Oι εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του συγγραφέα, με τίτλοτο οποίο συγκεντρώνει ήδη θετικές κριτικές.Όπως δήλωσε ο ίδιος ο συγγραφέας: «Είμαι πολύ περήφανος για το Μένος, και διασκέδασα τόσο πολύ γράφοντάς το, περισσότερο από οτιδήποτε έχω γράψει μέχρι τώρα. Ως Ελληνοκύπριος, ήθελα να επιστρέψω στις ρίζες μου και να βάλω το βιβλίο στον κόσμο που ξέρω καλύτερα: ένα ελληνικό νησί. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια στα ελληνικά νησιά και δεν μπορώ να σκεφτώ πιο υποβλητικό, όμορφο και στοιχειωμένο μέρος για να σκηνοθετήσω ένα θρίλερ».Η υπόθεση του μυθιστορήματος εξελίσσεται σε ένα αποκλεισμένο νησί. Ένας φόνος. Έξι ύποπτοι. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν!O Alex Michaelides γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγγλική Λογοτεχνία από το Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, καθώς και μεταπτυχιακού στη Σεναριογραφία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Η Σιωπηλή ασθενής, το πρώτο του μυθιστόρημα, βρέθηκε στο #1 στη λίστα με τα best sellers των New York Times και έχει πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τα δικαιώματα έχουν πουληθεί σε 52 χώρες και το βιβλίο πρόκειται να γίνει ταινία από την εταιρεία παραγωγής Plan B. Οι Κόρες, το δεύτερο μυθιστόρημά του, ήταν στη λίστα με τα best sellers των New York Times και των Sunday Times και θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από την Miramax Television και την Stone Village.