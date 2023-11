«Masters of the Air»: Η νέα υπερπαραγωγή για τη μικρή οθόνη των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς

Κλείσιμο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δόθηκε στη δημοσιότητα μια πρώτη ματιά από την υπερπαραγωγή εννέα επεισοδίων του Apple TV+. Είναι ο «πνευματικός διάδοχος» των «Band of Brothers» και «The Pacific» του ΗΒΟ σε παραγωγή και πάλι των(Steven Spielberg),(Tom Hanks) και(Gary Goetzman) με κόστος που ξεπερνά τα 250 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρει το Ηollywood Reporter.Το σενάριο είναι του Τζον Ορλόφ (John Orloff) βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Ντόναλντ Λ. Μίλερ (Donald L. Miller) που κυκλοφόρησε το 2007.Πρωταγωνιστούν οι(Austin Butler) και(Callum Turner) μαζί με τους(Anthony Boyle),(Nate Mann),(Rafferty Law) και(Barry Keoghan) μεταξύ άλλων.«Το "Masters of the Air" είναι ένας χαιρετισμός στους γενναίους άνδρες της 8ης Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι, με το θάρρος και την αδελφοσύνη τους, βοήθησαν να νικηθεί η ναζιστική Γερμανία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ανάφερε ο Γκάρι Γκέτζμαν σε δήλωσή του. «Ο Τομ και ο Στίβεν πάντα ήθελαν να αποτυπώσουν κινηματογραφικά αυτό που ο συγγραφέας μας Ντον Μίλερ αποκάλεσε, "μοναδικό γεγονός"».Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «ορισμένοι καταρρίφθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν άλλοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν. Και κάποιοι ήταν αρκετά τυχεροί ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ανεξάρτητα από την προσωπική τους μοίρα, όλοι πλήρωσαν ένα τίμημα».Η σειρά σε σκηνοθεσία των Κάρι Φουκουνάγκα (Cary Joji Fukunaga) και Τιμ Βαν Πάτεν (Tim Van Patten) θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Apple TV στις 26 Ιανουαρίου 2024.