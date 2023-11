Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή της εορταστικής περιόδου

Κλείσιμο

Τοξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για τις φετινές γιορτές των. Την 1η Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη, που θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα ανάψει ο εντυπωσιακός εορταστικός φωτισμός του.Τοστο Κανάλι, οιστο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, ταπου χορεύουν, η μεγάλη γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου και η πάντα φαντασμαγορική Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες που έχουν γίνει πλέον παράδοση για χιλιάδες επισκέπτες, καθιερώνοντας το ΚΠΙΣΝ σε αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό.Τα 80 πλατάνια γύρω από το Κανάλι «πλημμυρίζουν» με φως, τα τρία στολισμένα έλατα δεσπόζουν στην Αγορά και οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις χαρίζουν λάμψη στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, χριστουγεννιάτικης βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνουν το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, με μία πίστα υψηλών προδιαγραφών για στροβιλίσματα σχεδόν πάνω στο νερό και τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια που απογειώνουν την εμπειρία με χρώμα και φαντασία.Το ραντεβού δίνεται στην Αγορά όπου η χορωδία νέων του El Sistema Greece ανοίγει τη βραδιά με παραδοσιακά κάλαντα και άλλα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στη συνέχεια, οι Mwenso and the Shakes έρχονται απευθείας από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και ξεσηκώνουν το κοινό με ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τίτλο “Afrofuturistic Christmas Wonderland”. Μία πληθωρική μουσική περφόρμανς πασπαλισμένη με χριστουγεννιάτικη χρυσόσκονη και all-time classic επιτυχίες όπως "Santa Claus is coming to town", "Have yourself a merry little Christmas", "Rudolph the red nose reindeer", "Winter wonderland" και "Silent night".Πρόκειται για μια γιορτινή συναυλία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center. Όλη η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί στο David Geffen Hall του Lincoln Center.Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί και σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.01/12/2023-07/01/2024, 10.00-22.00