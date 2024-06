Τοεπιστρέφει για ακόμα μια χρονιά στην Αμοργό , από τις 27 μέχρι τις 30 Ιουλίου.Το μουσικό φεστιβάλ επανέρχεται στο νησί με ακόμα περισσότερες μουσικές ημέρες, πιο διευρυμένο line up, σε ακόμα περισσότερα μέρη και venues της Αμοργού. (ΤΖΙΤΖΙΚΙ BAR - BASTET BAR - ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - GREAT DALMUTI - DISCO THE QUE).: XATZIFRAGETA, KADINELIA, USURUM, NEKROTSOULITHRA, EXPE, DOLLY VARA, ΝΤΙΝΑ ΣΚΕΜΠΡΗ.: Lip Forensics, SWIM, Kos Panti, Dr Q, Karavokyris, Chris Ala KΤι είναι όμως το Rudu Fest; Είναι ένας θεσμός που περικλείει 3 αμετάβλητες σταθερές. Την καλή μουσική, το καλοκαίρι και τα φεστιβάλ, καθώς και έναν κοινό παρονομαστή. Την Αμοργό. Είναι ένα φεστιβάλ που “ταξιδεύει” όποιον επισκεφθεί το ίδιο και την Αμοργό. Ταξίδια από τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων στη Λόζα, μέχρι την αμμουδιά της Νικουριάς με ακόρντα για μάσκες και αναπνευστήρες κι απο τη θέα της Αγίας Άννας μέχρι την Ρότα των Usurum στο Βοτανικό Πάρκο.Μέσα σε 3 χρόνια το Rudu Fest έγινε αγαπητό τόσο από την κοινότητα της Αμοργού όσο και από τον κόσμο που την επισκέπτεται. Στα πλαίσια του φεστιβάλ έχουν φιλοξενηθεί μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της indie σκηνής όπως ο Pan Pan, ο MAZOHA, To Παιδί Τραύμα, η Nalyssa Green, η Vassilina, και ο Cayetano.To φετινό Rudu Fest έρχεται για ακόμα μια χρονιά, με το πιο διευρυμένο line up της μέχρι τώρα πορείας του με φόντο το απέραντο γαλάζιο.Warm-Up Day - Πέμπτη 25 Ιουλίου

Αιγιάλη - Disco The QUE19: 00 - LIVE: ΧATZIFRAGETA the bandΧώρα Αμοργού (Τζιτζίκι, Πλατεία ΚΤΕΛ).22:00 LIVE: «ΕΧPE» & «Dolly Vara»After Party / Dj set: KosPantiΛΟΖΑ - Πλατεία Χώρα Αμοργού21:00 LIVE: Ντίνα Σκέμπρη22:30 LIVE: KadineliaAfter Party / Dj set: dr. Q + Chris Ala K (Tzitziki bar)1. Κατάπολα Αμοργού (Βοτανικό Πάρκο).20:30 LIVE: USURUM2. Kατάπολα (Bastet)23:00 After Party / Dj Set: Karavokyris1. Νήσος Νικουριά (Great Dalmuti)16:00 LIVE: XATZIFRAGETA the band2. Αιγιάλη (Disco The Que)23: 00 LIVE “Nekrotsoulithra”+after party / Dj set Lip Forensics + S.W.I.M.Για περισσότερες πληροφορίες και updates επισκεφθείτε τις σελίδες της R2D2 Events & Productions:RUDU FEST IG: https://www.instagram.com/r2d2_events/RUDU FEST FΒ: https://www.facebook.com/R2D2amkeΥπο την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.Με την υποστήριξη του Δήμου Αμοργού