Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Διοργανώνει δράσεις για άτομα με αναπηρία

Με μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις συμμετέχει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην, που έχει καθιερωθεί την 3η Δεκεμβρίου, παραμένοντας πιστό στο όραμα του δημιουργού του, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για έναν δημόσιο χώρο ανοιχτό σε όλους.Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου από τις 10.30 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, εθελοντικές και ακτιβιστικές οργανώσεις συμμετέχουν σε μία διήμερη ανοιχτή αγορά. Τοστο ΚΠΙΣΝ είναι ένα bazaar, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, αφιερωμένο σε ΜΚΟ και ομάδες που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο και με κεντρική θεματική «Υγεία, Ψυχική Υγεία και Αναπηρία».Στην ενέργεια αυτή, η έννοια της «Αγοράς» έχει διττή σημασία: μία πλατφόρμα γνωριμίας του κοινού του ΚΠΙΣΝ με ποικίλες ομάδες κοινωνικής δράσης και ένας τόπος φιλοξενίας μίας ανοιχτής αγοράς, στην οποία οι οργανώσεις θα έχουν την δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους, προς ενίσχυση του σκοπού τους.Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό του ΚΠΙΣΝ σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα όλων και που άπτονται του περιεχομένου δράσης των ομάδων αυτών, καθώς και να ενισχύσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις, δίνοντάς τους ένα βήμα για εξωστρέφεια.Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιούνται μία σειρά από ομιλίες, συζητήσεις, ξεναγήσεις, αθλητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Πύργος ΒιβλίωνΕίσοδος ελεύθερηΤο Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Θεραπευτική Άσκηση | Action for Kids with Disabilities και σε συνεργασία με την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσιάζει μία ημερίδα με διαδραστικές συζητήσεις και ανοιχτές ομιλίες προς το κοινό. Θέμα της ημερίδας είναι η επαναξιολόγηση του τρόπου ζωής των παιδιών με αναπηρία στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινότητα, καθώς και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο πολυδιάστατος ρόλος που κατέχει ο αθλητισμός στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και η ισότιμη πρόσβασή τους σε αυτόν, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα διεκδίκησης ίσων ευκαιριών στην καθημερινότητά τους.Συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες και καλεσμένοι επισημαίνοντας την αναγκαιότητα να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διάκρισης και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία, μεταδίδοντας ένα έμπρακτο μήνυμα σεβασμού στη συμπεριληπτικότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας μικρού μήκους Handbreak της Αντιγόνης Καρνεσιώτη.Slams by SNFCC Youth CouncilΚυριακή 03 Δεκεμβρίου, 12.00 - 14.00Πύργος ΒιβλίωνΕίσοδος ελεύθερηΕμπνεόμενο από τα Science Slams που ξεκίνησαν στη Γερμανία στις αρχές του 2000, το SNFCC Youth Council οργανώνει και επιμελείται μια σειρά ομιλιών και συζητήσεων, με σκοπό την ανάδειξη ιδεών, γνώσεων, εμπειριών και, φυσικά, των ανθρώπων πίσω από αυτές.Η πρώτη θεματική των Slams by SNFCC Youth Council θα είναι «Αναπηρία και Προσβασιμότητα». Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε με ζητήματα προσβασιμότητας; Τι είναι αναπηρία και πόσο «ορατές» είναι οι αόρατες αναπηρίες; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους τέσσερις ομιλητές. Με βασικό ζητούμενο την έναρξη διαλόγου, μετά από κάθε ομιλία θα ακολουθεί ένα Q&A με τη συμμετοχή του κοινού.Ομιλητές: Δημήτρης Κοντοπίδης, MSc Δημόσια Υγεία, Συνήγορος Ασθενών και Κοινωνικός ΕπιχειρηματίαςΧρυσέλλα Λαγαρία, Συνιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια της Κοιν.Σ.Επ BlackLight Σπύρος Νταντανίδης και Γρηγόρης Χρυσικός, Δημιουργοί των Cool CripsΧρίστος Παπαμιχαήλ, Ιδρυτής και Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού liminal. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Πολυαισθητηριακή Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ για άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασηςΚυριακή 3 Δεκεμβρίου, 12.00Αφετηρία στο Κέντρο ΕπισκεπτώνΕίσοδος ελεύθερηΓια τη συμμετοχή απαιτείται η κράτηση θέσης, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΠΙΣΝ (216 8091000), ως και 48 ώρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ξενάγησης.Στην πολυαισθητηριακή ξενάγηση, οι επισκέπτες με μερική η ολική απώλεια όρασης περιηγούνται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος χρησιμοποιώντας απτικές κατόψεις, τρισδιάστατη μακέτα του χώρου και πολλαπλά απτικά ερεθίσματα.Σχεδιασμός - επιμέλεια - εκτέλεση ξενάγησης: Καλλιόπη ΓκίκαΔημιουργία απτικής μακέτας: Γιώργος ΜίκρουΒοηθός σχεδιασμού: Μαρίνα ΜητάκουΕκτέλεση παραγωγής: Liminal AccessΞενάγηση στην Ελληνική Νοηματική ΓλώσσαΚυριακή 3 Δεκεμβρίου, 16.00Αφετηρία στο Κέντρο ΕπισκεπτώνΕίσοδος ελεύθερη με προεγγραφή μέσω email στο tours@snfcc.orgΣτο πλαίσιο της προσβασιμότητας των επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέρονται ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Ξενάγηση: Κωνσταντίνος ΣαμαράςΕργαστήριο Γνωριμίας με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για παιδιά 9 έως 12 ετώνΚυριακή 03 Δεκεμβρίου, 11.00-12.30 και 13.00-14.30Maker SpaceΕλεύθερη είσοδος, με σειρά προτεραιότηταςΈνα πρωτότυπο δημιουργικό εργαστήριο, όπου τα παιδιά θα παίξουν, θα διασκεδάσουν και θα γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.Μέσα από δραστηριότητες και κατασκευές, θα μάθουν να εκφράζουν συναισθήματα χρησιμοποιώντας έννοιες και λέξεις με τη μορφή νοημάτων, θα εξασκηθούν στο ελληνικό δακτυλικό αλφάβητο και, παράλληλα, θα ενημερωθούν για τη σημαντικότητα της Νοηματικής Γλώσσας.Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Οι ΝοηματίστριεςΑγοράΕλεύθερη είσοδος, με σειρά προτεραιότηταςΜία γιορτή χορού για όλους στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ! Ακολουθώντας τους ρυθμούς της ομάδας La Timpa, χορεύουν όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, χωρίς περιορισμούς.Για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία συστήνεται η συνοδεία των βοηθών / συνοδών.Σχεδιασμός – Υλοποίηση: ΑΜΚΕ Αναγέννηση και ΠρόοδοςΑθλητικά προγράμματαΤο Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Action for Kids with Disabilities» και σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, διοργανώνει συμπεριληπτικές αθλητικές δραστηριότητες στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών.Υπαίθριος Χώρος ΑθλοπαιδιώνΓια παιδιά 6 ετών και άνωΕλεύθερη είσοδος, με ηλεκτρονική προεγγραφήΣτο Colpbol, ένα άθλημα που ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη συμπερίληψη, δύο ομάδες αγωνίζονται με τελικό στόχο να εισαχθεί η μπάλα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας, μέσω κινήσεων των χεριών. Θυμίζει χάντμπολ και βόλεϊ και πρόκειται για ένα δυναμικό, συν-εκπαιδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς άθλημα.Υπαίθριος Χώρος ΑθλοπαιδιώνΓια παιδιά 6 ετών και άνωΕλεύθερη είσοδος, με ηλεκτρονική προεγγραφήΜέσω διασκεδαστικών διαδρομών, τα παιδιά με και χωρίς αναπηρία θα ομαδοποιηθούν, θα συνεργαστούν και θα προσπαθήσουν να φτάσουν από τη μία πλευρά της διαδρομής έως την άλλη, όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και με ασφάλεια. Το παιχνίδι θυμίζει στίβο μάχης και οι διαδρομές θα είναι προσαρμοσμένες και θα πραγματοποιούνται από κάθε παιδί ανεξαρτήτως επιπέδου κινητικότητας και φυσικής κατάστασης.Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, 12.30-13.15Υπαίθριος Χώρος ΑθλοπαιδιώνΓια παιδιά 6 ετών και άνωΕλεύθερη είσοδος, με ηλεκτρονική προεγγραφήΑθλητές της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) θα παρουσιάσουν στο κοινό την καλαθοσφαίριση σε αμαξίδιο, με στόχο παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες με αναπηρία να γνωρίσουν το συγκεκριμένο άθλημα.Τα Σχολικά Προγράμματα του ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο ενός διμήνου εκπαιδευτικών δράσεων για την Αναπηρία, καλούν τους μαθητές και τις μαθήτριες τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου σε μία γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Σχολικές ομάδες από σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και έτσι να συνυπάρξουν και να αλληλοεπιδράσουν μέσω του αθλητισμού με συνομηλίκους τους. Οι δράσεις που μπορούν να επιλέξουν είναι οι εξής:(Διάρκεια 30’)ΑγοράΓια μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής και όλων των βαθμίδων Ειδικής Εκπαίδευσης, με την υποχρεωτική παρουσία των συνοδώνΔεν απαιτείται προεγγραφήΜία γιορτή χορού για όλες τις σχολικές ομάδες, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ. Όλοι οι μαθητές ακολουθούν όλοι μαζί τον ρυθμό και τα βήματα της χορογραφίας, γίνονται ένα και χορεύουν χωρίς περιορισμούς!(Διάρκεια 30’)ΣτίβοςΓια μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής και όλων των βαθμίδων Ειδικής Εκπαίδευσης, με την υποχρεωτική παρουσία των συνοδώνΑπαιτείται προεγγραφή από το σχολείο εδώΜία σειρά από παιχνίδια εμπιστοσύνης που στόχο έχουν να φέρουν τους μαθητές/τριες σε επαφή με τις πραγματικές συνθήκες άθλησης των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και μειωμένη όραση ή τύφλωση.(Διάρκεια 30’)Υπαίθριος Χώρος ΑθλοπαιδιώνΓια μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής και όλων των βαθμίδων Ειδικής Εκπαίδευσης, με την υποχρεωτική παρουσία των συνοδώνΑπαιτείται προεγγραφή από το σχολείο εδώΟι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα του Boccia και της ειδικής καλαθοσφαίρισης βάζοντας καλάθια και στοχεύοντας πόντους προς όλες τις κατευθύνσεις. Κανείς δεν περιορίζεται και η διαφορετικότητα είναι το βασικό πλεονέκτημα! Όλα τα παιδιά γίνονται μία ομάδα, με μία μπάλα να τα ενώνει.