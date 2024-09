Fantasy Festival: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φανταστικού στην Ελλάδα ανοίγει τις πύλες του

«Fantasy Festival», το μεγαλύτερο Φεστιβάλ του Φανταστικού στην Ελλάδα,

Ο ηθοποιός Clinton Liberty θα δώσει το παρών στο Φεστιβάλ

Τοεπιστρέφει δυναμικά αυτό το Σαββατοκύριακο,και υπόσχεται στους επισκέπτες ένα ταξίδι γεμάτο μαγεία, περιπέτεια και διασκέδαση.Πρόκειται για ένα σύγχρονο φεστιβάλ που προάγει τις τέχνες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική συνείδηση και την ελευθερία της έκφρασης και συγκεντρώνει τους λάτρεις του Φανταστικού σε έναν οργανωμένο χώρο, στον οποίο μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν το πάθος τους και να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.Στο φετινό φεστιβάλ θα δώσουν το παρών σημαντικοί καλεσμένοι από το εξωτερικό με τους οποίους οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να φωτογραφηθούν.γνωστός για τον ρόλου ως Addam of Hull στη δημοφιλή σειρά του HBO, «House of the Dragon» η οποία προβάλλεται στην Ελλάδα από το συνδρομητικό κανάλι της Vodafone TV και έχει κερδίσει τη φανατική αγάπη των τηλεθεατών παγκοσμίως, ενώ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη δραματική της πλοκή και τους ισχυρούς χαρακτήρες της., που επίσης θα δώσει το παρών είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους comics artists της σύγχρονης εποχής, ευρέως γνωστός για τη δυναμική του τέχνη σε θρυλικούς τίτλους όπως το Slaine, Lobo και Judge Dredd ενώ εκεί θα είναι και ο ιστορικός και μεσαιωνικός αναβιωτής (medieval reenactor),ο οποίος εξειδικεύεται στην ανακατασκευή αντικειμένων και την παρουσίαση αρχαίων τεχνών.Στο «Fantasy Festival» συμμετέχουν 310 εκθέτες, καταστήματα, εκδοτικοί οίκοι κι συγγραφείς, εικαστικοί καλλιτέχνες και εικονογράφοι, χειροτέχνες, Σύλλογοι και Ομάδες. Ανάμεσα στα εκθέματα θα μπορεί κανείς να βρει βιβλία και κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια, RPG’s (Role Playing Games) , Card games, Video games, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού χειροτεχνίες, κοσμήματα, εικαστικά έργα και εκονογραφήσεις.Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια και επιτραπέζια, VR & Videogames, RPG’s (Role Playing Games), LARP (Live Action Role Playing), COSPLAY, Reenactment, Martial Arts, ομιλίες, παρουσιάσεις, πάνελ συζητήσεων, σεμινάρια, επιδείξεις, τουρνουά, διαγωνισμούς, κληρώσεις, quiz, μουσικά Live, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα και απονομές Βραβείων.