Emmy Awards 2024: 'Succession,' 'The Bear' and diversity are big winners

They are all now officially Emmy award winners.

Succession's Kieran Culkin cries as he says he wants more kids while collecting Emmy award

Mejor actriz principal (drama).



Sarah Snook (Succession) / HBO. pic.twitter.com/sX0gyv3Ieb — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Mejor actor de reparto (drama).



Matthew Macfadyen (Succession) / HBO. pic.twitter.com/0GSgC7dQbH — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Mejor actriz de reparto (drama).



Jennifer Coolidge (The White Lotus) / HBO. pic.twitter.com/Ug0YYfYiZi — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Quinta Brunson saying you better watch the Abbott Elementary premiere because it features her "dream guest stars"

Mejor actor de reparto (comedia).



Ebon Moss-Bachrach (The Bear) / Fox. pic.twitter.com/yq5xB9mGKS — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Actor principal (Serie Limitada).



Steven Yeun (Beef) / Netflix. pic.twitter.com/TzT7CKKGl4 — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Ali Wong, winner of Outstanding Lead Actress In A Limited/Anthology Series/Movie & Outstanding Limited/Anthology Series for "Beef" poses in the press room during the 75th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California.



Paul Walter Hauser wins the award for Supporting Actor - Limited Anthology Series or Movie at the #Emmys

Legendado: Confira o discurso de Niecy Nash-Betts ao receber seu Emmy© Award por sua interpretação de Glenda Cleveland em "DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story".

Drag artists from Rupaul's Drag Race arrive for the 75th annual Primetime Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 15 January 2024.

The Daily Show With Trevor Noah won the Emmy Award for Outstanding Talk Series, marking the show’s first victory in the category since the departure of former host Jon Stewart in 2015



Noah left The Daily Show in 2022, with his final episode airing on 8 December of that year pic.twitter.com/4JUvM149xW — News Live SA (@newslivesa) January 16, 2024

งานประกาศรางวัล emmys ยังมีเมนชั่นถึงลิเวอร์พูล5555555555555555555555 คนพูดคือ John Oliver จาก Last Week Tonight with John Oliver ชนะรางวัลสคริปต์ยอดเยี่ยม ประเภท Variety pic.twitter.com/Y8DJSAwJfS — ❝Stark boʎ 🦁 (@quiddity8) January 16, 2024

'Succession' Creator Jesse Armstrong in Best Drama Win Emmys Speech: "We Can now Depart the Stage"

Everything we do is for the dogs we love too. Loyal was mentioned at the #Emmys this evening — congrats to #Beef for winning the award for Outstanding Limited or Anthology Series tonight, Lee Sung Jin!

Dirección de una serie dramática.



Mark Mylod (Succession) por La boda de Connor / HBO. pic.twitter.com/25nrSAqXjl — Javier Cañavate (@JavierWoT) January 16, 2024

Succession and The Bear were big winners at the 75th Emmy Awards with a dozen awards shared between the two of them last night⭐️



Elton John also won his first Emmy Award for his show Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium 🎤



Christopher Storer, por "Review" (#TheBear), venceu o prêmio de "MELHOR DIREÇÃO EM SÉRIE CÔMICA" #Emmy AWARDS 2023 pic.twitter.com/QcivJmTsHB — Cine Dendê (@cinedende) January 16, 2024

Με τέσσερις μήνες καθυστέρηση -του Χόλιγουντ – πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον Άντονι Άντερσον χθες βράδυ τα 75α βραβεία Emmy. Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη μεγάλοι νικητές ήταν οι σειρέςκαι «Beef». Το «Succession» και το «The Bear» κατέκτησαν από, ενώ το «Beef» βρέθηκε μια θέση πίσω με. Το Succesion (από τις 3 Ιουνίου 2018 έως τις 28 Μαΐου 2023) που προβλήθηκε από το HBO βραβεύτηκε με Emmy στις τρεις από τις τέσσερις σεζόν που προβλήθηκε. Η, οκαι οκέρδισαν βραβεία για τις ερμηνείες τους στη δραματική σειρά.Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς ήταν οο οποίος κέρδισε το πρώτο του, αλλά και την ιδιότητα του EGOT που σημαίνει ότι εντάχθηκε στο κλαμπ καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει βραβείο Emmy, καιΟ Βρετανός τραγουδιστής ωστόσο δεν έδωσε το παρών στη λαμπερή βραδιά καθώς υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο. Ο εκπρόσωπος του που παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του, χαρακτήρισε τη νίκη «ιστορική», λέγοντας ότι ο Έλτον «δημιούργησε το soundtrack για τις ζωές όλων μας και έχει κάνει τόσα πολλά σπουδαία για την κοινωνία».Το «The Bear» κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας για την πρώτη της σεζόν, με τους(πρωταγωνιστής σε κωμωδία), Ayo Edebiri (πρωταγωνιστής σε κωμωδία) και Ebon Moss-Bachrach (δευτεραγωνιστής σε κωμωδία) να παίρνουν βραβεία. Ο δημιουργόςκέρδισε επίσης για το σενάριο και τη σκηνοθεσία.Το «Beef» του Netflix κέρδισε το βραβείο της καλύτερης μίνι σειράς. Οι πρωταγωνιστές της,(πρωταγωνιστής) και(πρωταγωνίστρια) κέρδισαν βραβεία, ενώ ο δημιουργόςκέρδισε διακρίσεις για το σενάριο και τη σκηνοθεσία.Άλλοι νικητές ήταν ηγια τον ρόλο της στο «Monster: The Jeffrey Dahmer Story», ηγια τοκαι ηη οποία συγκινήθηκε παραλαμβάνοντας το βραβείο της για το «Abbott Elementary».AndorBetter Call SaulThe CrownHouse of the DragonThe Last of UsThe White LotusYellowjacketsAbbott ElementaryBarryJury DutyThe Marvelous Mrs. MaiselOnly Murders in the BuildingTed LassoWednesdayDahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer StoryDaisy Jones & the SixFleishman Is in TroubleObi-Wan KenobiJeff Bridges, The Old ManBrian Cox, SuccessionBob Odenkirk, Better Call SaulPedro Pascal, The Last of UsJeremy Strong, SuccessionSharon Horgan, Bad SistersMelanie Lynskey, YellowjacketsElisabeth Moss, The Handmaid’s TaleBella Ramsey, The Last of UsKeri Russell, The DiplomatF. Murray Abraham, The White LotusNicholas Braun, SuccessionMichael Imperioli, The White LotusTheo James, The White LotusAlan Ruck, SuccessionWill Sharpe, The White LotusAlexander Skarsgård, SuccessionElizabeth Debicki, The CrownMeghann Fahy, The White LotusSabrina Impacciatore, The White LotusAubrey Plaza, The White LotusRhea Seehorn, Better Call SaulJ. Smith-Cameron, SuccessionSimona Tabasco, The White LotusBill Hader, BarryMartin Short, Only Murders in the BuildingJason Segel, ShrinkingJason Sudeikis, Ted LassoChristina Applegate, Dead to MeRachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselNatasha Lyonne, Poker FaceJenna Ortega, WednesdayAlex Borstein, The Marvelous Mrs. MaiselAyo Edebiri, The Bear - ΝικήτριαJanelle James, Abbott ElementarySheryl Lee Ralph, Abbott ElementaryJuno Temple, Ted LassoHannah Waddingham, Ted LassoJessica Williams, ShrinkingAnthony Carrigan, BarryPhil Dunster, Ted LassoBrett Goldstein, Ted LassoJames Marsden, Jury DutyTyler James Williams, Abbott ElementaryHenry Winkler, BarryTaron Egerton, Black BirdKumail Nanjiani, Welcome to ChippendalesEvan Peters, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer StoryDaniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic StoryMichael Shannon, George & TammyLizzy Caplan, Fleishman Is in TroubleJessica Chastain, George & TammyDominique Fishback, SwarmKathryn Hahn, Tiny Beautiful ThingsRiley Keough, Daisy Jones & the SixMurray Bartlett, Welcome To ChippendalesRichard Jenkins Dahmer -Monster: The Jeffrey Dahmer StoryJoseph Lee, BeefRay Liotta, Black BirdYoung Mazino, BeefJesse Plemons, Love & DeathAnnaleigh Ashford, Welcome To ChippendalesMaria Bello, BeefClaire Danes, Fleishman Is In TroubleJuliette Lewis, Welcome To ChippendalesCamila Morrone, Daisy Jones & The SixMerritt Wever, Tiny Beautiful ThingsThe Amazing RaceRuPaul’s Drag Race - ΝικητήςSurvivorTop ChefThe VoiceJimmy Kimmel Live!Late Night With Seth MeyersThe Late Show with Stephen ColbertThe Problem with Jon StewartA Black Lady Sketch ShowSaturday Night LiveBeau Willimon, AndorSharon Horgan, Dave Finkel and Brett Baer, Bad SistersGordon Smith, Better Call SaulPeter Gould, Better Call SaulCraig Mazin, The Last of UsMike White, The White LotusJoel Kim Booster, Fire IslandTaffy Brodesser-Akner, Fleishman is in TroublePatrick Aison and Dan Trachtenberg, PreyJanine Nabers and Donald Glover, SwarmAl Yankovic and Eric Appel, Weird: The Al Yankovic StoryBenjamon Caron, AndorDearbhla Walsh, Bad SistersPeter Hoar, The Last of UsAndrij Parekh, SuccessionLorene Scafaria, SuccessionMike White, The White LotusThe Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show Starring RihannaChris Rock: Selective OutrageThe Oscars75th Annual Tony AwardsBill Hader, BarryMekki Leeper, Jury DutyJohn Hoffman, Matteo Borghese and Rob Turbovsky, Only Murders in the BuildingChris Kelly and Sarah Schneider, The Other TwoBrendan Hunt, Joe Kelly and Jason Sudeikis, Ted LassoBill Hader, BarryAmy Sherman-Palladino, The Marvelous Mrs. MaiselMary Lou Belli, The Ms. Pat ShowDeclan Lowney, Ted LassoTim Burton, Wednesday