Captain Hawk - Ghosts of the Sea, η νέα μέταλ όπερα

Κλείσιμο

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της συνεργασίας τους «Goditha-The Rock Opera»,το δίδυμο από την Αθήνα επιστρέφει με μία κινηματογραφική ωστόσο εντελώς επική power metal εμπειρία.Το «Captain Hawk:Ghosts of the Sea» είναι η καινούρια μέταλ όπερα που έγραψε η Ελίνα Εγγλέζου και έπαιξε, ενορχήστρωσε, έκανε μίξη και παραγωγή ο Μπομπ Κατσιώνης (Firewind, Warrior Path, Stray Gods, Serious Black).Διακοσμημένο με τα μεγαλειώδη φωνητικά και τις δυναμικές ερμηνείες ενός πολύ ξεχωριστού καστ που αποτελείται από μερικούς από τους καλύτερους μεταλ τραγουδιστές και τραγουδίστριες στην Ελλάδα. Συνοδεύεται επίσης από μία πλήρη 4φωνη χορωδία η οποία υπογραμμίζει τα πάντα με όγκο και βάθος.Ο παραγωγός Μπομπ Κατσιώνης λέει: «Κι εκεί που νόμιζα οτι η Ελίνα Εγγλέζου ξεκουραζόταν μετά από την αγχωτική περίοδο που πέρασε με τις ηχογραφήσεις και την κυκλοφορία του ντεμπούτου της Goditha, έλαβα ένα φάκελο που έγραφε Captain Hawk και είχε μέσα μερικά ντεμο. Πάτησα play και σε λιγότερο από 10 λεπτά της τηλεφωνώ και τη ρωτάω: Τι πράγμα είναι αυτό που μου έστειλες; Ο καινούριος σου δίσκος; Πότε ξεκινάμε; Ενας λόγος που την θαυμάζω πέρα απο τη δεξιότητα της ως τραγουδοποιός και την αδιάκοπη ροή έμπνευσης, είναι η επιμονή της. Κανείς δε μπορεί να πει σε αυτή τη γυναίκα "δε μπορείς να κάνεις αυτό, δε μπορείς να κάνεις το άλλο". Για άλλη μια φορά, έγραψε τα πάντα μόνη της, μάζεψε, ενορχήστρωσε και ηχογράφησε όλους αυτούς τους καταπληκτικούς τραγουδιστές, έγραψε όλα τα χορωδιακά μέρη, έφτιαξε τα εικαστικά, τα βίντεο, το booklet και το σχεδιασμό του δίσκου. Και να, είμαστε εδώ σήμερα με το δεύτερο πειρατικό παιδί μας έτοιμο να σαλπάρει».