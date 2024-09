Athens Film Office: Με παράλληλες δράσεις διοργανώνεται το 3ο Διεθνές Εργαστήριο Ανάπτυξης Σεναρίου

Στο φετινό «Τhe Owl» θα συμμετάσχουν 11 καταξιωμένοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί σεναριογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το εργαστήριο περιλαμβάνει προσωπική καθοδήγηση από σημαντικούςτου κλάδου. Ανάμεσά τους οι Marc Lorber, executive producer της The Art of Co-Production και πρώην SVP των διεθνών συμπαραγωγών της Lionsgate, η Mirela Nastase, director drama των ZDF Studios, η Katie O'Connell Marsh, executive producer των τηλεοπτικών σειρών Narcos, Invasion, Hannibal, ο Kurban Kassam, διευθύνων σύμβουλος της Pulse Films και ο Erik Pack, SVP διεθνών πωλήσεων και συμπαραγωγής στα Boat Rocker Studios.Το «The Owl» έχει εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα κι έχει στόχο να συνδέσει την ελληνική και τη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική αγορά. Απώτερος σκοπός, είναι η προσέλκυση διεθνών παραγωγών στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως 8 από τα 10 σενάρια που παρουσιάστηκαν την πρώτη χρονιά του εργαστηρίου (2022-2023) έχουν επιλεγεί από εταιρίες παραγωγής ή/και βρίσκονται ήδη σε φάση παραγωγής.Χορηγοί του διεθνούς εργαστηρίου ανάπτυξης σεναρίου είναι οι εταιρείες και οι οργανισμοί: Ηellenic Film and Audiovisual Center Creative Greece, AEGEAN, Green Olive Films, Boat Rocker, Τrue North, Foss Productions, Tanweer Productions, Argonauts Productions, Film in Cyprus, Cosmote TV.Από τις 3 έως τις 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το «The Owl Industry Days» στο St George Lycabettus Lifestyle Hotel, μια εκδήλωση που απευθύνεται σε Έλληνες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει παρουσιάσεις και B2B συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών και ξένων στούντιο και εταιρειών παραγωγής.Στο πλαίσιο του «The Owl Industry Days», οι σεναριογράφοι που παρακολούθησαν το περσινό εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μπροστά σε Έλληνες και ξένους παραγωγούς.Περισσότερες πληροφορίες για τοΣτο πλαίσιο του 30ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», το Athens Film Office τουδιοργανώνει ένα συναρπαστικό workshop με θέμα τον Συντονισμό Οικειότητας (Intimacy Coordination) και προσκεκλημένη τη διεθνούς φήμης Intimacy Coordinator, Elle McAlpine (Poor Things, The Great, Baby Reindeer κ.ά.).Η ατζέντα του workshop περιλαμβάνει μια θεωρητική εισαγωγή, ανάλυση του ρόλου και στη συνέχεια πρακτική άσκηση - επίδειξη της χρησιμότητας του συντονισμού οικειότητας on set, στην οποία θα συμμετάσχουν αναγνωρισμένα μέλη της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας.Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ. στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο. Θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.Για την παρακολούθηση του workshop είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης,Τοδημιουργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. Στα 4 χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλλει ώστε περισσότερες από 200 οπτικοακουστικές παραγωγές να κάνουν τα γυρίσματά τους στην Αθήνα.Στις βασικές αρμοδιότητες του Athens Film Office περιλαμβάνεται τόσο η διευκόλυνση των οπτικοακουστικών παραγωγών, όσο και η συνεργασία με άλλους φορείς του κινηματογράφου για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό, μέσα από τη συμμετοχή σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και εκθέσεις.