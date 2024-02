Άλεξ Μιχαηλίδης: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο Το μένος

Ο διεθνούς φήμης ελληνοκύπριος συγγραφέας θα βρεθεί σύντομα σε Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη για την προώθηση του νέου του βιβλίου Το μένος. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό θρίλερ με φόντο ένα ελληνικό νησί. Το βιβλίο, το οποίο βρίσκεται ήδη στις κορυφαίες θέσεις των best sellers των NY Times, κυκλοφόρησε στα ελληνικά στις 24/01 από τις εκδόσεις Διόπτρα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 20:30, Public Café ΣυντάγματοςΠαρουσιάζουν οι: Μάκης Πουνέντης και Πάνος Δημάκης.Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στις 19:00, Βιβλιοπωλείο ΚωνσταντινίδηςΠαρουσιάζει η Σύνθια Σάπικα.Ένα αποκλεισμένο νησί. Ένας φόνος. Έξι ύποπτοι. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν!Ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Οι κόρες και Η σιωπηλή ασθενής, που κατάφερε να παραμείνει πάνω από 100 εβδομάδες στη λίστα των NΥ Times best sellers, επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται σε ένα ελληνικό νησί. Μια ιστορία εγκλήματος και αγάπης, που πιστοποιεί ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει μέσα του Το Μένος.

Το όνομά μου είναι Έλιοτ Τσέις και θα σας πω μια ιστορία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι μια ιστορία για έναν φόνο.Ή ίσως αυτό δεν είναι εντελώς αλήθεια.Γιατί ουσιαστικά είναι μια ιστορία για την αγάπη, έτσι δεν είναι;Η Λάνα Φάραρ, πρώην σταρ του κινηματογράφου, προσκαλεί κάθε χρόνο τους πιο στενούς της φίλους να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στο ειδυλλιακό ιδιωτικό της νησί στην Ελλάδα.Φέτος όμως η παρέα βρίσκεται παγιδευμένη στο νησί εξαιτίας του ανέμου, που οι ντόπιοι ονομάζουν «μένος». Κι ενώ οι εφτά φίλοι περνούν τις μέρες τους διασκεδάζοντας, έρχεται μια νύχτα που καταλήγει στον θάνατο του ενός.Μόνο ένας από τους υπόλοιπους έξι μπορεί να είναι ο υπαίτιος.Τι κρύβεται πίσω από τις παλιές φιλίες; Τι κίνητρο μπορεί να είχε ο δράστης;Ένα μυστήριο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις, που καταλήγει σε μια αξέχαστη κορύφωση.Μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε τι έχει συμβεί. Όμως κάνετε λάθος…O Alex Michaelides (Άλεξ Μιχαηλίδης) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγγλική Λογοτεχνία από το Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, καθώς και μεταπτυχιακού στη Σεναριογραφία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Η σιωπηλή ασθενής, το πρώτο του μυθιστόρημα, βρέθηκε στο #1 στη λίστα με τα best sellers των New York Times και έχει πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τα δικαιώματα έχουν πουληθεί σε 52 χώρες και το βιβλίο πρόκειται να γίνει ταινία από την εταιρεία παραγωγής Plan B. Οι κόρες, το δεύτερο μυθιστόρημά του, ήταν στη λίστα με τα best sellers των New York Times και των Sunday Times και θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από τη Miramax Television και τη Stone Village.