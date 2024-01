Έλενα Παρασκευά: Ποίηση σε καμβά

Γυναικείες φιγούρες, έντονα χρώματα, κοσμοπολίτικη αύρα και αχαλίνωτη φαντασία πρωταγωνιστούν στα υπερρεαλιστικά έργα της Ελενας Παρασκευά

Οι σουρεάλ ηρωίδες της Ελενας Παρασκευά είναι αναγνωρίσιμες σε όλο τον κόσμο ενώ μέσα στην εορταστική περίοδο ένα υπερμέγεθες έργο της δέσποζε ανάμεσα στις διαφημιστικές γιγαντοοθόνες στην Times Square της Νέας Υόρκης

εμπνέεται από τηνκαι δημιουργεί εννοιολογική υπερρεαλιστική τέχνη με έντονη χρωματική παλέτα και κοσμοπολίτικη αύρα. Οι ασυνήθιστες και άκρως εντυπωσιακές φιγούρες της, συνήθως γυναικείες, όχι μόνο δεν περνούν απαρατήρητες αλλά είναι και τόσο χαρακτηριστικές που δύσκολα ξεχνιούνται. Η ίδια συστήνεται ως conceptual photographer και art director, είναι μέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας, ενώ ως επίσημη εκπαιδεύτρια της Adobe ομολογεί πως έχει ξοδέψει αμέτρητες ώρες στο Photoshop.Η δουλειά της έχει εκτεθεί σε σημαντικές γκαλερί στη, στοκαι τοτης, έχει στολίσει εξώφυλλα διεθνών εκδόσεων και έχει τιμηθεί στα New York Photography Awards και στα European Photography Awards. Φέτος, μέσα στη μαγεία της εορταστικής περιόδου και την κοσμοσυρροή της Times Square στη Νέα Υόρκη, δέσποζε ένα δικό της υπερμέγεθες έργο ανάμεσα στις διαφημιστικες γιγαντοοθόνες.δεν ήξερε από μικρή ότι θα ασχολούνταν με την τέχνη, παρότι ζωγράφιζε περιστασιακά. Με μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, βρέθηκε για μία δεκαετία στις ΗΠΑ να εργάζεται ως στέλεχος μάρκετινγκ για τη Nestlé Waters USA και για την Ogilvy & Mather σε καμπάνιες premium brands, ενώ συχνά οι δουλειές της δημοσιεύονταν στους «New York Times». Ωστόσο εύκολα εγκατέλειψε την επιτυχημένη καριέρα της για να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε πιο πολύ.Αφορμή ήταν μια ασθένεια. «Ξεκίνησα να εξερευνώ τη φωτογραφία αρχικά ως ένα μέσο για να συνδεθώ με τη φύση και την ύπαιθρο μετά την ανάρρωσή μου από μια ασθένεια που με είχε περιορίσει στο σπίτι για αρκετό χρονικό διάστημα», θυμάται. Και κάπου εκεί αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να εντρυφήσει στην τέχνη της εικαστικής φωτογραφίας. Οι αρχικοί της πειραματισμοί έγιναν εμμονή.«Από τη φωτογραφία τοπίου στράφηκα στην εννοιολογική φωτογραφία πορτρέτου και στη συνέχεια στη διαφημιστική φωτογραφία», αναφέρει η καλλιτέχνις που πλέον έχει ως έδρα της την Κύπρο και συνεργάζεται με διεθνή brands. «Εχοντας εργαστεί στον χώρο της διαφήμισης ως brand manager εταιρειών-κολοσσών γνώριζα πολύ καλά πώς να υποστηρίξω στρατηγικό όραμα και στόχους.Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το αν είναι καμπάνια για πελάτη ή προσωπικό έργο. Στην καμπάνια ξεκινάμε πάντα με το Pinterest, δημιουργώντας προσχεδιασμένους πίνακες για τον πελάτη. Οταν εγκρίνεται η σκηνοθεσία, σκιτσάρω αυτό που πρόκειται να δημιουργήσουμε. Συνεργάζομαι με στυλίστα, δημιουργούμε μαζί την ατμόσφαιρα, ελέγχουμε τον φωτισμό. Η φωτογραφία προϊόντων είναι τόσο συγκεκριμένη που δεν επιτρέπει πειραματισμούς κατά τη διάρκεια της λήψης. Η μετα-επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη και φροντίζω να την κάνω η ίδια ώστε να έχω τον απόλυτο έλεγχο», περιγράφει με λίγα λόγια τη δουλειά της.ο τομέας μου είναι απίστευτα ανταγωνιστικός, καθώς νέες τεχνικές ανακαλύπτονται. Οι καμπάνιες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να ευνοούν τις κινούμενες και όχι τις στατικές εικόνες. Εμαθα να δημιουργώ κινούμενα σχέδια χρησιμοποιώντας πολλά προγράμματα μέσα σε λίγους μόνο μήνες, γιατί ήθελα να παραμείνω ανταγωνιστική. Και τώρα με την Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο, όμορφο μεν αλλά χωρίς το απαραίτητο συναίσθημα, τη συγκίνηση που οφείλει να προκαλεί ένα έργο τέχνης και όπου η υπογραφή του καλλιτέχνη δυστυχώς απουσιάζει».ή αρώματα συνήθως αποστέλλονται στο στούντιό της από την Καλιφόρνια ή το Λος Αντζελες. «Το στούντιό μου είναι συνήθως ανάστατο. Τη μια μέρα γυρίζω ένα προϊόν με υγρά να πετούν παντού και την άλλη μέρα έναν καλλιτέχνη για το σόλο άλμπουμ του!» αναφέρει. Ομως, η τέχνη και η οργιώδης φαντασία της δεν αναλώνονται μόνο σε διαφημιστικές καμπάνιες. «Οποιοδήποτε άψυχο αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, όπως στο έργο μου “The Fallen”, που εμπνεύστηκα από τα φθινοπωρινά φύλλα στον κήπο μου.Η μικρή μου κόρη δοκίμασε το κόκκινο κραγιόν μου κάποια στιγμή και, αντί για τα χείλη της, της ξέφυγε και έβαψε όλο το μάγουλό της. Αυτό μου έδωσε την ιδέα για τη βραβευμένη εικόνα μου “Ο κυβιστής”. Οι ιδέες είναι ανεξάντλητες, αλλά η εκτέλεση, η διάθεση και η ικανότητα να παραστήσεις μια ιστορία και να την αποδώσεις πειστικά είναι περίπλοκες. Η ενδελεχής μελέτη έργων παλαιότερων δημιουργών με βοηθά στη δομή των δικών μου εικόνων», ομολογεί η καλλιτέχνις.μέσω της τέχνης της εξερευνά θέματα που την απασχολούν προσωπικά θέτοντας καίρια ερωτήματα. Στο «A Perfect Life», για παράδειγμα, διερευνά την καταστολή των ηθικών αξιών και στο «Angels Amongst Us - Faces Of Autism», που εκτέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες πριν από μερικούς μήνες, προκαλεί την ευαισθητοποίησή μας απέναντι στα άτομα με αυτισμό. «Οι πελάτες συχνά ελκύονται περισσότερο από τα προσωπικά έργα ενός φωτογράφου επειδή τους δίνει μια καλύτερη ιδέα για το φωτογραφικό στυλ, τη προσωπικότητά του και τις ευαισθησίες του», εξηγεί, συμπληρώνοντας ότι τα προσωπικά έργα συμβάλλουν και στην αυτοεκτίμηση του καλλιτέχνη.