival, κ.α.) και απέσπασε έντεκα διεθνή βραβεία. Επίσης, ο Μενάλαος Καραμαγγιώλης δημιούργησε και τα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ με τίτλο Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους (12 ταινίες μεγάλου μήκους, 180 ταινίες μικρού μήκους). Είναι επίσης ιδρυτής και ενεργό μέλος της ομάδας Documatism, μιας ομάδας καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών, ερευνητών και κινηματογραφιστών που προσπαθούν να βρουν λύσεις και να ευαισθητοποιήσουν για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα μέσω της δύναμης της κινηματογράφησης. Η ομάδα έχει έδρα τη γειτονιά της Κυψέλης (μια γειτονιά που χαρακτηριζόταν ως «γκέτο» τα τελευταία 20 χρόνια) και οι καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει έχουν μετατρέψει τη γειτονιά αυτή σε ένα πειραματικό πολιτιστικό σημείο ενδιαφέροντος. Αυτή τη περίοδο ετοιμάζει εγκαταστάσεις βίντεο και ζωντανές εκδηλώσεις στα συλλογικά έργα σε εξέλιξη the AfroGreeks και Greekies. Οι βίντεο εγκαταστάσεις του έχουν εκτεθεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), τη Biennale της Βενετίας, την γκαλερί Rodeo, το Centre d’Art Contemporain στην Γενεύη (mini retrospective), το Haus N Athen, την Serpentine στο Λονδίνο κ.α.H Γκρέις Τσίμελα Εζε Νουόκε είναι Ελληνίδα Νιγηριανής καταγωγής κοινωνική επιστήμονας και περφορμερ. Με σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεχίζει την έρευνά της σχετικά με την αφρικανική Διασπορά στην Αθήνα και είναι υπεύθυνη για την έρευνα του έργου, the AfroGreek, την εμπλοκή των κοινοτήτων και την καλλιτεχνική επιμέλεια των δημόσιων δράσεων με τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη. Ως μέλος της Døcumatism έχει διοργανώσει εκδηλώσεις με δήμους, κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με άξονα τη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων, δημόσιων συζητήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας δημιουργικά καλλιτεχνικές πρακτικές σε θέματα που αφορούν την ένταξη, την ορατότητα και την ενδυνάμωση των αφρικανικών κοινοτήτων. Συνεπιμελήθηκε (ή ήταν συνεπιμελήτρια) την έκθεση Re/member Your House μαζί με τον Adrea Bellini στο Centre d’Art Contemporain Genève το 2023 και οργάνωσε το δημόσιο πρόγραμμα της εκθεσης σε το Flux Laboratory, τους Roots, Eleni Nzanga, Mikel Ergar & Kofi Yiadom. Είναι μέλος της θεατρικής ομάδας Vice Versa, συνιδρυτρια της πλατφόρμας Afrosocially και της ομάδας Bantu Dancers.