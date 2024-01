Ο μικρός φίλος: Νέο βιβλίο από τη Ντόνα Ταρτ

Κλείσιμο

Η βραβευμένη με Πούλιτζερ συγγραφέας τηςέρχεται με ένα απόλυτα καθηλωτικό μυθιστόρημα για την παιδική ηλικία, την αθωότητα και το κακό. Ηυπογράφει το νέο της βιβλίο με τίτλοπου κυκλοφορεί από τιςΣτην πόλη Αλεξάνδρεια της Πολιτείας του Μισισίπι, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, ένα μικρό αγόρι, ο Ρόμπιν Κλιβ Ντιφρέσν, βρέθηκε απαγχονισμένο σε ένα δέντρο στην αυλή του σπιτιού του. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η δολοφονία του Ρόμπιν παραμένει ανεξιχνίαστη και η οικογένειά του εξακολουθεί να ζει χαμένη στην οδύνη. Έτσι, η αδελφή του Ρόμπιν, η Χάριετ –ιδιαίτερα ευφυής, απόλυτα αποφασισμένη και επηρεασμένη σε υπερβολικό βαθμό από τη μυθοπλασία του Κίπλινγκ και του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον–, ξεκινά να ανακαλύψει τον δολοφόνο. Έχοντας τη βοήθεια μόνο του Χίλι, του αγαπημένου της φίλου, περνά τα αυστηρά όρια που περιχαρακώνουν τις φυλές και τις κάστες της πόλης της και βυθίζεται στην ιστορία των απωλειών της οικογένειάς της.Γεμάτος με ανατροπές και «έναν σφύζοντα και παθιασμένο ανθρωπισμό αντάξιο του Ντίκενς» (The New York Times Book Review), ο Μικρός φίλος είναι έργο αστείρευτης σαγήνης από μια συγγραφέα με καταπληκτικό ταλέντο.Η Χάριετ [είναι] ένας από τους πιο συναρπαστικούς και ολοκληρωμένους χαρακτήρες που θα συναντήσει κανείς σε ένα βιβλίο… Όσο για τη γραφή της Ταρτ: υπέροχη, ρέουσα, κινηματογραφική.Ο «Μικρός φίλος», κάποιες στιγμές χιουμοριστικός, κάποιες άλλες σπαρακτικός, σε ξαφνιάζει, και κυρίως όταν σε κάνει να ανατριχιάζεις από τρόμο.Ο Μικρός φίλος είναι δεδομένο ότι θα ξεχωρίσει και θα καταστεί κλασικό έργο της λογοτεχνίας... Σε κρατάει σαν παραμύθι, αλλά αρνείται να σου δώσει την παρήγορη διαβεβαίωση ότι όλα αυτά είναι απλώς μυθοπλασία.Η Donna Tartt είναι Αμερικανίδα συγγραφέας που έχει κερδίσει την αναγνώριση κοινού και κριτικών για τα μυθιστορήματά της, τα οποία έχουν εκδοθεί σε σαράντα γλώσσες. Το πρώτο της μυθιστόρημα, Η μυστική ιστορία, εκδόθηκε το 1992. Το 2003 έλαβε το λογοτεχνικό βραβείο WH Smith για το μυθιστόρημά της Ο μικρός φίλος, το οποίο ήταν επίσης υποψήφιο για το Orange Prize for Fiction. Κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και το Andrew Carnegie Medal for Fiction για το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της Η καρδερίνα.