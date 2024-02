Βραβεία Grammy: Ποιος είναι ο Έλληνας Alexx Antaeus που πήρε το βραβείο Καλύτερου Ρέγκε Άλμπουμ

Ο Alexx Antaeus στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη

Στη συνέχεια θα φτιάξει το δικό του στούντιο στη Νέα Υόρκη απ΄όπου θα περάσουν τα επόμενα χρόνια μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μεταξύ των οποίων οι, The Boys, Herbert Gronemeyer, and Earth Wind & Fire κ.α.Εκτός από τις παραγωγές άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών ηχογραφεί, παράλληλα, και προσωπικούς δίσκους, οι οποίοι κινούνται, κατά τα κύριο λόγο στα μονοπάτια της chill-out μουσικής και στηρίζονται στην ανάμειξη παραδοσιακών, ηλεκτρονικών και χιπ – χοπ στοιχείων. Ειδικά τα κομμάτια του δίσκου του «Byzantine Meditation» (Βυζαντινός Διαλογισμός) θα παίξουν πολύ στο αμερικανικό ραδιόφωνο ενώ κάποιες συνθέσεις του θα χρησιμοποιηθούν σε δημοφιλή διαφημιστικά σποτ.«Λίγοι Έλληνες μέχρι σήμερα κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον διεθνή μουσικό χώρο. Ένας από αυτούς είναι ο Antaeus… Πηγές έμπνευσής του, αυτή τη φορά, είναι θρησκείες από όλο τον κόσμο, πάντα με τη μαγευτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί» θα γράψει για εκείνον το περιοδικό τoυ άλλοτε πανίσχυρου Virgin Megastore με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ του «World Prayer» ενώ το «Palm of the Prophet», ένα από τα κομμάτια του δίσκου του «Zero4», θα συμπεριληφθεί σε μία από τις εκδόσεις της παγκοσμίως γνωστής δισκογραφικής lounge συλλογής «Buddha Bar».Αφορμή για να εξερευνήσει τη Τζαμάικα και την πλούσια μουσική παράδοσή της στάθηκε η μεγάλη, διεθνής επιτυχία που σημείωσε η δουλειά του Τζαμαϊκανού dj Super Cat. Και κάπως έτσι έγινε ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που συνδύασαν την τέκνο με την παραδοσιακή μουσική της Τζαμάικα και την ρέγκε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιτυχημένη συνεργασία του με τον γιο του θρύλου της ρέγκε, Bob Marley, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα του αείμνηστου πατέρα του έχοντας μάλιστα καταφέρει να αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές για τη δουλειά του. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά υποψηφιότητά του για βραβείο Γκράμι, και τυχερή, όπως αποδείχτηκε, καθώς απέσπασε για πρώτη φορά τη σημαντική αυτή διάκριση, μαζί με τον Έλληνα συνεργάτη του, ο οποίος είχε ήδη στο ενεργητικό του αρκετούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους.Εκτός από την μουσική όμως η σχέση του Alexx Antaeus με την Τζαμάικα έχει επεκταθεί και σε επιχειρηματικό επίπεδο καθώς διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά έθνικστο Κίνγκστον, που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο με το σπίτι του Bob Marley, που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου επέλεξε να διατυμπανίσει την ελληνική καταγωγή του δίνοντάς του το όνομα «Οpa» και συμπεριλαμβάνοντας στο μενού πολλά παραδοσιακά πιάτα όπως παστίτσιο, μουσακά, σουβλάκι και φυσικά τζατζίκι.Επιπλέον, όποτε τού επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φροντίζει να επισκέπτεται την πατρίδα του και να ταξιδεύει, από την Πάτρα και την Αθήνα μέχρι την Μύκονο και την Κω.