Νάνα Μούσχουρη: Επέστρεψε στο ραδιοφωνικό στούντιο της ΕΡΤ που είχε ηχογραφήσει τα πρώτα της τραγούδια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Νάνα Μούσχουρη ανάμεσα στον Φώτη Απέργη, τον Κωνσταντίνο Ζούλα και την Μαργαρίτα Μάτσα

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Μίμη Πλέσσα

Η Νάνα Μούσχουρη με τον Μανώλη Μητσιά

Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘50 μια νεαρή κοπέλα που σπούδαζε μουσική βρέθηκε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο Ζάππειο, απ’ όπου μεταδίδονταν ζωντανά οι εκπομπές του προγράμματος. Στο πιάνο καθόταν ο Μίμης Πλέσσας ο οποίος, κάποια στιγμή, έπαιξε την εισαγωγή ενός τραγουδιού και ζήτησε από το κοινό να αναγνωρίσει ποιο είναι. Η μελαχρινή κοπέλα, πετάχτηκε από τη θέση της, απάντησε πως πρόκειται για το «Smoke gets in your eyes», και ο συνθέτης τήν κάλεσε να το τραγουδήσει μαζί με την ορχήστρα. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια ερμηνεία της Νάνας Μούσχουρη , της Ελληνίδας που μετέπειτα ταξίδεψε μέσα από τη φωνή της την ελληνική μουσική και ποίηση στα πέρατα του κόσμου.Λίγο καιρό αργότερα, και αφότου είχε δώσει τρεις φορές εξετάσεις προκειμένου να γίνει δεκτή ως ερμηνεύτρια της Ορχήστρας τους, η Νάνα Μούσχουρη θα ηχογραφήσει στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, μέχρι τις αρχές του ‘60, τα πρώτα της, ελαφρά τραγούδια, που έφεραν τις υπογραφές σημαντικών δημιουργών όπως ο Μίμης Πλέσσας, ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Τάκης Μωράκης, ο Κώστας Γιαννίδης κ.α. Αυτές οι παρθενικές της ερμηνείες, που παρέμεναν ανέκδοτες επί δεκαετίες, ανασύρθηκαν από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ και παραδίδονται στο κοινό μέσα από την– ντοκουμέντο με τίτλο «» που κυκλοφορεί από σήμερα σε Cd αλλά και σε συλλεκτικό βινύλιο, σε Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία.«Σήμερα ξαναγυρίζω στο σπίτι μου. Η μουσική με έφερε πίσω εκεί απ’ όπου ξεκίνησα» είπε, εμφανώς συγκινημένη η 90χρονη ερμηνεύτρια, στην επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στο ίδιο στούντιο που είχαν γίνει, τότε, οι ηχογραφήσεις.Πράγματι η συγκίνηση ήταν διάχυτη από την είσοδο κιόλας του κτιρίου όπου την περίμενε ο σπουδαίος, ο οποίος λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του δεν παρακολούθησε την εκδήλωση. Ήταν όμως εκεί, παρών, στα 99 του χρόνια, για να χαιρετήσει την αγαπημένη του Νάνα, να τήν αγκαλιάσει και να πάρει από χέρια της το συλλεκτικό βινύλιο με τα 24 τραγούδια τα περισσότερα από τα οποία φέρουν την δική του μουσική υπογραφή. Άνοιξε την αγκαλιά του και τήν έκλεισε τρυφερά ψιθυρίζοντάς της λόγια καρδιάς. Κι εκείνη, παρά το ότι τήν περίμεναν για την έναρξη της παρουσίασης, έμοιαζε να μην θέλει να τον αποχωριστεί.Όλοι όρθιοι τήν χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα όταν μπήκε χαμογελαστή και κομψότατη στο στούντιο, συνοδευόμενη από τον αγαπημένο της σύζυγο και επί δεκαετίες παραγωγό της Αντρέ Σαπέλ. «Είμαι πολύ συγκινημένη. Όλο αυτό είναι μεγαλύτερο απ’ ότι φανταζόμουν» εξομολογήθηκε κοιτώντας με ένα βλέμμα αγάπης και ευγνωμοσύνης όλους όσοι ήρθαν σε αυτήν την σημαντική για εκείνη στιγμή. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου κ.α.