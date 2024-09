Σέρχιο Μέντες: Πέθανε στα 83 του ο σπουδαίος Βραζιλιάνος μουσικός

Το 1968, ο Μέντες έφτασε σε ένα ευρύτερο κοινό όταν ερμήνευσε το The Look of Love στην τηλεοπτική μετάδοση των βραβείων Όσκαρ και η έκδοση του τραγουδιού του Brasil ’66 έφτασε στο Top 10 των ΗΠΑ. Ο Μέντες συνέχισε να ηχογραφεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980, πετυχαίνοντας άλλη μια επιτυχία το 1983 με την ενήλικη σύγχρονη εκδοχή του στο τραγούδι του Barry Mann και της Cynthia Weil «Never Gonna Let You Go».Το 2006, κυκλοφόρησε το άλμπουμ επιστροφής «Timeless», σε παραγωγή του will.i.am των Black Eyed Peas. Το άλμπουμ, με guest stars τους Erykah Badu, Q-Tip, Common, Stevie Wonder και Justin Timberlake, αντανακλά το πώς υπογείως πολλοί δίσκοι ραπ χρησιμοποιούν στοιχεία της μουσικής του Μέντες. Ο Μέντες βοήθησε στην παραγωγή μουσικής για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων Rio και Rio 2 και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2012 για το «Real in Rio».Κέρδισε επίσης, ένα Grammy για το καλύτερο παγκόσμιο άλμπουμ για το «Brasileiro» το 1992. Συνέχισε να παίζει μέχρι πέρυσι και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, In the Key of Joy, κυκλοφόρησε το 2019.