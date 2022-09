Βραβεία Emmy: To Succession αναδείχθηκε καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά

Κλείσιμο

Μίνι Σειρά: The White Lotus (HBO)Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Λι Τζονγκ-τζε (Squid Game)Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ζεντάγια (Euphoria)A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμάρτ (Hacks)Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία: Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία: Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Μάικλ Κίτον (Dopesick)Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σείρα: Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus)Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)Σενάριο σε Δραματική Σειρά: SuccessionΣκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: Ted LassoΣκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Squid GameΣενάριο σε Κωμική Σειρά: Abbot ElementaryΣενάριο σε Variety: Jerrod Carmichael: RothanielΣενάριο σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία: The White LotusΣκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία: The White LotusVariety: Laste Week Tonight With John OliverVariety Sketch: Saturday Night LiveΠηγή: ΑΠΕ