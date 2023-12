Η έκθεση «Bearing Witness – Μαρτυρίες», ευαισθητοποιεί, επιδιώκει να αλλάξει στερεότυπα και να αναδείξει τις φωνές των ανθρώπων στις φωτογραφίες. Δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι φωνές, μηνύματα, μαρτυρίες που θα ζουν για πάντα.και οαποτίουν φόρο τιμής στη Γερμανίδα φωτογράφο,, μία φίλη και συνάδελφο που σκοτώθηκε από σφαίρα στο Αφγανιστάν τον Απρίλιο του 2014, καθώς κάλυπτε τις εθνικές εκλογές. Φωτογραφίες της Anja, πλαισιώνουν την έκθεση.Η έκθεση θα λάβει χώρα στο ιστορικό κτήριο στο, από τις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στις 18:00 ενώ τις υπόλοιπες μέρες η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τιςΣτη συνέχεια, η έκθεση «Bearing Witness – Μαρτυρίες» θα ταξιδέψει στο, όπου τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 8 Μαρτίου.Λίγα λόγια για τους φωτογράφουςΟ Muhammed Muheisen είναι ένας παγκοσμίου φήμης φωτογράφος. Είναι κάτοχος δύο βραβείων Πούλιτζερ, φωτορεπόρτερ του National Geographic και εξερευνητής, ιδρυτής και πρόεδρος του Ολλανδικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Everyday Refugees Foundation, Παγκόσμιος Πρεσβευτής του Συμβουλίου Τουρισμού της Ιορδανίας και της Canon. Το 2013 αναδείχτηκε από το περιοδικό TIME ως ο καλύτερος wire φωτογράφος της χρονιάς και το 2023 παρέλαβε το βραβείο Wayfinder του National Geographic.Από το 2001 ο Muhammed Muheisen έχει καταγράψει σημαντικά γεγονότα ανά τον κόσμο, στην Ασία, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στις ΗΠΑ. Για περίπου 15 χρόνια αποτυπώνει την προσφυγική κρίση σε διάφορα σημεία του κόσμου.Η ζωή και τα κατορθώματα του Muhammed Muheisen θα προβληθούν τον Μάρτιο του 2024 στην πλατφόρμα Disney+. Είναι μια συνεργασία της Hulu και του National Geographic, στο πλαίσιο προβολής μιας σειράς ντοκιμαντέρ που ακολουθούν το ταξίδι των εφτά πιο ξεχωριστών παγκοσμίως φωτογράφων και οπτικών αφηγητών.Ο Howard G. Buffett είναι αγρότης, φωτογράφος, οικολόγος, επιχειρηματίας, πρώην εκλεγμένος αξιωματούχος, πρώην Σερίφης και Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Howard G. Buffett Foundation, ενός ιδιωτικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που επενδύει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τον περιορισμό των συγκρούσεων και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων.Ο κ. Μπάφετ καλλιεργεί την οικογενειακή του φάρμα στο κέντρο του Ιλινόις και διατηρεί ένα οικογενειακό αγρόκτημα στη Νεμπράσκα. Επιβλέπει πολλαπλά ερευνητικά γεωργικά προγράμματα που υλοποιούν ιδρύματα στην Αριζόνα, το Ιλινόις και τη Νεμπράσκα, ενώ επιβλέπει επίσης δύο ράντσα στην Αριζόνα, ένα ράντσο και ένα αγρόκτημα στο Νέο Μεξικό και ένα αγρόκτημα στο Τέξας.Επί του παρόντος είναι μέλος στο εταιρικό συμβούλιο της Berkshire Hathaway, Inc., ενώ έχει συμμετάσχει σε συμβούλια του Fortune 500. Ο κ. Μπάφετ εξελέγη Επίτροπος στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας Ντάγκλας στη Νεμπράσκα το 1989, και υπηρέτησε για 20 χρόνια στην Επιτροπή Προεδρικών Διαλόγων. Στελέχωσε για 10 χρόνια τα σώματα ασφαλείας και υπηρέτησε ως σερίφης της κομητείας Macon του Ιλινόις.Ο κ. Buffett έχει τιμηθεί όλα αυτά τα χρόνια για τις ηγετικές του ικανότητες και τη συνεισφορά του στη γεωργία, τη φροντίδα για το περιβάλλον, την αλληλεγγύη, τη δημοσιογραφία. Έχει λάβει τις υψηλότερες τιμές που απονέμονται σε ξένο πολίτη από τις κυβερνήσεις του Μεξικού, της Κολομβίας, του Ελ Σαλβαδόρ, της Ρουάντα και της Ουκρανίας για το έργο του σε κάθε χώρα.Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 150 χώρες και έχει υπογράψει δεκαπέντε βιβλία για το περιβάλλον, την άγρια ​​ζωή και την ανθρώπινη φύση, συμπεριλαμβανομένων δύο μπεστ σέλερ των New York Times. Το ένα φέρει τίτλο «40 Chances: Finding Hope in a Hungry World» και Our 50-State Border Crisis: How the Mexican Border Fuels the Drug Epidemic Across America».Είναι παραγωγός δύο βραβευμένων ταινιών - ντοκιμαντέρ: Virunga, μια υποψήφια για Όσκαρ ταινία για το αρχαιότερο εθνικό πάρκο της Αφρικής, και The River and The Wall, μια ταινία που καταγράφει τον αντίκτυπο ενός φυσικού φράγματος στα σύνορα Τέξας-Μεξικού.