Μέχρι πού θα έφτανε για την αγάπη ο Ντένης Ηλιάδης;

Οι γονείς της Μαίρης όμως, σύντομα του εκμυστηρεύονται πως η κόρη τους αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και πως, προκειμένου να βεβαιωθούν πως ο Αργύρης είναι το κατάλληλο ταίρι για αυτήν, θα πρέπει να τον υποβάλλουν σε κάποια τεστ συμπεριφοράς. Η Μαίρη, από την άλλη, του εξηγεί πως η μητέρα της ήταν λαμπρή επιστήμων της πειραματικής συμπεριφορικής ψυχολογίας στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του '70 και τον παροτρύνει να κάνει ό,τι του πουν.Μία σειρά συμπεριφορικών (και άλλων) τεστ ξεκινά, σχεδόν κωμικά στην αρχή - σύντομα όμως τα τεστ γίνονται όλο και πιο τρομακτικά και επικίνδυνα, ενώ σκηνές του παρελθόντος που έρχονται στο φως αρχίζουν να αποκαλύπτουν μία οικογενειακή δομή με εντελώς αντίθετες μεταξύ τους ισορροπίες.Ο Αργύρης γίνεται πειραματόζωο στο όνομα της αγάπης, προσπαθώντας να επιβιώσει. Κανείς, όμως, δεν είναι αυτό που φαίνεται και ενώ ένα σκοτεινό μυστικό αρχίζει να ξετυλίγεται, το τριήμερο στην εξοχή μετατρέπεται σε ένα πραγματικό πεδίο μάχης που θα τους σημαδέψει όλους.Το τραγούδι της ταινίας Johnny and Mary ερμηνεύεται από τους The Man from Managra feat.και αποτελεί διασκευή του πρωτότυπου τραγουδιού του Robert Palmer (1980).Ο Ντένης Ηλιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Παρίσι και στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Σημειολογία στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ και Κινηματογράφο στο Royal College of Art στην Αγγλία. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Hardcore, γυρίστηκε στην Ελλάδα, απέσπασε θετικές κριτικές, σημειώνοντας εμπορική επιτυχία ενώ κυκλοφόρησε και σε πολλές άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.Λίγα χρόνια αργότερα στο Χόλιγουντ πλέον, θα σκηνοθετήσει τη δεύτερη ταινία του, The Last House on the Left για τη Universal, η οποία έφτασε στο Νο.2 του Box Office των ΗΠΑ και με box office περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Έχει σκηνοθετήσει άλλες τρεις ταινίες στις ΗΠΑ και το Buzzheart σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Ελλάδα με ένα ψυχολογικό θρίλερ πιο προσωπικό.