Sting: Μάγεψε για δύο βραδιές το Ηρώδειο με τα τραγούδια του

Ο Sting με τον Eric Burdon στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο υπέροχες μουσικές βραδιές χάρισε οστο πολυπληθές κοινό που γέμισε ασφυκτικά τοτα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Έχοντας πλέον εξοικειωθεί με τον μοναδικό αυτό χώρο καθώς έχει παίξει εκεί και κατά το πρόσφατο παρελθόν, παρέσυρε το ακροατήριό του με τις ερμηνείες του στα πασίγνωστα τραγούδια του.Από το «Message in a bottle», το «King of pain» και το «Every breath you take» από τα πρώιμα χρόνια με τους Police, στο «Englishman in New York», το «Shape of my heart» και το «Desert rose» της σόλο καριέρας του, ο Sting δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.Για το φινάλε και το ανκόρ κράτησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, το «Roxanne» και το «Fragile», ενθουσιάζοντας το κοινό που τον χειροκροτούσε όρθιο για αρκετά λεπτά.Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ωστόσο αποτέλεσε η παρουσία του θρυλικού, του ροκ σταρ που όπως εξομολογήθηκε ο Sting τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τη μουσική. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Spill the wine» ενθουσιάζοντας το κατάμεστο Ηρώδειο.