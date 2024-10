Δυνατές τηλεοπτικές αφίξεις

Sponsored ContentΗ φράση «πολυαναμενόμενες σειρές και ταινίες» έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και πλέον θεωρείται ένα ακόμη κλισέ όταν αναφερόμαστε στις καινούργιες αφίξεις ταινιών και σειρών. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η φράση αυτή κυριολεκτεί. Ναι, αυτό τον μήνα το Vodafone TV μας προτείνει ό,τι νέο έρχεται και συζητιέται και μας καθηλώνει στην μικρή οθόνη.Μήπως οι ταινίες με τους υπερήρωες είναι εξαιρετικά υπερβολικές; Μήπως το Hollywood έχει μπει σε μια εποχή που απλώς γεννάει και σκοτώνει υπερήρωες με την ίδια ευκολία που τους καταναλώνει το κοινό; Το “The Franchise”, είναι η νέα σειρά εθισμός της HBO που διακωμωδεί με πανέξυπνο τρόπο τις super hero movies. Η δράση είναι καταιγιστική κι εμείς παρακολουθούμε τη διαδικασία μιας παραγωγής όπου οι ηθοποιοί καταρρέουν, ο σκηνοθέτης συμπεριφέρεται με τον δικό του ιδιοσυγκρασιακό τρόπο και γενικά τίποτε δεν πηγαίνει καλά. Στον ρόλο του Daniel, του βοηθού σκηνοθέτη που πρέπει να φροντίσει ώστε τουλάχιστον οι ηθοποιοί να μην αυτοκτονήσουν, βρίσκεται ο πολύ καλός Himesh Patel.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.Η νέα πρωτότυπη σειρά της Disney+ βασίζεται στο γνωστό μυθιστόρημα της Jilly Cooper, και κατά τη διάρκεια οκτώ επεισοδίων εξερευνά τη ζωή της ελίτ της Βρετανίας το 1986, την εποχή της έναρξης των ανεξάρτητων τηλεοπτικών καναλιών. Συμμαχίες, αντιπαλότητες και παιχνίδια εξουσίας, σε μια σειρά που μας καλεί να δούμε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες.Οι ανατροπές είναι πολλές και το καστ περιλαμβάνει πολλούς και καλούς ηθοποιούς ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι Alex Hassell, David Tennant και Aidan Turner. Διαθέσιμο από 18/10 στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Η νέα σειρά τρόμου των 10 επεισοδίων η οποία φέρει την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι δημιουργού του “American Horror Story”, εστιάζει σε μια σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα που αναστατώνουν μια μικρή κοινότητα.Μια ντετέκτιβ, η Lois Tryon, και μια καλόγρια, η Αδελφή Megan, εξερευνούν τις δολοφονίες και όσο προχωρούν οι έρευνες ανακαλύπτουν προς μεγάλη τους έκπληξη ότι τα γεγονότα μοιάζουν να τους αφορούν.Σκοτεινή ατμόσφαιρα, ένταση, μυστήριο, και στιγμές ανατριχιαστικές και αγωνιώδεις σε μια σειρά που κάνει τα φώτα να… αναβοσβήνουν. Διαθέσιμο από 23/10 στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.1933, Οκλαχόμα. Είναι η εποχή της σκόνης, όταν οι καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν περιουσίες και να αφαιρέσουν ζωές. Μια μητέρα, η Margaret Bellum (Sarah Paulson) είναι μόνη σε αυτό το έρημο τοπίο, με τα δύο παιδιά της, την Rose (Amiah Miller) και την Ollie (Alona Jane Robbins). Ένα βράδυ, η Rose διαβάζει στον Ollie μια ιστορία για τον Γκρίζο Άνθρωπο, ένα μυθικό ον που κρύβεται στη σκόνη και τις σκιές, κάποιον που μπορεί να μπει στην ψυχή σου και να σε κάνει να κάνεις «τρομερά πράγματα».Υπάρχει κάτι εκεί έξω στις καταιγίδες σκόνης, κάτι που μπορεί να κάνει τους κανονικούς ανθρώπους να τρελαθούν και να διαπράξουν φρικτά εγκλήματα; Βασισμένη σε πραγματικές αφηγήσεις, η ταινία “Hold your breath” αφηγείται την ιστορία μιας απειλής που δεν ξέρουμε αν είναι εσωτερική ή εξωτερική. Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Για τους περισσότερους το “The Sopranos” του ΗΒΟ είναι η κορυφαία δραματική σειρά όλων των εποχών. Είναι αυτή που διαμόρφωσε το τοπίο της σύγχρονης μυθοπλασίας στη μικρή οθόνη. Οι σκοτεινοί και αινιγματικοί Sopranos αγαπήθηκαν πολύ και με τους 6 κύκλους τους έγραψαν ιστορία. Ενδεχομένως να μας λείπουν οι περιπέτειες του Tony Soprano και των υπολοίπων και να ευχόμαστε να τους έχουμε με κάποιο τρόπο και πάλι κοντά μας. Αυτό ακριβώς κάνει το “Wise Guy: David Chase and the Sopranos”, το 3ωρο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Tribeca, ρίχνοντας φως στην ιστορία της πιο διάσημης οικογένειας της μαφίας για να μετρήσει απώλειες και να ενώσει τα χαμένα κομμάτια με την βοήθεια του δημιουργού της David Chase. Ένα συναρπαστικό και συγκινητικό ντοκιμαντέρ. Απολαύστε αποκλειστικά στο VodafoneTV το μοναδικό ντοκιμαντέρ, αλλά και τους 6 κύκλους του The Sopranos για ένα απολαυστικό binge-watching.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.