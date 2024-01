«Sound of Freedom»: Η πραγματική ιστορία του πράκτορα που ξεπέρασε τον Ιντιάνα Τζόουνς

H ταινία που έχει σαρώσει το box office και έχει συζητηθεί όσο καμία άλλη στην Αμερική πραγματεύεται τη δράση κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται ανήλικα παιδιά είτε για παράνομη υιοθεσία είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη της ανώτερης αμερικανικής κοινωνίας

Ο πρώην πράκτορας της CIA Τιμ Μπάλαρντ κατάφερε να ξεσκεπάσει τα κυκλώματα παιδεραστίας και trafficking αποκαλύπτοντας τις ύποπτες διαδρομές από την Κολομβία στις ΗΠΑ

Είναι η ταινία που έχει σαρώσει το box office, έχει συζητηθεί όσο καμία άλλη στην Αμερική και έχει ξεπεράσει σε επιτυχία κορυφαίες παραγωγές όπως το τελευταίο «» και οι «» σπάζοντας το ρεκόρ με 180 εκατ. δολάρια εισπράξεις: ο λόγος για το αμερικανικό θρίλερ δράσης με τίτλο «Sound of Freedom» (Η Μελωδία της Ελευθερίας) του Αλεχάνδρο Μοντεβέρδε που βασίζεται στην πραγματική ιστορία του πράκτορα Τιμ Μπάλαρντ, ο οποίος κατάφερε να ξεσκεπάσει τααποκαλύπτοντας τις ύποπτες διαδρομές από την Κολομβία στις ΗΠΑ.Ο ίδιος δουλεύοντας πάνω από μία δεκαετία ως πράκτορας στο Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας συμμετείχε σε μυστικές αποστολές με την Ειδική Ομάδα των Εγκλημάτων εις Βάρος των Παιδιών στο Διαδίκτυο (Internet Crimes Against Children - ICAC) αλλά και σε άλλες αμερικανικές ομάδες που συνέστησε στη συνέχεια με πρώην πράκτορες ενάντια στον σεξοτουρισμό με θύματα ανηλίκους. Επειδή, όμως, τα ευρήματά του δεν ήταν αρεστά στην υψηλή αμερικανική κοινωνία, καθώς εμπλέκονταν αρκετά επιφανή πρόσωπα, ακόμα και πολιτικοί, έγιναν πολλές προσπάθειες να φιμωθεί και να απαγορευτεί η δημοσίευση των διαφόρων ερευνών του σε άρθρα.Εκείνος, όμως, απτόητος, προχώρησε σε έκδοση βιβλίων, τα οποία ήταν τόσο δημοφιλή που έγιναν ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο. Δεν άργησε, επίσης, να βρεθεί χρηματοδότηση για σχετική ταινία, την οποία, όμως, στη συνέχεια προσπάθησαν να απαγορεύσουν να μη βγει στις αίθουσες. Και πάλι, όμως, ο ντόρος που ακολούθησε ήταν τέτοιος που τελικά τοέφερε τον κόσμο στις αίθουσες: μόλις στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής του κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 85,4 εκατ. δολάρια. Στην Ελλάδα βρήκε διανομή μέσω της Feelgood και αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 18 Ιανουαρίου.Who is whoΔίπλα στη λέξη «πράκτορας» στην Αμερική αναμφίβολα δεσπόζει το όνομα του Τιμ Μπάλαρντ, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που τα έβαλε όσο κανείς με τα ύποπτα κυκλώματα και κατάφερε με τις ενέργειές του να σώσει παιδιά από τον σεξουτουρισμό και να εξολοθρεύσει διάφορες σπείρες, οι οποίες, εκτός από ναρκωτικά, μετέφεραν από την Κολομβία και το Μεξικό στα μέλη της ανώτερης αμερικανικής κοινωνίας ανήλικα παιδιά είτε για παράνομη υιοθεσία είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση. Από τη θέση του αξιωματικού στη CIA το 2001 ο Μπάλαρντ το έβαλε σκοπό να πολεμήσει το trafficking και την παιδική πορνεία με κάθε τρόπο: τον Σεπτέμβριο του 2002 έγινε ειδικός πράκτορας και μυστικός χειριστής για τις έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HSI) ενώ συνεργάστηκε με την task force για τα εγκλήματα στο Διαδίκτυο κατά των παιδιών (την περίφημη ICAC).Οσο εργαζόταν για την κυβέρνηση, έγινε φανατικός πολέμιος αυτών των κυκλωμάτων, διαπιστώνοντας πόσος αγώνας χρειάζεται όχι μόνο για να μην κακοποιούνται ανήλικα, αλλά και να μην προωθούνται ως προϊόντα σωματεμπορίας σε άτεκνες οικογένειες ή να εκδίδονται ακόμα και σε ανθρώπους υπεράνω κάθε υποψίας. Μέσα σε μία δεκαετία ο Μπάλαρντ είχε καταφέρει να συλλέξει τόσα ντοκουμέντα που έφταναν για να γραφτούν αρκετά βιβλία, τα οποία εξέδωσε στη συνέχεια όταν έφυγε από την υπηρεσία κρίνοντας ότι τα συμφέροντα προσπαθούν να αποτρέψουν την αποτελεσματική πάταξη των κυκλωμάτων. Το 2013 αποχώρησε από τη CIA και μαζί με μια ομάδα πρώην κυβερνητικών πρακτόρων που συμμετείχαν σε αντίστοιχες αποστολές έφτιαξαν το δικό τους ίδρυμα με τίτλο Operation Underground Railroad, γνωστό ως OUR. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος είχε γίνει επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο San Diego State University, όπου μπορούσε να ανιχνεύσει τη σύνδεση αυτών των κυκλωμάτων με τη χρήση γεωπολιτικών συστημάτων.Εξέδωσε και βιβλία, τα οποία δεν άργησαν να γίνουν best seller, όπου εξηγούσε αναλυτικά πώς οι αποστολές στην Αϊτή και την Κολομβία τον έκαναν να νιώσει απογοήτευση από τον τρόπο που τα κρατικά κανάλια και οι διάφορες επίσημες υπηρεσίες προσπαθούσαν να αποτρέψουν την αποτελεσματική πάταξη των κυκλωμάτων, με τα σενάριά του να παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό σε σκηνές από σειρές του Netflix, όπως το «Narcos». Δεν φοβήθηκε επίσης να ξεμπροστιάσει διάφορα μέλη της πρώην υπηρεσίας του και πολιτικούς γράφοντας βιβλία όπως τα «The Pilgrim Hypothesis», «Slave Stealers», «The Washington Hypothesis» και «The Lincoln Hypothesis», τα οποία αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Ο τρόπος που αρκετά Μέσα προσπάθησαν να απαγορεύσουν τη δημοσίευση πολλών από τις θεωρίες και τους ισχυρισμούς του τον έκανε επίσης πολύ δημοφιλή στο κοινό αλλά και σε διάφορους συνωμοσιολόγους που έσπευσαν να υιοθετήσουν όλα όσα έλεγε για τη CIA αλλά και το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίo αρνήθηκε, εν τω μεταξύ, να συνεργαστεί με το OUR.Ολα αυτά δεν άργησαν να δουν το φως της δημοσιότητας και να καταστήσουν τον Μπάλαρντ ακόμα πιο δημοφιλή στην Αμερική - και όχι μόνο. Το 2013 μια ομάδα ανεξάρτητων κινηματογραφιστών βρήκε χρηματοδότηση για να γυρίσει μια σειρά με όλα όσα είχε ζήσει και ανιχνεύσει ο Μπάλαρντ κατά τα χρόνια των ερευνών του. Η σειρά μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά έγινε το κεντρικό υλικό για το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για τις αποστολές και τον βίο του Μπάλαρντ με τίτλο «The Abolitionists», κάτι που προκάλεσε το ενδιαφέρον των παραγωγών ώστε να χρηματοδοτήσουν την ταινία «Sound of Freedom».Οι αποστολές του Μπάλαρντ σε Αϊτή και Κολομβία ενέπνευσαν το σχετικό σενάριο της ταινίας, ειδικότερα αυτές που πραγματοποίησε μαζί με τη γυναίκα του, Κάθριν, επίσης ταγμένη στη διάσωση παιδιών από τα κυκλώματα σωματεμπορίας. Τα παιδιά τους μάλιστα, σήμερα 23 και 6 ετών, διασώθηκαν σε μια επιχείρηση κατά τoυ trafficking από τον Μπάλαρντ, μια ιστορία που λένε ότι θα αποτελέσει και τη βάση για το σίκουελ του ήδη πετυχημένου «Sound of Freedom». Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κολομβία, υπό δύσκολες συνθήκες αφού τοπικά κυκλώματα προσπαθούσαν να αποτρέψουν την υλοποίησή της. Ωστόσο, οι παραγωγοί, ο σκηνοθέτης και όλο το καστ ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν παρά τις απειλές και τους κινδύνους.Ολα ξεκίνησαν όταν ο γεννημένος στο Μεξικό σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Μοντεβέρδε, γνωστός για τη βραβευμένη στο Φεστιβάλ του Τορόντο ταινία «Bella» αλλά και για το αγαπημένο του κοινού «Little Boy», ο οποίος έχει ιδρύσει, επίσης, έναν οργανισμό με το όνομα «Ελπίδα για τα Παιδιά» με σκοπό να βοηθήσει τα άπορα παιδιά στην πατρίδα του, διάβασε ένα σχετικό ρεπορτάζ για το θέμα, αντίστοιχο με αυτά που είχε ζήσει ο Μπάλαρντ, και σοκαρίστηκε. Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «με συντάραξαν αυτά που έμαθα. Δεν μπορούσα καν να βάλω στο μυαλό μου πώς γίνεται να συνευρίσκεται ένας ενήλικας με ένα παιδί». Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και τις αντίστοιχες ιστορίες για τα κυκλώματα σωματεμπορίας ανηλίκων στη Λατινική Αμερική, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Οπότε το επόμενο πρωί συζήτησε το θέμα με τη γυναίκα του, την ηθοποιό Αλι Λάντρι, η οποία τον παρακίνησε να αρχίσει την έρευνα και να γράψει ένα σενάριο.Η πρώτη βερσιόν ήταν εντελώς μυθοπλαστική και λεγόταν «The Mogul». Κατά τύχη, όμως, λίγο καιρό αργότερα ο παραγωγός της ταινίας Εδουάρδο Βεραστέγι συνάντησε τον Μπάλαρντ και η ταινία μετουσιώθηκε σε μια ιστορία βασισμένη στα όλα όσα έζησε ο ίδιος όταν εργαζόταν για την Ειδική Ομάδα κατά των Εγκλημάτων σε Βάρος των Παιδιών στο Διαδίκτυο και όταν είχε επιστρατευτεί ως μυστικός πράκτορας στη CIA στην ομάδα κατά του σεξοτουρισμού με θύματα ανηλίκους. Βλέποντας τις κοινές συνιστώσες, ο παραγωγός είχε φροντίσει να πάρει τηλέφωνο τον σκηνοθέτη και να τον ρωτήσει αν ξέρει τις ιστορίες του Τιμ Μπάλαρντ και εκείνος τότε άρχισε να ερευνά τις υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί το όνομά του, τα σχετικά άρθρα στο Διαδίκτυο και τα βιβλία του. Κανόνισαν να συναντηθούν και τότε ο Μοντεβέρδε συνειδητοποίησε ότι οι πραγματικές ιστορίες ξεπερνούσαν τη μυθοπλασία και το σενάριο που είχε γράψει σχετικά με το θέμα. Δεν άργησε λοιπόν να του ζητήσει τα δικαιώματα για να κάνουν μια ταινία αντί για σειρά, αρχίζοντας να δουλεύει εντατικά το σενάριο μαζί με τον Ροντ Μπαρ. Τους πήρε, όμως, χρόνια γιατί ο Μπάλαρντ έφερνε αρκετές αντιρρήσεις σε πολλά σημεία, καθώς ήθελε τα πραγματικά γεγονότα να αποδοθούν όπως ακριβώς έγιναν. Τελικά κατάφερε να ολοκληρωθεί το 2018 και η ταινία να γίνει πράξη το 2019.Πρωταγωνιστής της ταινίας στον ρόλο του Τιμ Μπάλαρντ αποφασίστηκε να είναι ο δυναμικός Τζιμ Καβίζελ, γνωστός για τον ρόλο του ως Ιησούς Χριστός στην ταινία του Μελ Γκίμπσον «Τα πάθη του Χριστού», αλλά και για τη συγκλονιστική του ερμηνεία στο «Δικό μου Αϊντάχο». Τα γυρίσματα, όμως, ήταν σκληρά και πολλές ήταν οι περιπτώσεις όπου σκέφτηκε να εγκαταλείψει. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ήταν βαριά άρρωστος με υψηλό πυρετό έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν γυρίσματα σε συγκεκριμένη, κρυφή τοποθεσία γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα την έχαναν. «Ο Τζιμ ήταν όντως στα πρόθυρα του να πάει στο νοσοκομείο», αφηγείται χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης. «Είχε αρρωστήσει πραγματικά, αλλά δεν είχα κανένα περιθώριο. Αν δεν έκανα γύρισμα εκείνη τη μέρα, θα χάναμε την τοποθεσία.Οπότε του εξήγησα ότι πρέπει το γύρισμα να γίνει πάση θυσία. Τότε εκείνος πήρε έναν κουβά που δεν προβλεπόταν στη σκηνή και έκανε εμετό ενώ περπατούσε με το ζόρι. Κατάλαβα ότι έπρεπε να ξαναγράψω τη σκηνή λέγοντας ότι είχε χανγκόβερ. Κατάφερε τελικά να μου δώσει μια-δυο καλές λήψεις. Ως σκηνοθέτης σέβομαι τον ηθοποιό που θα πεθάνει για έναν ρόλο». Στο πλευρό του Καβίζελ και στον ρόλο της συζύγου του Μπάλαρντ πρωταγωνιστεί η Μίρα Σορβίνο, γνωστή για την ερμηνεία της στην «Ακαταμάχητη Αφροδίτη» τουγια την οποία βραβεύτηκε με Οσκαρ αλλά και το «Mimic» τουΗ ταινία τελικά κατάφερε να ολοκληρωθεί ως παραγωγή της Fox International, η οποία εν τω μεταξύ είχε εξαγοραστεί από την Disney, οπότε όλα ήταν σε εκκρεμότητα. Προέκυψε και ηκαι όλα πάγωσαν, με το «Sound of Freedom» να βρίσκεται στον αέρα. Στην πορεία προέκυψαν οι ιδρυτές των Angel Studios, αδελφοί Νιλ και Τζεφ Χάρμον, οι οποίοι θεώρησαν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην πραγματική ιστορία και να βάλουν μάλιστα στο τέλος της ταινίας ένα βίντεο με τον Τζιμ να μιλάει. Παρά τις αρχικές αμφιβολίες του σκηνοθέτη, τελικά κατέληξαν σε συμφωνία κι έτσι χρηματοδότησαν την ταινία με αυτή τη σημαντική προσθήκη.Δεδομένου, μάλιστα, ότι η ταινία πραγματευόταν ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως η παιδεραστία και ήταν γνωστά τα σκάνδαλα για την εμπλοκή της Καθολικής Εκκλησίας, ο βασικός παραγωγός Εδουάρδο Βεραστέγι ζήτησε να συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο ώστε να έχει την ευλογία του και να μπορέσει να προχωρήσει η έξοδός της στις αίθουσες. Ο Πάπας φάνηκε να εγκρίνει το project κάνοντας σχετική δήλωση και συμβάλλοντας σημαντικά ώστε να συγκεντρωθούν ακόμα περισσότεροι στις αίθουσες! Με την Αμερική να είναι ακόμα διχασμένη σχετικά με την ταινία και με τον πολιτικό της αντίκτυπο να μη λέει να κοπάσει, είναι ενδιαφέρον ότι έρχεται στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιανουαρίου από τη Feelgood, με στοίχημα να σπάσει κι εδώ τα ταμεία.