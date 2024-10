Ίδρυμα Ωνάση: Προβάλλει 22 βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους στο κανάλι του στο YouTube

Κλείσιμο

Καθολική πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε 22 ελληνικές, που έχουν βραβευτεί από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», προσφέρει στο κοινό το. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 9 το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου και για δέκα συνολικά ημέρες, στοΟι ανθρώπινες σχέσεις, η παιδική ηλικία, η βία σε πολλές και διάφορες μορφές της, η ενηλικίωση, η ζωή στην ελληνική επαρχία είναι κάποια από τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται οι ταινίες τις οποίες το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει σε επαφή με το ευρύ κοινό στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξής του στο ανεξάρτητο ελληνικό σινεμά σε κάθε μορφή και έκφρασή του.Μια ταινία που ανακατεύει παράδοξα και τολμηρά τα υλικά της, δημιουργώντας ένα υβριδικό πλην εντελώς προσωπικό σύμπαν που συνδέει τη μεταφυσική φώτιση με το φως που αποτυπώνεται πάνω στο φιλμ, φωνάζει δυνατά: «ναι, το σινεμά είναι η δική μας εκκλησία» («Φως εκ Φωτός»). Η πίστη, οι θρησκείες, η πολιτική τους επιβολή, η υποκρισία και ο άνθρωπος ως ένα μικρό, ασήμαντο, ταλαίπωρο ον, δέσμιο των κατασκευών του («Ανορθόδοξος»). Ένα απόλυτα προσωπικό σύμπαν. Επικό αλλά και μικρό. Εγκεφαλικό αλλά και συναισθηματικό (“Midnight Skin”).Χαρακτήρες με τους οποίους το κοινό θα συνδεθεί, θα θέλει να τους ακολουθήσει στη διαδρομή τους, θα αγωνιά για την κατάληξή τους. Μια αποσπασματική φανταστική βιογραφία του Κάφκα, που γράφει αδιάκοπα, αυνανίζεται, πεθαίνει – και στη διαδικασία του αυτή ανακαλύπτουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας («Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα»). Αν έρθει της αγάπης η ώρα, όπου κι αν είσαι θα σε βρει και ο έρωτας θα εισβάλει διαλύοντας κάθε βεβαιότητα («Η διάβαση»). Mια θυμωμένη έφηβη εξερευνά την επιθυμία της για ανδρική προσοχή με δύο μεγαλύτερα αγόρια, αγνοώντας την ανάγκη της για μια πατρική φιγούρα (“Days of a Lilac Summer”). H άγρια καρδιά ενός παιδιού που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το ασυμβίβαστο του θανάτου (“Angry Fish”). Η καθημερινή αγωνία μιας γυναίκας για επιβίωση στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον («Αερολίν»). Η αγάπη που πάντα θα αναδύεται ως η απόλυτη κατάφαση ζωής και ελπίδας (“Buffer Zone”). Στιγμές που βιώνονται για πρώτη φορά, η στιγμή της αλλαγής («Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει»). Η ταυτότητα και η αλλοίωση για τους ανθρώπους μετά τα 30, μακριά από τις νόρμες και τα στερεότυπα, η ματαίωση και ο συμβιβασμός μιας ολόκληρης γενιάς («Αριζόνες»).Η φιλία σε μια κομβική στιγμή ενηλικίωσης και το τι σημαίνει να έχεις κάποιον δίπλα σου, στα καλά και στα άσχημα, και να μεγαλώνετε μαζί και ξεχωριστά (“Good Girls Club: A Virginity Odyssey”). Η ημέρα μιας παρέας μαθητών που αντί να βρεθούν στην καθιερωμένη σχολική παρέλαση, το σκάνε από τη σκληρή πραγματικότητα μιας εθνικής ανάτασης για να βυθιστούν στην ασφάλεια του «ο ένας για τον άλλον» («Η παρέλαση»). Ένα φιλμ-δοκίμιο που αναζητά ίχνη σημαντικών συγκρουσιακών γεγονότων της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας στο σώμα της αθηναϊκής μητρόπολης («Αθήνα, αγάπη μου»). Μια σειρά από εμπόδια που προκύπτουν από τη σκληρή καθημερινότητα ενός ανθρώπου που κυνηγάει το όνειρό του («Θερμοκήπιο»).Η αληθινή «γεύση» της ζωής, κατά την οποία η χαρά εναλλάσσεται με τη διάψευση, κάθε στιγμή, χωρίς τίποτα να είναι δεδομένο, και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία μας τους υπερήλικες, μια κοινωνία που αρνείται να γεράσει, που θεοποιεί το καινούργιο και τη νεότητα, εις βάρος κάθε ίχνους που αφήνει ο χρόνος κι εντέλει η ίδια η ζωή («Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο»). Από τα μικρότερα προβλήματα του κόσμου, το μεγαλύτερο είναι ο χωρισμός (“Super”). Τα όριά μας που αναπνέουν μαζί μας, από την τυχαία συνάντηση μιας ετερότητας, στην τομή, στην αλλαγή του ήδη γνωστού, στο άνοιγμα ενός νέου κόσμου («Αχινός»). Ένα αυτοβιογραφικό φιλμ γεμάτο επιθυμία («Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς»). Το φως υπάρχει μέσα στο σκοτάδι και η αγάπη αναδύεται ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές («Το χάος που άφησε πίσω της»). Μια γκανγκστερική ταινία για τον υπόκοσμο (“Little Doggie”). Δύο πρόσωπα που συναντιούνται, αλληλεπιδρούν, έλκονται, έρχονται σε σύγκρουση, αλλά υπερασπίζονται την ίδια αξία: την Ελευθερία (“A Piece of Liberty”).A Piece of Liberty της Αντιγόνης ΚαπάκαΑερολίν του Αλέξη Κουκιά-ΠαντελήΑθήνα, αγάπη μου του Δημήτρη ΚεχρήAngry Fish του Κώστα Χαλιάσα